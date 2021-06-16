Cyberpunk 2077’nin PlayStation’a geri dönüş tarihi resmi olarak açıklandı!

Son dönemin kuşkusuz en popüler oyunu olan Cyberpunk 2077 PlatStation‘a geri dönüyor. CD Projekt Cyberpunk 2077’nin PlayStation’a dönüş tarihini resmi olarak açıkladı. İşte Cyberpunk 2077’nin PlayStation’a çıkış tarihi.

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2020 ve 2021 yıllarında oyun dünyasında yankı uyandıran Cyberpunk 2077, PlayStation platformuna geri dönüyor. 2020 yılında piyasaya sürülen Cyberpunk 2077 hikayesi, grafikleri ve oynanış mekaniği ile oyuncuları heyecanlandıran bir oyun oldu. Oyun her ne kadar hikaye ve grafik anlamında kusursuz olsa da oyun içerisinde oluşan hatalar kullanıcıları oyundan soğutmuştu. FPS düşmesi, donma, kasma gibi birçok sorun ile birlikte gelen Cyberpunk 2077 oyun içi hatalar nedeniyle PlayStation Store‘dan kaldırılmıştı.

Geçtiğimiz aylarda bu konu ile ilgili açıklama yapan CD Projekt yetkilileri sorunların çözüleceğini açıklamışlardı ve bu konuda oyunculardan da özür dilemişlerdi. Hem PC hem de konsol platformlarında birçok sorunu çözen CD Projekt, görünüşe göre PlayStation‘a geri dönüyor. Bu da oyundaki birçok sorunun ortadan kalktığına işaret diyebiliriz.

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CD Projekt ve Sony tarafından gelen açıklamalarda Cyberpunk 2077‘nin PlayStation Store‘a tekrar ekleneceği doğrulandı. Hataların bir çoğunu düzeltmeyi başaran CD Projekt bu konuda hala süre istiyor diyebiliriz. Ancak hem PlayStation kullanıcılarının oyundan mahrum kalmaması hem de oyunun daha oynanılabilir bir hal alması nedeniyle Cyberpunk 2077 yakında PlayStation Store‘da yerini alacak. Peki oyun ne zaman PlayStation Store’a eklenecek? İşte cevabı…

Cyberpunk 2077 ne zaman PlayStation Store’a eklenecek?

CD Projekt ve Sony yetkilileri tarafından 17 Aralık 2020’de PlayStation Store’dan kaldırılan Cyberpunk 2077 çok yakın bir tarihte tekrardan mağazada yerini alacak. Aslında dün sabah PlayStation Store‘da yerini alan Cyberpunk 2077 henüz satın alınabilir durumda değildi. Zaten hemen ardından tekrardan mağazadan kaldırıldı. Ardından yapılan açıklama ile Cyberpunk 2077‘nin 21 Haziran‘da PlayStation Store’da yerini alacağı açıklandı. Yani 21 Haziran tarihinde oyunu mağazadan satın alabilirsiniz.

Oyunda hala hatalar var mı?

Aslında her oyunda görünen hatalar Cyberpunk 2077‘de biraz daha fazla olsa da mevcut. Ancak bu sorunların çözümünde eskiye nazaran çok ciddi bir ilerleme olduğu aşikar. Yani oyun şu anda sorunsuz değil. Ancak oynanılmayacak durumda da değil. Zaten CD Projekt hem konsol hem PC tarafında sorunların çözülmesi için tam gaz çalışmaya devam ediyor.

Cyberpunk 2077‘nin PlayStation’a geri dönüyor olması gerçekten sevindirici bir haber. Bakalım PlayStation kullanıcıları bu sefer nasıl bir Cyberpunk 2077 deneyimi yaşayacaklar. Siz Cyberpunk 2077 PlayStation‘a çıktığında satın alacak mısınız? Konu hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.