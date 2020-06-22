Samsung Galaxy M31s, batarya sertifikası aldı!

Samsung, batarya konusunda başarılı yeni bir M serisi telefon üzerinde çalışıyor. Samsung Galaxy M31s olarak isimlendirilecek cihaz yeni bir sertifika aldı. Cihazı ilk kez geçtiğimiz günlerde Geekbench testinde görmüştük. Şimdi ise Galaxy M31s, TUV Rheinland sertifikası alarak batarya özelliklerini açığa çıkarıyor.

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Samsung Galaxy M31s kaç mAh bataryaya sahip olacak?

TUV Rheinland tarafından paylaşılan sertifika belgesinde Galaxy M31s‘in 6.000 mAh pile sahip olacağı ortaya çıktı. Bu demek oluyorki Galaxy M31s, iyi bir optimizasyon ile oldukça uzun bir pil ömrüne sahip olacak. Geçtiğimiz günlerde cihazın Geekbench testi sonuçları ortaya çıkmıştı. Samsung, bu sefer yeni M serisi telefonunu orta segmentin üstüne taşımayı hedefliyor gibi görünüyor.

Galaxy M31s, Geekbench testinde ortaya çıkan sonuçlara göre Exynos 9611 yonga setini kullanacak. Ayrıca cihazın 6 GB RAM ile geleceği biliniyor. Galaxy M31s, tekli çekirdekte “347”, çoklu çekirdekte ise “1256” puan alıyor. Taban model Galaxy M31‘in aldığı skorlarla karşılaştırdığımızda benzer sonuçlar ortaya çıkıyor. Galaxy M31, tekli çekirdekte “348”, çoklu çekirdekte ise “1214” skor almıştı. Telefonun arayüzü Android 10 tabanlı OneUI 2.1 olacak. Kamera tarafında ise bu sefer Samsung‘un önemli iyileştirmeler yapacağı tahmin ediliyor.

Galaxy M31s hakkında hızlı bir şekilde sertifika belgeleri ortaya çıkıyor. Bu demek oluyor ki yakın zamanda cihazın tanıtım tarihini görebiliriz.