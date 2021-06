Samsung Galaxy M32’nin teknik özellikleri sızdırıldı!

Xiaomi‘nin yakın zamanda tanıtacağı Mi 11 Lite‘ın renk seçenekleri kesinleşti. İşte Xiaomi Mi 11 Lite‘ın renk seçenekleri ve bilinen teknik özellikleri.

Xiaomi’nin yeni akıllı telefon modeli Xiaomi Mi 11 Lite‘ın tanıtımına kısa bir süre kaldı. Tanıtıma sayılı günler kala hem Xiaomi‘den hem de güvenilir kaynaklardan cihaz hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. En son gelen bilgi ise direkt olarak Xiaomi’den. Xiaomi yeni cihazı Mi 11 Lite’ın renk seçeneklerini açıkladı. İşte Xiaomi Mi 11 Lite’ın renk seçenekleri ve teknik özellikleri.

Xiaomi Twitter’da paylaştığı bir gönderi ile yeni cihazı Xiaomi Mi 11 Lite’ın renklerini açıkladı. Xiaomi tarafından yapılan açıklamada Mi 11 Lite‘ın renklerinin Tuscany Coral (Toskana Mercan), Jazz Blue (Caz Mavisi) ve Vinyl Black (Vinil Siyahı) olduğu açıklandı. Renklerin sergilendiği bir videoyu da paylaşan Xiaomi, gerçekten güzel renkler seçtiğini kanıtlamış oldu. Şimdi gelin Mi 11 Lite‘ın diğer detaylarına bakalım.

We’re very excited to reveal 3 beautiful color variants of #Mi11Lite 😍

🟤 Tuscany Coral

🔵 Jazz Blue

⚫️ Vinyl Black

These colors are inspired by a region in Italy, a music genre & phonographic records

Tell us your favorite color

Launching 22nd June, 12PM#LiteAndLoaded pic.twitter.com/LYOVvFAFbY

— Mi India (@XiaomiIndia) June 18, 2021