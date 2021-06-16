Oyun
Cyberpunk 2077’nin PlayStation’a geri dönüş tarihi resmi olarak açıklandı!
Son dönemin kuşkusuz en popüler oyunu olan Cyberpunk 2077 PlatStation‘a geri dönüyor. CD Projekt Cyberpunk 2077’nin PlayStation’a dönüş tarihini resmi olarak açıkladı. İşte Cyberpunk 2077’nin PlayStation’a çıkış tarihi.
2020 ve 2021 yıllarında oyun dünyasında yankı uyandıran Cyberpunk 2077, PlayStation platformuna geri dönüyor. 2020 yılında piyasaya sürülen Cyberpunk 2077 hikayesi, grafikleri ve oynanış mekaniği ile oyuncuları heyecanlandıran bir oyun oldu. Oyun her ne kadar hikaye ve grafik anlamında kusursuz olsa da oyun içerisinde oluşan hatalar kullanıcıları oyundan soğutmuştu. FPS düşmesi, donma, kasma gibi birçok sorun ile birlikte gelen Cyberpunk 2077 oyun içi hatalar nedeniyle PlayStation Store‘dan kaldırılmıştı.
Geçtiğimiz aylarda bu konu ile ilgili açıklama yapan CD Projekt yetkilileri sorunların çözüleceğini açıklamışlardı ve bu konuda oyunculardan da özür dilemişlerdi. Hem PC hem de konsol platformlarında birçok sorunu çözen CD Projekt, görünüşe göre PlayStation‘a geri dönüyor. Bu da oyundaki birçok sorunun ortadan kalktığına işaret diyebiliriz.
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CD Projekt ve Sony tarafından gelen açıklamalarda Cyberpunk 2077‘nin PlayStation Store‘a tekrar ekleneceği doğrulandı. Hataların bir çoğunu düzeltmeyi başaran CD Projekt bu konuda hala süre istiyor diyebiliriz. Ancak hem PlayStation kullanıcılarının oyundan mahrum kalmaması hem de oyunun daha oynanılabilir bir hal alması nedeniyle Cyberpunk 2077 yakında PlayStation Store‘da yerini alacak. Peki oyun ne zaman PlayStation Store’a eklenecek? İşte cevabı…
Cyberpunk 2077 ne zaman PlayStation Store’a eklenecek?
CD Projekt ve Sony yetkilileri tarafından 17 Aralık 2020’de PlayStation Store’dan kaldırılan Cyberpunk 2077 çok yakın bir tarihte tekrardan mağazada yerini alacak. Aslında dün sabah PlayStation Store‘da yerini alan Cyberpunk 2077 henüz satın alınabilir durumda değildi. Zaten hemen ardından tekrardan mağazadan kaldırıldı. Ardından yapılan açıklama ile Cyberpunk 2077‘nin 21 Haziran‘da PlayStation Store’da yerini alacağı açıklandı. Yani 21 Haziran tarihinde oyunu mağazadan satın alabilirsiniz.
Oyunda hala hatalar var mı?
Aslında her oyunda görünen hatalar Cyberpunk 2077‘de biraz daha fazla olsa da mevcut. Ancak bu sorunların çözümünde eskiye nazaran çok ciddi bir ilerleme olduğu aşikar. Yani oyun şu anda sorunsuz değil. Ancak oynanılmayacak durumda da değil. Zaten CD Projekt hem konsol hem PC tarafında sorunların çözülmesi için tam gaz çalışmaya devam ediyor.
Cyberpunk 2077‘nin PlayStation’a geri dönüyor olması gerçekten sevindirici bir haber. Bakalım PlayStation kullanıcıları bu sefer nasıl bir Cyberpunk 2077 deneyimi yaşayacaklar. Siz Cyberpunk 2077 PlayStation‘a çıktığında satın alacak mısınız? Konu hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Genel
Forza Horizon 5 Sistem Gereksinimleri Açıklandı!
Yarış oyunu kategorisinde en üst sıraya yerleşecek olan Forza Horizon 5‘in sistem gereksinimleri açıklandı. İşte Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri.
Son dönemin popüler yarış oyunu olan Forza Horizon 4, oyun kategorisindeki yerini üst sırada tutmaya devam ediyor. Oyuncuların büyük bir kısmı tarafından tüm platformlarda beğeni kazanan Forza Horizon 4, yarış oyunu kategorisindeki yerini yine kendi geliştiricilerinden bir oyun olan Forza Horizon 5‘e bırakacak gibi gözüküyor.
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İlk görselleri ile oyuncuları cezbeden Forza Horizon 5 şimdiden merak edilen bir oyun olmayı başardı. Tabi bu durum oyunun sistem gereksinimlerini de merak edilir hale getirdi. Ancak bu konuda açıklamalar gecikmedi. İşte Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri.
Forza Horizon 5 Minimum Sistem Gereksinimleri!
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz ya da Intel i5 750 @ 2.67Ghz
- RAM: 8 GB RAM
- Grafik: NVidia 650TI ya da AMD R7 250x
- Depolama: Minimum 80 GB kullanılabilir alan
- DirectX 12
Forza Horizon 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri!
- İşletim Sistemi: Win 10 64
- İşlemci: Intel Core i7-3820 4-Core 3.60GHz / AMD Ryzen R5 1400
- RAM: 16 GB RAM
- Grafik: AMD Radeon RX 470 4GB or NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB
- VRAM: 4GB
- Depolama: 80 GB ya da daha fazla boş alan
- DirectX 12
Turn 10 Studios tarafından geliştirilen Forza Horizon 5, piyasada adının anılmasından beri oldukça konuşulan bir oyun oldu. Önceki serileri ile beğeni toplamayı başaran Forza Horizon, doğal olarak yeni gelecek olan Forza Horizon 5‘in de ilgi çekmesini sağladı. Peki bu oyunu bu kadar çekici kılan nedir? Gelin önce bu konuyu tartışalım. Hem de oyunun ilk görüntülerine göz atalım.
Forza Horizon 5‘i bu kadar ilgi çekici kılan aslında önceki serilerde yakalanılan başarı diyebiliriz. Özellikle Forza Horizon 4 ile yeni bir kapı açan Turn 10 Studios ilk olarak oyunun grafik kalitesi ile kullanıcıların ilgisini çekmişti. Grafiklerin bu denli kaliteli olması oyuna gerçekçi bir hava katıyor. Bu durum da oyunun sürükleyici olmasına yol açıyor.
Öte yandan insanların bir çoğunda bulunan araba tutkusu çeşitli nedenlerden dolayı bu oyunları çekici kılıyor. Tabi Forza Horizon 4’ün birçok otomobil modeline sahip olması ve hepsine geliştirme ve modifikasyon sunması da kullanıcıları bünyesinde toplamasını sağladı.
Forza Horizon 4’ü güzel kılan tüm bu özelliklerin daha iyileştirilmiş halde yeni bir oyun olan Forza Horizon 5’de sunulacak olması da doğal olarak insanları heyecanlandırdı. Bakalım Forza Horizon 5 beklentileri karşılayacak mı? Sizce Forza Horizon 5‘in fiyatı ne kadar olacak?
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Oyun
PUBG Mobile’a Böcek Modu Geldi!
PUBG Mobile oyuncuları 9 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında bir böcek kadar küçük olup uçma ve Erangel haritasındaki beş özel laboratuvarda savaşma şansına sahip olacak. Güdümlü füzelerle birlikte hızlı ve patlayıcı aksiyona davetlisiniz!
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Dünyanın en popüler mobil oyunlarının başında gelen PUBG MOBILE, Serüven-Böcek isimli yeni oyun modunu duyurdu. Bu yeni oyun moduyla birlikte oyunculara yepyeni bir battle royale deneyimi sunuluyor. Sınırsız güdümlü füzeyle donatılan Böcek oyuncular, rakipleriyle hızlı, patlayıcı desteğiyle mikroskobik düzeyde savaşırken, tam boydaki oyuncuların tavalarından kaçmaya çalışacaklar.
Serüven-Böcek modu, oyuncuların bir böcek kadar olmalarını sağlayan küçülme teknolojisini kullanmalarına imkân tanıyor. Erangel’in yeni temalı moduyla birlikte oyuncular beş farklı laboratuvarı keşfedebilecek. Her bir laboratuvarda gizemli bir Kuantum Dönüşüm Cihazı bulunuyor. Bu cihazı kullanan oyuncular, böcek boyutunda minyatür bir oyuncuya dönüşecek. Dönüşen oyuncular sırt çantalarındaki ekipmanları kullanamayacak ama sınırsız sayıda güdümlü füze fırlatabilecekler. Laboratuvarda uçabilen oyuncular, uzaklaştıklarında ise gerçek boyutlarına geri dönecekler. Bu Böcek oyunculara normal silahlarla zarar vermek mümkün değil, ancak tava saldırılarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor.
Böcek haline dönüşen oyuncular, Enerji Işığı Puanları toplayarak solucan deliklerini kullanıp, haritadaki farklı yerlere yolculuk edebiliyorlar. Her ışık beş Işık Puanı toplamanızı sağlıyor. Oyuncular 40 Işık Puanı topladığında ise Solucan Deliği Cihazı’nı çalıştırarak, diğer dört laboratuvardan birine ışınlanabiliyorlar. Işık Puanları sadece Böcek halindeyken toplanabilirken, normal boyuttaki oyuncularsa Enerji Dükkanı’nı kullanarak Işık Puanları ile savaş ekipmanları satın alabiliyorlar. Serüven-Böcek modunun amacı da diğerleriyle aynı: Hayatta kalan son oyuncu olmak!
Geçtiğimiz günlerde okyanusun ortasındaki büyük bir gemide yer alan dev hangarda geçen arena haritası Hangar da oyuna eklenmişti. Hızlı reaksiyonun ve doğru hedef almanın ön plana çıktığı harita, Takımlı Ölüm Oyunu, Arena Eğitimi ve Takımlı Silah Oyunu modlarında da seçilebiliyor.
PUBG Mobile’a gelecek yeni içerikler ve heyecanla beklenen 1.5 güncellemesiyle ilgili bilgiler de çok yakında duyurulacak.
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Oyun
Türk Oyun Şirketi Hungri Games 1,1 milyon dolar yatırım aldı!
Kısa sayılabilecek bir sürede dünya çapında imza attığı oyunlarla tanınan Türk oyun şirketi Hungri Games, İngiltere merkezli oyun yatırım ve finans şirketi Triple Dragon’dan 10 milyon dolar değerleme üzerinden 1,1 milyon dolar yatırım aldı.
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Hungri Games 2019 yılında global mobil oyun pazarında hit olmuş oyunları yönetmiş deneyimli bir ekip tarafından kuruldu ve şu anda portföyünde iki mid core oyunu bulunuyor. Hungri Games, halihazırda EMEA bölgesinde ve ABD’de geniş bir oyuncu kitlesini yakalamış olan God of Gods ve Legend of Khans gibi SRPG oyunlarıyla hızlı bir ivme yakalamayı başardı. İnteraktif hikaye tabanlı RPG türündeki üçüncü oyunu olan “Affairs Interactive Stories” ise 2021 yazında oyun severler ile buluşacak.
“Global ölçekte tanınan bir oyun şirketi olacağız”
Hungri Games Kurucu Ortağı Kağan Berk Koçak aldıkları yatırıma ilişkin yaptığı açıklamada; “Hungri Games dünya oyun sektöründe tecrübeli ve başarılara sahip bir ekip tarafından kuruldu. 2 yıl gibi kısa bir sürede 2 mid-core oyunu global pazarda yayınlayabilmek ve alanında dikkat çeken oyunlara imza atmak bu anlamda tesadüf olmadı. Kurulduğumuz günden beri en net hedefimiz küresel çapta alanında tanınan ve saygı duyulan bir mobil oyun şirketi olmaktı. Yenilikçi ve yetenekli ekibimizle bu yolda ilerliyoruz. Bu başarımız çok sayıda yatırımcının dikkatini çekmeyi başardı ve biz de şu an için global hedeflerimize uygun gördüğümüz Triple Dragon ile ilk yatırım sürecimizi tamamladık. Yeni hedefler için çalışmaya devam ediyoruz. Bir yandan en yeni SRPG oyunumuz “God of Gods”u global pazarda yayınlamanın heyecanını yaşarken, diğer yandan RPG ve strateji türü oyun deneyimini yeni bir düzeye taşıyarak dünyanın dört bir yanındaki oyunculara en iyi oyun deneyimini sunmayı sürdürüyoruz. ” dedi.
Temel mobil oyunlar segmentinde yenilikler getiriyor
Yatırım turunu melek yatırımcılarla birlikte yöneten Londra merkezli oyun yatırım ve finans şirketi Triple Dragon’un Kurucu Ortağı Pieter van der Pijl ise yatırım sürecini şu sözlerle değerlendiriyor: “Hungri Games, küresel oyuncu tabanının yanı sıra EMEA’da da son derece iyi yankı uyandıran içerikler sunarak temel mobil oyunlar segmentinde devrim yaratıyor. Yeni ve alternatif kullanıcı edinme ve iş geliştirme ortaklıklarından yararlanarak şimdiden ilgi odağı olmayı başardı. Hungri Games’i portföylerini genişleterek ve Birleşik Krallık’ta yeni bir stüdyo açarak desteklemek için sabırsızlanıyoruz.”
Hungri Games aldığı yatırımı yeni mobil oyunların geliştirilmesini hızlandırmak, kullanıcı kazanımını ile pazarlama gücünü artırmak ve İngiltere’de açmayı planladığı yeni stüdyosu için kullanacak. İstanbul merkezli şirket yeni yetenekleri bünyesine katmayı sürdürürken, bu yılın sonuna kadar 25 kişilik bir ekibe ulaşmayı planlıyor.
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