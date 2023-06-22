Xiaomi, yakında piyasaya sürülecek olan Redmi K60 Ultra ile K60 serisine yeni bir üye eklemeye hazırlanıyor. Bu telefon, şu anda mevcut olan K60, K60 Pro ve K60E modellerini içeren mevcut K60 serisine katılacak. Akıllı telefonun temel özellikleri ve bir render taslağı, teknoloji meraklıları arasında büyük heyecan uyandırmış durumda. Ayrıca, cihazın yakın zamanda 3C sertifikasyon web sitesinde listelendiği ve hızlı şarj özellikleri hakkında bazı ipuçları sunduğu bildirildi.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi Mix Fold 3 Özellikleri ile Karşımıza Çıktı!

3C listesine dayanarak, Redmi K60 Ultra’nın (model numarası 23078RKD5C) mevcut K60 Pro ile aynı özelliklere sahip olan 120W hızlı şarj desteğiyle geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca, K60 Pro varyantına benzer şekilde 30W kablosuz şarjı destekleyen 5.000 mAh pil ile donatılmış olma ihtimali de bulunuyor. Ancak liste, diğer ayrıntıları ortaya koymadığı için elimizde sınırlı bilgi bulunuyor.

Raporlara göre, Redmi K60 Ultra’nın yüksek 144Hz yenileme hızına sahip 1.5K çözünürlüğe sahip bir OLED ekranla donatılması bekleniyor. Cihazın gücünü Dimensity 9200+ yonga setinin sağlayacağı tahmin ediliyor. Sızan tasarım eskizleri, arka kamera kurulumunda üç kamera bulunan, ikisi büyük kesiklerde ve biri daha küçük bir kesikte yer alan bir tasarımı ortaya koydu. Ön tarafta, cihazın ince çerçeveli bir delikli ekrana sahip olması muhtemeldir. Ayrıca, söylentilere göre K60 Ultra’nın alüminyum bir gövdeye sahip olabileceği belirtiliyor.