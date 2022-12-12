Küresel akıllı telefon pazarında birçok büyük oyuncu pazar payı elde etmeye çalışıyor. Şu anda, Samsung pazar lideri ancak yeni bir rapora göre Apple, iPhone 14 serisine yönelik artan talep nedeniyle 2022’nin 4. çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarında Samsung’u geride bırakacak.

Pazar araştırma şirketi TrendForce’un yeni bir raporuna göre, Apple’ın 2022’nin dördüncü çeyreğinde Samsung’u tahttan indirmesi ve küresel akıllı telefon pazarında lider olması bekleniyor. Küresel akıllı telefon pazarı, son aylarda durgun talep ve ekonomik gerilemeler nedeniyle mücadele ediyor. 2022’nin üçüncü çeyreğinde, sevk edilen 289 milyon adetle pazar bir önceki çeyreğe göre %0,9 düşüş gördü.

Şirket Sıralama (Q3-22) Pazar Payı (Q3-22) Beklenen Sıralama (Q4-22) Beklenen Pazar Payı (Q4-22) Samsung 1 22.2% 2 20.2% Apple 2 17.6% 1 24.6% Xiaomi 3 13.1% 3 12.0% Oppo 4 11.6% 4 10.4% Vivo 5 8.5% 5 7.6%

Apple’ın dördüncü çeyrekte pazar payının üçüncü çeyrekte %17.6’dan %24.6’ya yükselmesiyle önemli bir büyüme görmesi bekleniyor. Bu büyüme büyük ölçüde iPhone 14 serisine yönelik artan talebe bağlanıyor. Öte yandan, Samsung’un sevkiyatları bir önceki çeyreğe göre yalnızca %3.9 arttı ve devam eden stok baskısı, düşük talep ve yarı iletken kıtlığı nedeniyle şirketin daha fazla düşüşle karşı karşıya kalması bekleniyor. Bu, Samsung’un küresel akıllı telefon pazarındaki konumunu etkileyecek ve Apple’ın onu geçmesine sebep olacak gibi gözüküyor.

Şu anda küresel akıllı telefon pazarında 3. ila 5. sırada yer alan Çinli şirketler Xiaomi, OPPO ve Vivo’nun da 2022’nin 4. çeyreğinde pazar payı kaybetmesi bekleniyor. TrendForce, Çinli akıllı telefon üreticilerinin küçülme nedeniyle gelecekte önemli zorluklarla karşılaşacağını tahmin ediyor. Sebebi ise Çin’in yerel pazarında akıllı telefonlara olan talep ve Hindistan’daki yavaş ekonomik büyüme.

Genel olarak, küresel akıllı telefon pazarı, ekonomik gerilemeler ve birçok ülkede artan enflasyon nedeniyle zorluklarla karşı karşıya. Ancak, Apple’ın dördüncü çeyrekte Samsung’u geçerek küresel akıllı telefon pazarında lider olmasına olanak tanıyan güçlü bir büyüme görmesi bekleniyor.