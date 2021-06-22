Apple‘ın yeni uygun fiyatlı modeli iPhone 12 Mini için üzücü haber geldi. Apple’ın sevilen modeli iPhone 12 Mini’nin üretimi durduruldu.

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Yıllardır akıllı telefon pazarında köklü bir yere sahip olan Apple, yeni modelleri ile her ne kadar insanları heyacanlandırsa da, fiyatlar ile üzmeye devam ediyor. Ülkemizde iPhone‘un en yeni modellerinin fiyatlarının 10.000TL üzerinde olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, iPhone 12 Mini gibi modellere ihtiyaç duyuluyor.

Henüz 2020 yılının sonunda karşımıza çıkan iPhone 12 Mini çok sevilen bir model olmuştu. Hem yeni hem uygun fiyatlı hem de Apple logolu bir akıllı telefon kullanmak isteyenlerin ihtiyacını en iyi şekilde karşılayan iPhone 12 Mini, şimdi üzücü bir haber ile karşımıza çıktı. Görünüşe göre iPhone 12 Mini’nin üretimi durduruldu.

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Tüm dünyada beklenilen bir model olan iPhone 12 Mini, her ne kadar fiyatı ile diğer modellere göre uygun olsa da, satışları diğer modellere göre yetersiz kaldı. Şu anda Apple‘ın resmi sitesinde 9999TL fiyat etiketi ile satılan iPhone 12 Mini, iPhone 12’den sadece 1000TL daha ucuz. Aslında 1000TL çok cazip bir fark olsa da o fiyatlara telefon alan kişilerin tercihi genellikle iPhone 12’den yana oldu. Bu da iPhone 12 Mini satışlarını etkiledi. Bugün gelen sızıntılara göre Apple iPhone 12 Mini’nin üretimini durdurdu.

Apple‘ın resmi Web sitesinde hala satışları bulunan iPhone 12 Mini, stoklar bitene kadar satışta olacak. Ancak elde kalan stoklar bittiğinde iPhone 12 Mini’nin hem üretimi ve satışı bitmiş olacak. iPhone 12 Mini her ne kadar diğer modellere göre uygun fiyatlı olsa da, cihazın fiyatı iPhone 12 Mini‘nin ömrünü uzatmaya yetmedi. Bakalım Apple başka bir uygun fiyatlı model ile karşımıza çıkacak mı?

iPhone 12 Mini’nin teknik özellikleri ve fiyatı!

Ekran: 5.4 inç Super Retina XDR

5.4 inç Super Retina XDR İşlemci: Apple A14 Bionic

Apple A14 Bionic RAM: 4GB

4GB Depolama: 64GB, 128GB ve 256GB

64GB, 128GB ve 256GB Batarya: 2227mAh

2227mAh Ön kamera: 12MP

12MP Arka kamera: 12MP+12MP

Tekrar hatırlatmak gerekirse iPhone 12 Mini‘nin stokları bittiğinde iPhone 12 Mini’nin satışı durdurulacak. Ancak şu anda hala Apple’ın web sitesinde satışta olan iPhone 12 Mini‘nin 64GB depolamalı versiyonu 9999TL fiyat etiketine sahip. 128GB‘lık versiyon 10499TL iken 256GB‘lık versiyon ise 11499TL fiyat etiketine sahip.