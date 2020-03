Xiaomi yakında Redmi Note 9S adlı modelini satışa sunacak!

Xiaomi, 23 Mart tarihinde piyasaya süreceği Redmi Note 9S modelini duyurdu. Redmi Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max’in piyasaya sürülmesinden hemen sonra, Xiaomi’nin alt markası Redmi, yeni modelin geleceğini Singapur kaynaklı Twitter sayfasında açıkladı. Üst modelleri Note 9 Pro ve Pro Max’e kıyasla daha küçük bir versiyon olacağı söylenen model daha minimal cihazlar arayan kullanıcılar için güzel bir seçenek olacak gibi görünmekte.

Firmaya ait Twitter ve Facebook sayfalarında model için yayınlanan görüntüler;

Every special moment deserves to be captured. That's the reason we’re bringing out the #RedmiNote9s. What are you…

The wait is over, and we are excited to announce:

Redmi Note 9S, see you on 23 March 2020!#RedmiNote9S #PowerToWin #Redmi #XiaomiSG #Xiaomi pic.twitter.com/zxD9YnjKjO

— Xiaomi Singapore #PowerToWin (@XiaomiSingapore) March 14, 2020