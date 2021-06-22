Samsung Galaxy M22’nin tüm özellikleri ortaya çıktı!

Samsung‘un yeni orta segment modeli Samsung Galaxy M22‘ye ait yeni teknik özellikler ortaya çıktı. İşte Galaxy M22’nin tüm özellikleri.

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Akıllı telefon pazarında her segmente hitap eden Samsung, yeni uygun fiyatlı ve yüksek özellikli modeli Galaxy M22 ile anılıyor. Dün Galaxy M32 modelini tanıtan Samsung, şimdi Galaxy M22 modelinin özellikleri ile konuşuluyor. Bugün gelen sızıntılarda Galaxy M22’nin de 25W hızlı şarj desteğine sahip olacağı ortaya çıktı. İşte orta segmente hitap eden Galaxy M22’nin bilinen tüm özellikleri.

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Samsung Galaxy M22’nin bilinen tüm özellikleri!

İlk olarak Mayıs ayında karşımıza çıkan Samsung Galaxy M22, şirketin orta segment cihazları arasında yer alacak. Henüz tanıtımı gerçekleşmeyen Galaxy M22, hemen hemen tüm özelliklerini ortaya döktü diyebiliriz. Bunların en başında bugün ortaya çıkan hızlı şarj detayı geliyor.

Daha öncesinde 15W hızlı şarj desteği ile yetersiz kalan orta segment Samsung modelleri artık 25W desteğine kavuşuyor. Dün 25W hızlı şarj desteği ile tanıtılan Galaxy M32’nin ardından, Galaxy M22‘nin de 25W hızlı şarj desteğine sahip olacağı açıklandı. Öte yandan 6.4 inç büyüklüğünde 90Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED Infinity-U ekran ile birlikte gelmesi beklenilen Galaxy M22, içerisinde tıpkı M32 gibi 6000mAh‘lik bir batarya taşıyacak.

Performansını MediaTek Helio G80 yonga setinden alması beklenilen Galaxy M22, 4GB ve 6GB RAM bellek desteği sunacak. Depolama tarafında 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı seçenek sunacak olan M22, ön tarafında 13MP‘lik bir ön kameraya, arka tarafında ise 48MP‘lik bir ana kameraya ev sahipliği yapacak.

Depolamayı yetersiz bulanlar için bir microSD kart yuvasına sahip olan Galaxy M22, güç tuşuna entegre parmak izi sensörü, 4K video kaydı, USB 2.0 Type-C bağlantı noktası, 3.5mm kulaklık girişi, NFC, LTE, Bluetooth 5.0 gibi teknolojilere ve özelliklere de sahip olacak.

Özelliklerini bu kadar hızlı ortaya döken Galaxy M22‘nin ne zaman tanıtılacağı şimdilik bilinmiyor. Cihazın fiyatı ve net özellikleri Samsung‘un yapacağı tanıtımda belli olacak. Bakalım Galaxy M22’nin özellikleri gerçekten böyle mi. Sizce Samsung yeni modeli olan Galaxy M22‘ye ne kadar fiyat biçecek? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.