Samsung Galaxy M21, 6000mAh batarya kapasitesi ile duyuruldu!

Bugün itibariyle Samsung’un Galaxy M20 modelinin devamı olarak duyurduğu, Galaxy M21 Hindistan’da piyasaya sürüldü. Serinin önceki telefonuna kıyasla ciddi yenilikler kazanan model, üçlü arka kamera kurulumu ve Android 10 ile kutudan çıkacak.

Bellek ve depolama konularıyla beraber iki farklı seçeneği bulunacak olan model, 4 GB / 128 GB ve 6 GB / 128 GB olmak üzere iki opsiyon ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkacak. Firmanın, Realme 6 ve Redmi Note 9 Pro cihazlarına karşı duyurduğu söylenen M21, bahsettiğimiz modellere yakın bir fiyatla satışa sunulacak.

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48 MP + 8 MP + 5 MP olmak üzere üç adet arka kamera bulunduran modelde, 20 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası tercih edilmiş. Telefonun en dikkat çeken özelliği ise, 6000 mAh değerinde 15W hızlı şarj desteğine sahip bir bataryaya sahip olması gibi görünüyor. Ayrıca modelde parmak izi sensörünün arka kısımda konumlandırıldığını ve 3,5 mm’lik kulaklık girişi bulundurduğunu da ekleyelim.

Samsung Galaxy M21 tüm özellikler

Ekran : 6.4 inç, FHD+ Super AMOLED

: 6.4 inç, FHD+ Super AMOLED İşlemci : Exynos 9611

: Exynos 9611 GPU: Mali-G72 MP3

Mali-G72 MP3 RAM : 4 GB veya 6 GB (LPDDR4X)

: 4 GB veya 6 GB (LPDDR4X) Depolama: 64 veya 128 GB (UFS 2.1)

64 veya 128 GB (UFS 2.1) Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP

48 MP + 8 MP + 5 MP Ön Kamera: 20 MP

20 MP Bağlantı: LTE, çift SIM, GPS, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi

LTE, çift SIM, GPS, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi Batarya: 6.000 mAh (15W hızlı şarj desteği)

6.000 mAh (15W hızlı şarj desteği) İşletim Sistemi : Android 10, One UI 2.0

: Android 10, One UI 2.0 Ağırlık: 188 gram

188 gram Kalınlık : 8.9 mm

Tüm bunlara ek olarak model için, Midnight Blue ve Raven Black adında iki farklı renk çeşidi bulunacak.