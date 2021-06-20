Samsung Galaxy M32’nin teknik özellikleri sızdırıldı!

Samsung’un yeni fiyat/performans modeli Samsung Galaxy M32‘nin tüm özellikleri sızdırıldı. İşte tüm detaylarıyla Samsung Galaxy M32.

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Samsung‘un uygun fiyatlı cihazı M31’in üst modeli Galaxy M32‘ye ait yeni bilgiler ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda GeekBench’te görüntülenen M32, şimdi çok daha fazla detay ile karşımızda. İşte çok çok yakın bir tarihte karşımıza çıkacak olan Samsung Galaxy M32‘nin tüm özellikleri.

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21 Haziran‘da yani yarın Hindistan’da piyasaya sürülecek olan Samsung Galaxy M32‘nin özellikleri belli oldu. İlk olarak Amazon’da satışa sunulacak olan cihaz hakkında gerçek bilgiler aslında yarın ortaya çıkacak. Ancak bugün gelen bir sızıntı ile Galaxy M32‘nin tüm özellikleri karşımıza çıktı. Gelin M32’nin özelliklerine hep birlikte göz atalım.

Samsung Galaxy M32 hakkındaki sızıntılara göz attığımızda cihazın 6.4 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran ile geleceğini görüyoruz. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ve 90Hz yenileme hızı sunan bu ekran FHD+ çözünürlüğünde görüntüler sunacak. Öte yandan ön kısmında 20MP’lik bir ön kameraya sahip olan M32, arka kısmında 64MP + 8MP + 2MP + 2MP şeklinde dörtlü arka kamera grubunu da taşıyacak.

𝗦𝗮𝗺𝘀𝘂𝗻𝗴 𝗚𝗮𝗹𝗮𝘅𝘆 𝗠𝟯𝟮 •6.4″ sAMOLED FHD+

•90Hz refresh rate

•MediaTek Helio G85

•upto 6GB LPDDR4X RAM

•upto 128GB eMMC 5.1 ROM

•Rear Cam- 64(GW3)+8MP+2MP+2MP

•Front Cam- 20MP

•Gorilla Glass 5

•6,000mAh battery, 15W charger Starts at under 15k #GalaxyM32 pic.twitter.com/9bsM8aJiyM — 𓆩Yogesh𓆪 (@heyitsyogesh) June 19, 2021

Performans tarafında geçtiğimizde MediaTek Helio G85 yonga seti ile karşımıza çıkan Samsung Galaxy M32, 6GB LPDDR4X RAM bellek ile performansını destekleyecek. 128GB dahili depolama sunan M32, 6000mAh‘lik bir bataryayı da üzerinde taşıyacak. Ancak kötü olan kısım cihazın 15W hızlı şarj destekli destekli olması. Ek olarak Galaxy M32 Android 11 işletim sistemine sahip olacak. Cihazın fiyatının ise 202 Dolar civarında olacağı söyleniliyor.

Orta segmente hitap eden ve fiyat/performans ürünü olarak sunulan Galaxy M32‘ye genel olarak baktığımızda özelliklerinin yeterli olduğunu görüyoruz. Cihaz her ne kadar yeterli özellik sunsa da 6000mAh gibi kocaman bir bataryaya 15W hızlı şarj desteğinin yeterli gelmeyeceği aşikar. Ancak cihazın segmentine baktığımızda kabul edilebilir olduğunu da söylemek gerek.

Sizce Samsung’un yeni uygun fiyatlı modeli Galaxy M32‘nin özellikleri yeterli mi? Siz cihazı satın almayı düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.