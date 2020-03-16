Akıllı Telefonlar
Xiaomi yakında Redmi Note 9S adlı modelini satışa sunacak!
Xiaomi, 23 Mart tarihinde piyasaya süreceği Redmi Note 9S modelini duyurdu. Redmi Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max’in piyasaya sürülmesinden hemen sonra, Xiaomi’nin alt markası Redmi, yeni modelin geleceğini Singapur kaynaklı Twitter sayfasında açıkladı. Üst modelleri Note 9 Pro ve Pro Max’e kıyasla daha küçük bir versiyon olacağı söylenen model daha minimal cihazlar arayan kullanıcılar için güzel bir seçenek olacak gibi görünmekte.
İlginizi çekebilir: Redmi Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max tanıtıldı!
Firmaya ait Twitter ve Facebook sayfalarında model için yayınlanan görüntüler;
Every special moment deserves to be captured. That's the reason we’re bringing out the #RedmiNote9s. What are you…
Xiaomi Malaysia paylaştı: 14 Mart 2020 Cumartesi
The wait is over, and we are excited to announce:
Redmi Note 9S, see you on 23 March 2020!#RedmiNote9S #PowerToWin #Redmi #XiaomiSG #Xiaomi pic.twitter.com/zxD9YnjKjO
— Xiaomi Singapore #PowerToWin (@XiaomiSingapore) March 14, 2020
Video ve resimlerde göründüğü kadarıyla, Note 9S’in tıpkı serinin diğer cihazları Pro ve Pro Max gibi dörtlü kamera kurulumu barındıracağı ve ön kısmında selfie kamerası için bir delikli tasarıma sahip olacağı göze çarpıyor. Paylaşımın hemen ardından çıkan raporlara göre modelde, Qualcomm’un Snapdragon 720G SoC modeli kullanılacak, ancak bazı iddialar ise modelin bünyesinde MediaTek’e ait bir SoC barındırabileceğini de söylemekte.
Cihazda 4 GB / 6 GB olmak üzere iki farklı bellek çeşidi ve 18W hızlı şarj desteğine sahip 5020 mAh değerinde bir batarya bulunacak. Maksimum depolama için 128 GB öngörülen cihaz, bünyesinde 48 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera, 9 megapiksel geniş açılı lens, 5 megapiksel makro lensi ve 2 megapiksellik derinlik sensörü barındıracak.
Akıllı Telefonlar
Nokia C2, Android Go ile birlikte tanıtıldı!
HMD, bugün Nokia C2 olarak adlandırılan yeni giriş seviyesi akıllı telefonunu tanıttı. Cihaz, Android 9 Pie Go sürümü ile birlikte kullanıcılara sunulacak. Android Go, düşük özelliklerde olan cihazların temel uygulamalarda akıcı bir şekilde kullanılmasını sağlayan bir Android sürümü olarak geçiyor.
İlginizi çekebilir: Nokia 5.2, Nokia 5.3 olarak adlandırılacak!
Nokia C2 hangi özellikler ile tanıtıldı?
Nokia C2, 1.4 GHz dört çekirdekli bir CPU‘ya sahip olacak. Nokia C1 versiyonunda ise 1.3 GHz taban frekanslı bir CPU kullanılmıştı. Cihazda sadece 1 GB RAM seçeneği bulunuyor. Ayrıca telefon, depolama kapasitesi tarafında 16 GB‘lik bir alan sunuyor. Depolama alanı düşükte olsa cihaz 64 GB‘a kadar microSD kart destekli olarak geliyor.
Nokia C2, 5,7 inçlik 18:9 en boy oranına sahip HD+ çözünürlüklü IPS bir ekran ile geliyor. Cihaz, giriş seviye bir telefona göre tatmin edici bir ekran sunuyor. Bunun haricinde cihazın ekran/gövde oranı %71.65 olarak karşımıza çıkıyor. Günümüz cihazları için ise bu oran oldukça düşük kalıyor.
Kamera olarak arka tarafta f/2.2 diyafram aralığına sahip 5 MP tekli kamera bulunuyor. Ön tarafta da aynı şekilde 5 MP çözünürlüğünde bir selfie kamera bulunuyor. Nokia C2‘nin her iki tarafında da karanlık çekimler için LED flaşı bulunuyor.
Cihaz, 2.800 mAh değerinde bir pil ile geliyor. Şarj bağlantısı olarak microUSB kullanılan cihazın 5W şarj desteği bulunuyor. Ayrıca cihazda 3,5 mm kulaklık girişi de bulunuyor. Nokia C2, siyah ve mavi renk seçenekleri ile piyasada olacak. Fiyatlandırma konusunda ise henüz bir bilgi yok.
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 serisinin renk seçenekleri ortaya çıktı!
Huawei‘nin yaklaşan P40 serisinin renk seçenekleri ortaya çıktı. Tek bir görüntüde Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Premium Edition‘ın bütün renk seçenekleri yayınlandı. P40 Lite ve P40 Lite E ise zaten geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.
İlginizi çekebilir: Huawei P40 Pro 5G, Geekbench’te ortaya çıktı!
Huawei P40 serisi hangi renk seçenekleriyle gelecek?
İlk bakışta elimizdeki görselde tüm telefonlar aynı görünüyor. Fakat cihazların farklı boyutlarda olması ve arka taraftaki kamera sayıları ile telefonları birbirlerinden ayırt edebiliyoruz. Huawei P40 periskop kamerası olmayan üçlü bir kamera kurulumu ile gelecek. P40 Pro ise periskop kamerası bulunan dörtlü bi kamera kurulumuna sahip iken P40 Pro Premium Edition beşli kamera düzenine sahip olacak.
Bunlar haricinde P40 Pro Premium Edition‘da cam yerine seramik bir malzeme kullanılacağına dair söylentiler mevcut. Cihaz, renk seçeneği olarak ise siyah ve beyaz renkte olacak gibi gözüküyor.
P40 ve P40 Pro, gümüş, gri, turuncu, siyah ve mavi renk seçenekleri ile birlikte gelecek. Tabii ki bir Huawei klasiği olarak renk seçenekleri bu kadar sade bir isimlendirme ile sunulmayacaktır.
Huawei‘nin yeni amiral gemisi serisi olan P40 serisi, tamamen yenilenmiş kameralarıyla (daha büyük sensörler, daha iyi zoom kabiliyeti ile), Kirin 990 5G yonga seti ve 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED ekranı ile 26 Mart tarihinde duyurulacak.
Akıllı Telefonlar
Meizu 17 modelinin ilk görüntüleri sızdırıldı
Bugün paylaşılan Meizu markalı bir cihaza ait fotoğrafların, markanın yeni amiral gemisi olacak olan Meizu 17 olduğu düşünülüyor. Fotoğraflara göre ince çerçeveli ve sağ üst köşede kamera deliği bulunan bir tasarımla karşılaşacağız.
İlginizi çekebilir: Redmi Note 8 Pro vs Meizu 16th kamera kıyaslaması
Meizu 17 modeline ait olduğunu düşündüğümüz görsellere göz atalım
Bizce 17 modelinde ekran tarafında uygulanmaya çalışılan tasarımın en güzel detayı, kamera deliğinin çevresine konumlandırılmış olan batarya göstergesi. Kameranın etrafındaki yeşil çerçeveden bataryanızın mevcut doluluk düzeyini görebilmeniz mümkün. Ufak ama şık bir detay olmuş. Ayrıca tahmin ettiğimiz üzere yandaki sayısal batarya göstergesini (80 yazan) kapatmanız da mümkün. Böylece ekranda daha fazla alan kazanabileceksiniz. Ayrıca ön tarafta ince çerçevelerle zarif ve şık bir tasarım yakalanmış diyebiliriz.
Daha önce de duyurulduğu kadarıyla; bir aksilik olmazsa Meizu 17 modeli, 5G desteği ile beraber, Nisan ayında satışa sunulacak. Ayrıca Meizu yetkilileri merakla beklenen bu cihazın bütün aksiliklere rağmen en kısa sürede satışa çıkarılacağını belirttiler. Cihazda Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi ve Snapdragon X55 5G çipi bulunması bekleniyor. Cihazda Wi-Fi 6 desteği de olacak.