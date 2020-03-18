Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M21, 6000mAh batarya kapasitesi ile duyuruldu!
Bugün itibariyle Samsung’un Galaxy M20 modelinin devamı olarak duyurduğu, Galaxy M21 Hindistan’da piyasaya sürüldü. Serinin önceki telefonuna kıyasla ciddi yenilikler kazanan model, üçlü arka kamera kurulumu ve Android 10 ile kutudan çıkacak.
Bellek ve depolama konularıyla beraber iki farklı seçeneği bulunacak olan model, 4 GB / 128 GB ve 6 GB / 128 GB olmak üzere iki opsiyon ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkacak. Firmanın, Realme 6 ve Redmi Note 9 Pro cihazlarına karşı duyurduğu söylenen M21, bahsettiğimiz modellere yakın bir fiyatla satışa sunulacak.
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48 MP + 8 MP + 5 MP olmak üzere üç adet arka kamera bulunduran modelde, 20 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası tercih edilmiş. Telefonun en dikkat çeken özelliği ise, 6000 mAh değerinde 15W hızlı şarj desteğine sahip bir bataryaya sahip olması gibi görünüyor. Ayrıca modelde parmak izi sensörünün arka kısımda konumlandırıldığını ve 3,5 mm’lik kulaklık girişi bulundurduğunu da ekleyelim.
Samsung Galaxy M21 tüm özellikler
- Ekran: 6.4 inç, FHD+ Super AMOLED
- İşlemci: Exynos 9611
- GPU: Mali-G72 MP3
- RAM: 4 GB veya 6 GB (LPDDR4X)
- Depolama: 64 veya 128 GB (UFS 2.1)
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Bağlantı: LTE, çift SIM, GPS, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi
- Batarya: 6.000 mAh (15W hızlı şarj desteği)
- İşletim Sistemi: Android 10, One UI 2.0
- Ağırlık: 188 gram
- Kalınlık : 8.9 mm
Tüm bunlara ek olarak model için, Midnight Blue ve Raven Black adında iki farklı renk çeşidi bulunacak.
Akıllı Telefonlar
Daha büyük ekranlı iPhone 9 Plus geliyor!
Bu yıl daha ucuz bir iPhone modeli duyurmaya hazırlanan Apple, teknoloji tutkunlarına bir sürpriz daha yapabilir. Apple kaynaklarından ortaya çıkan iPhone 9 Plus, uygun fiyata büyük ekranlı iPhone arayanlar için çözüm olacak!
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iPhone 9 Plus, uygun fiyatlı iPhone modeli arayanları sevindirecek!
Steve Jobs döneminde yıllık tek iPhone modeli duyurması ile eleştirilen Apple, aradan yıllar geçtikçe bu düzenini değiştirdi. Geçtiğimiz yıl Phone 11 serisiyle tam 3 yeni model duyuran marka, görünüşe göre bu yıl ürün grubunu daha da artıracak. 9to5Mac sitesinin haberine göre, iOS 14’e ait erken erişim kodlarında iPhone 9 Plus adlı yeni bir cihazın varlığı ortaya çıktı.
Bundan bir süre önce varlığı kesinleşen iPhone 9, uygun fiyatıyla iPhone SE’nin devam versiyonu olarak görülüyordu. iPhone 9 Plus ise giriş seviyesinde konumlandırılacak modelin daha büyük versiyonu olarak dikkat çekiyor. 5.5 inç ekrana sahip olduğu belirtilen Plus versiyonu, iPhone 11 serisinde kullanılan Apple A13 Bionic işlemci ile gelecek. Bunun yanı sıra fiziksel Touch ID butonu da cihazın özellikleri arasında yer alıyor.
Bu yıl Apple’ın iki adet ekonomik iPhone modeli geliştirmesinin altında ise ekonomik sebepler yatıyor. iPhone XR ve iPhone 11 modellerinin yüksek satış rakamlarına ulaşması, Apple’ın yönünü daha ucuz telefonlara kırmasına sebep olabilir. Ancak iPhone 9 serisinin eski bir tasarım felsefesi barındırmasının tüketici tarafında nasıl bir etki yaratacağı ise bilinmiyor. Son olarak yeni modellerin 3-7 Haziran tarihleri arasındaki WWDC 2020 etkinliğinde duyurulacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Gençlerin gözünden Samsung Galaxy A71 incelemesi
Bugünkü videomuzda, Samsung’un orta segmentte konumlandırmış olduğu Samsung Galaxy A71 modelini inceliyoruz. Bakalım, firmanın orta-segment ailesinin yen ferdi neler sunabiliyor?
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Samsung Galaxy A71 teknik özellikleri
Bildiğiniz gibi, özellikle son zamanlarda firmalar orta segmentte konumlandırdıkları cihazları üst segment özelliklere sahip olarak tasarlıyorlar.
Özellikle yüksek segment içerisinde yer alan Samsung Galaxy Note 10’un tasarımına benzer şekilde karşımıza çıkan A71 cihazı 6.7 inç Super Amoled Plus ekran teknolojisine sahip panelle geliyor.
Bu panel 393 ppi değerinde inç başına düşen piksel değeri içeriyor. Özellikle Çinli rakiplerindeki alternatiflerine oranla daha canlı ve renkli bir görüntü kalitesini sunan cihazımız Full Hd+ çözünürlük sunabiliyor.
Telefonu alacaklar için dikkat çekici özelliklerden biri de telefonumuzdaki SIM tepsisi içerisinde hibrit olmayan bir teknolojinin kullanılmış olması. İsterseniz iki SIM yuvası ve SDCard’ı aynı anda kullanabiliyorsunuz.
Samsung Galaxy A71 arayüz performansı ve OneUI 2.0
Galaxy A71’de bildiğiniz üzere, Android 10 tabanlı OneUI 2.0 arayüzü kullanılıyor. Bu arayüz, UFS 2.1 veri aktarım teknolojisinin de vermiş olduğu hız dâhinde içerisine 50+ uygulama da ekleseniz performans düşüşü yaşatmıyor. Bununla birlikte 128 GB depolaması ve 8 GB RAM’in cihazda konumlandırılması da buna izin veriyor.
Cihazın oyun performansı nasıl? Snapdragon 730 hala yeterli mi?
A serisinin şu an için en donanımlı modeli olan A71’de Samsung’un Avrupa ülkelerinde kendi üretmiş olduğu Exynos işlemciyi kullanmak yerine Qualcomm’un Snapdragon 730 mimarisini tercih ettiğini görüyoruz.
Özellikle, Mi 9T gibi güçlü bir rakibinde de gördüğümüz Snapdragon 730 işlemci seti size yeterli oyun deneyimi sunabiliyor. Fortnite ve PUBG gibi oyunları orta ayarlarda Adreno 618 grafik biriminin göstermiş olduğu verimliliği rahatça görebiliyorsunuz.
A71’de bulunan kamera başarılı mı?
Samsung Galaxy A71 modelinde 64 MP çözünürlüğe sahip bir kamera bulunuyor. Bu kamera 12 MP ultra geniş, 5 MP makro ve 5 MP’lik derinlik sensörüyle tamamlanıyor. 64 MP’lik kamera içerisindeki derinlik sensörüyle birlikte eğer detaylara inmezseniz oldukça canlı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Gece modu da bulunan cihazımızda geceleri detaylar tabii ki kaybolsa da grenlenme çok fazla olmuyor.
Samsung Galaxy A71 pil istatistikleri ne?
Cihazın pil durumunu öğrenmek amacıyla, batarya değerlerinin yer aldığı ekranın fotoğraflarını belli aralıklarla kaydettim. 15 Mart 2020 tarihinde saat 15:56 sularında telefonu şarjdan çektim ve dışarı çıktım.
Dışarıda uzun soluklu yaklaşık 2 saati bulan bir telefon görüşmesi yaptım. Birkaç saat daha dışarıda bulundum ve o esnada da yoğun şekilde A71’i kullandım. Eve 22:03’de geri döndüğümde pil değeri %65’e düşmüştü. Çok geç yatmadım. 12:30’da %58’deydi pil durumu. Ertesi gün sabah kalktığımda tekrar baktım ve değerlerin %48’e düştüğünü gördüm. Gece hemen hemen %10’luk bir dilim düşüş mevcut. İçerisindeki 4500 mAh batarya kapasitesine göre çok çok iyi değil ama kötü de değil.
Akıllı Telefonlar
Redmi K30 Pro AnTuTu puanı ve tasarımı ortaya çıktı.
Xiaomi‘nin geçtiğimiz yıl çıkarttığı Redmi K30, amiral gemisi yarışına katılacak yeni bir modele kavuşuyor. Redmi K30 Pro adıyla piyasaya çıkacak cihazın tasarımı ve AnTuTu puanı ortaya çıktı.
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Redmi K30 Pro amiral gemisi rekabetine ne getirecek?
Redmi K30 Pro teknik özellikler bakımından bir amiral gemisi telefon. Snapdragon 865 SoC ve 5G ile birlikte gelecek cihazın 6.67 inç OLED ekrana sahip olacağı konuşuluyor. Snapdragon 865 işlemcisine sahip en ucuz amiral gemisi telefon olması beklenen cihaz, tasarım olarak da bizlere bazı sızıntılar sundu. Arka panel görüntüleri ortaya çıkan cihazın dört kameraya sahip olduğu görüldü. K30‘da yer alan pop-up kameranın bu cihazda da olacağı ortaya çıkmış oldu. Aynı zaman da günümüz akıllı telefonlarında olmayan ancak kullanıcıların eksiğini hissettikleri 3.5 mm’lik kulaklık girişinin de bu cihazda yer aldığı bilgisi öğrenildi. Cihazın parmak izi okuyucusu da çoğu amiral gemisi telefonlarda olduğu gibi ekranın altına konumlandırılmış. Tasarımın yanı sıra cihaz AnTuTu‘da teste de girdi. Tam olarak 610,219 puan alan cihazın performans anlamında kullanıcıları olumlu bir beklentiye soktuğunu söyleyebiliriz. Şirketin ayrıca K20 Pro‘nun başarısının devam etmesini diledikleri kaydedildi.
24 Mart‘ta lansmanı yapılacak olan cihazın, 4700 mAh gibi yüksek bir değere sahip bataryayla birlikte geleceğini de belirtmek gerek. 430 dolar fiyatla çıkış yapacağı düşünülen cihazın iki farklı versiyonu olacağı konuşuluyor. Bunlardan biri yazıda da bahsettiğimiz K30 Pro olacakken diğer telefonun ise K30 Pro Zoom Edition ismini alacağı söyleniyor. Ancak elimizde K30 Pro Zoom Edition‘a dair herhangi bir bilgi ve detay bulunmamakta. Fiyat performans konusunda oldukça iyi işler yapması beklenen cihazın lansmanında ne gibi bilgiler sunulacak merakla beklemekteyiz.