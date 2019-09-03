Samsung Galaxy M30s, eylülde geliyor!

Samsung Galaxy M30s modelinin Hindistan’da 18 Eylül‘de satışa sunulacağı Amazon Hindistan sitesinde duyuruldu.

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Samsung Galaxy M30s özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung‘un bu yıl Galaxy J serisinin yerine konumlandırdığı, giriş seviyedeki akıllı telefonlardan oluşan Galaxy M serisiyle büyük bir başarı yakaladı. Bu ailenin en yeni üyelerinden biri olan Galaxy M30s, 6.4 inç boyutunda Super AMOLED ve çentikli bir ekrana sahip olacak. 4 GB RAM‘li telefon 64 ve 128 GB dahili hafıza seçenekleriyle piyasada yer alacak. Galaxy M30s‘in gücünü ise Exynos 9610 ya da işlemcinin yenilenmiş versiyonu olan Exynos 9611‘den alması bekleniyor.

Telefonun belki de en dikkat çekici özelliği ise 6,000 mAh büyüklüğündeki devasa bataryası. Telefonun mütevazı teknik özellikleri de göz önüne alındığında bataryanın hayli uzun bir kullanım ömrü sunacağı tahmin edilebilir. Cihaz kutusundan Android Pie işletim sistemi ve Samsung‘un OneUI arayüzüyle çıkacak.

Galaxy M30s‘in arkasında üçlü arka kamera kurulumuna yer verilecek. Cihazın ana kameranın diğer akıllı telefonlarda da sıkça rastladığımız gibi 48 MP çözünürlüğünde olacak. Diğer iki kameranın teknik detayları ise henüz belli değil.

İlk olarak sadece Hindistan pazarında satışa çıkacak olan akıllı telefon, satışları başarılı olduğu taktirde başka ülkelerde de satılmaya başlanabilir.