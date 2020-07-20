Oppo K7 5G, teknik özellikleriyle ortaya çıktı!

Oppo, 5G desteğini yeni bir telefon serisine daha taşıyor. Reno, Find X ve A serisinden sonra şimdi K serisinde de yeni bağlantı özelliği kullanılacak. Weibo‘daki ünlü bir sızıntıcı tarafından ortaya çıkarılan sızıntıda Oppo K7 5G detaylı özellikleriyle görüntülendi. K7 5G, Snapdragon 765G yonga setiyle birlikte yakında tanıtılacak.

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Oppo K7 5G hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Yeni telefon, Oppo K5‘in halefi olacak ve önceki nesile göre önemli yeniliklerle gelecek. Oppo K7 5G, 6.4 inçlik Full HD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekrana sahip olacak. Arka tarafta, 48 MP çözünürlüklü ana kamera bulunacak. Batarya tarafında ise VOOC 4.0 destekli 30W hızlı şarja sahip 4.025 mAh pil ile gelecek. Fakat sunum sırasında bu değer 3.900 veya 4.000 mAh olarak karşımıza çıkacaktır. Cihazın özelliklerini incelediğimizde önceki nesile göre en önemli yükseltmenin yonga seti ve bağlantı özelliği tarafında gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.

K7 5G, önceki nesile göre ana kamera tarafında daha düşük piksel yoğunluğuna sahip olsa da daha iyi bir sensör ile geleceğini tahmin ediyoruz. Oppo K5, 64 MP çözünürlüklü ana kameraya sahipti. Fakat telefon kameralarındaki en önemli özellikler, diyafram aralığı ve sensör boyutu olarak sıralanıyor. Bu sebeple K7 5G, daha iyi bir sonuç alabilir. Cihaz, kamera tarafında önceki nesille aynı şekilde dörtlü dizilime sahip olacak. Parmak izi okuyucusunun ise ekran altında olacağı tahmin ediliyor.