Android 13 güncellemesini kullanıcılarla buluşturma konusunda elini çabuk tutan firmalardan biri olan Samsung, 3 yeni modeli daha Android 13 üzerine kurulu One UI 5 güncellemesini alan cihazlar listesine ekledi.

İlk etapta amiral gemisi akıllı telefon modellerini güncelleyen firma, şimdi de orta seviye cihazları olan Galaxy M32, Galaxy F22 ve Galaxy A51 modelleri için One UI 5 güncellemesini başlattı!

Güvenlik Yaması Tarihi Dikkat Çekiyor!

Galaxy M32 ve Galaxy F22 için başlayan güncellemenin sürüm kodları, sırasıyla M325FXXU4CVK6 ve E225FXXU4CVK4 olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar yeni güncellemeyle beraber One UI 5 sürümünde sunulan yenilikler bu cihazlara gelse de, yeni sürümde yer alan güvenlik yaması tarihinin oldukça dikkat çekici olduğunu söylemeliyiz.

Öyle ki, Samsung tarafı güvenlik yaması güncellemeleri konusunda oldukça hızlı davranan firmalardan biri olsa da Galaxy M32 ve Galaxy F22’nin yeni sürümündeki güvenlik yaması tarihi “Ekim 2022” olarak karşımıza çıkyor. Henüz Kasım ayındayken bile Aralık güvenlik yamasını birçok kullanıcı için erişime sunan Samsung’un, Galaxy M32 ve F22’de iki ay öncesinin güvenlik yamasını kullanmasının biraz ilginç olduğunu söylemek mümkün.

Güncellemeye kavuşan diğer bir model olan Galaxy A51 5G içinse, sürüm kodu A516BXXU5EVL2 olarak karşımıza çıkıyor. Diğer modellerin aksine, Galaxy A51 5G’de en son güvenlik yaması olan Aralık 2022 tarihli güvenlik yamasına yer verilmiş.

Galaxy M52 ve F22 modelleri için güncelleme Hindistan’da başlamış durumda. Galaxy A51 5G için yayınlanan One UI 5 güncellemesi ise İsviçre, Fransa ve Kuzey ülkelerinin de aralarında bulunduğu Avrupa bölgesi için kullanıma sunuldu. İlerleyen haftalarda güncellemenin küresel çapta erişilebilir olması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Android 13 üzerine kurulu One UI 5 sürümünü kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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