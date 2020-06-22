Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M31s, batarya sertifikası aldı!
Samsung, batarya konusunda başarılı yeni bir M serisi telefon üzerinde çalışıyor. Samsung Galaxy M31s olarak isimlendirilecek cihaz yeni bir sertifika aldı. Cihazı ilk kez geçtiğimiz günlerde Geekbench testinde görmüştük. Şimdi ise Galaxy M31s, TUV Rheinland sertifikası alarak batarya özelliklerini açığa çıkarıyor.
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Samsung Galaxy M31s kaç mAh bataryaya sahip olacak?
TUV Rheinland tarafından paylaşılan sertifika belgesinde Galaxy M31s‘in 6.000 mAh pile sahip olacağı ortaya çıktı. Bu demek oluyorki Galaxy M31s, iyi bir optimizasyon ile oldukça uzun bir pil ömrüne sahip olacak. Geçtiğimiz günlerde cihazın Geekbench testi sonuçları ortaya çıkmıştı. Samsung, bu sefer yeni M serisi telefonunu orta segmentin üstüne taşımayı hedefliyor gibi görünüyor.
Galaxy M31s, Geekbench testinde ortaya çıkan sonuçlara göre Exynos 9611 yonga setini kullanacak. Ayrıca cihazın 6 GB RAM ile geleceği biliniyor. Galaxy M31s, tekli çekirdekte “347”, çoklu çekirdekte ise “1256” puan alıyor. Taban model Galaxy M31‘in aldığı skorlarla karşılaştırdığımızda benzer sonuçlar ortaya çıkıyor. Galaxy M31, tekli çekirdekte “348”, çoklu çekirdekte ise “1214” skor almıştı. Telefonun arayüzü Android 10 tabanlı OneUI 2.1 olacak. Kamera tarafında ise bu sefer Samsung‘un önemli iyileştirmeler yapacağı tahmin ediliyor.
Galaxy M31s hakkında hızlı bir şekilde sertifika belgeleri ortaya çıkıyor. Bu demek oluyor ki yakın zamanda cihazın tanıtım tarihini görebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X2 serisi için Android 11 Beta dağıtımı başladı!
Oppo, amiral gemisi cihazları Find X2 modelleri için Android 11 beta güncellemesini dağıtmaya başladı. Teste kaydolan kullanıcılar internet sitesi üzerinden yeni sürümü indirebilir.
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Find X2 serisi için güncelleme dağıtımı başladı!
Oppo Find X2 serisi kullanıcıları için müjdeli haber geldi. Firma bir süredir beklenen Android 11 beta güncellemesini kullanıcılarına dağıtmaya başladı. Oppo kullanıcılarının yer aldığı geliştirici platformundan paylaşılan yeni güncelleme sayesinde, Find X2 serisi sahipleri bilgisayarları üzerinden veya telefonlarına dosyaları atarak yeni güncellemeye kavuşacaklar. Güncelleme ile birlikte kullanıcıların Android 11 tabanlı ColorOS 7.2 sürümünü de deneyimleme fırsatları olacak. Android 11 özelliklerini kullanma fırsatına sahip olacak kullanıcıların ileride yeni beta versiyonlarına da ulaşabilecekleri bildirildi.
Google‘ın yürüttüğü Android 11 beta sürecine, ASUS, Nokia, Huawei, LG, OnePlus, Realme, Sony, Tecno, Vivo, ve Xiaomi gibi firmalar katılıyor. OnePlus, Xiaomi ve Vivo gibi firmaların arasına katılan Oppo, yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılardan aldığı geri dönüşleri olumlu yönde kullanmak istiyor. Tasarımsal anlamda bir önceki Android sürümüne göre büyük farklar oluşturması beklenmeyen yeni sürümün, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracak yeni özelliklerle gelmesi bekleniyor. Özellikle Google tarafının üzerine çok düştüğü gizlilik ve güvenlik konusunun da bu Android 11 güncellemesi ile birlikte daha gelişmiş bir halde olacağı düşünülüyor. Bakalım OnePlus, Xiaomi, Vivo ve Oppo gibi firmaların yanında başka hangi telefonlarda yeni beta güncellemesini deneyimleme fırsatı bulacağız bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Redmi 8 ailesi 19 milyon satış adedine ulaştı!
Xiaomi, global pazarda büyük ilgi gören Redmi 8 serisinin satış rakamlarını açıkladı. 4 farklı modelden oluşan seri, toplamda 19 milyon adet satış rakamına ulaştı.
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Xiaomi’nin alt markası olarak yoluna devam eden Redmi, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde büyük kullanım oranına sahip. Çin’in en popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden bir paylaşımda bulunan şirket CEO’su Lu Weibing, Redmi 8 serisindeki modellerin 19 milyon adet satışa ulaştığını duyurdu.
Redmi’nin 8 ailesi ilk olarak 2019’un Eylül ayında piyasaya çıkmıştı. Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 8A Dual ve Redmi 8A Pro olmak üzere dört farklı modele sahip olan seri, uygun fiyata karşın tatmin edici özellikleriyle öne çıkıyor. Dünya geneli olan bu satış sayısı için Xiaomi’nin de memnun olduğu belirtiliyor. Söz konusu modelin başarısından sonra gelecek modellerin de nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
Redmi 8 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.26 inç boyutunda, HD+ (1520 x 720 piksel) çözünürlük
- İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 439,
- Grafik birimi: Adreno 505 GPU
- RAM: 3 GB veya 4 GB
- Depolama alanı: 32 GB veya 64 GB (microSD desteğine sahip, 512 GB’ye kadar)
- Ön kamera: 8 megapiksel çözünürlüğünde (yüz tanıma ve portre modu desteğiyle)
- Arka kamera: Sony IMX363 sensörlü 12 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera (f/1.8 diyafram açıklığında), 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü
- LED flaş
- Çift SIM desteği
- Arka kısımda bulunan parmak izi okuyucu sensörü
- Bağlantı: Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C
- Batarya: 18 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh
Akıllı Telefonlar
Nubia Red Magic 5G Lite modeli duyuruldu!
Nubia, oyun severlerin merakla beklediği uygun fiyatlı Red Magic 5G Lite modelini duyurdu. Şirketin yeni cihazı İspanya‘da Vodafone aracılığıyla satışa çıkıyor.
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Çin merkezli akıllı telefon üreticisi, amiral gemisi olarak satışa sunduğu Redmi Magic 5G‘nin alt modeli olan Red Magic 5G Lite, Avrupa’da raflardaki yerini almaya başladı.
6.65 inç büyüklüğünde 1080 × 2340 çözünürlüğünde 120 Hz AMOLED ekran ile gelen telefonda, Snapdragon 765G yonga setine yer veriliyor. Bu yüksek çözünürlüklü ekran, 120 Hz ekran yenileme ve 240 Hz dokunmatik hızıyla oldukça etkili bir ekran performansı sunmayı hedefliyor. Ayrıca 8 GB RAM ile gelen telefonda 256 GB dahili depolama birimi bulunuyor.
İlk olarak İspanya’da satışa çıkacak olan cihaz, Vodafone aracılığıyla satın alınabiliyor. Nubia Red Magic 5G Lite için 612 euro değerinde 36 aylık bir ödeme planı sunuluyor. Son olarak söz konusu cihazın diğer ülkelerde ne zaman ise netlik kazanmadı.
Nubia Red Magic 5G Lite modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.65 inç büyüklüğünde 1080 × 2340 çözünürlüğünde 120 Hz AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 765G
- Grafik birimi: Adreno 620
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- Depolama: 256 GB
- Arka kamera: 48 Megapiksel Sony IMX582 sensör f/1.75 diyafram + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik sensörü f/2.4 diyafram
- Ön kamera: 12 Megapiksel f/1.9 diyafram
- Güvenlik: Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
- Bağlantı: 5G SA/ NSA / Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, Dual-frequency (L1+L5), GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
- Batarya: 5.100 mAh, 18W hızlı şarj destekli
- Boyutlar: 171.7×78.5×9.1mm
- Ağırlık: 215 gram