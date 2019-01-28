Samsung Galaxy M10 ve M20 tanıtıldı!

Çinli markaların Hindistan’da varlığını arttırmasından dolayı Samsung bu ülkedeki pazar payını kaybetmeye başladı. Özellikle Xiaomi’nin geçen yıl Samsung’u geçerek Hindistan pazarında birinci sıraya oturması akıllı telefon markasının bu pazara önem vermesi gerektiğini gösterdi.

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Hindistan’da satışa sunulacak!

Samsung Hindistan’da bugün Galaxy M10 ve M20 serisini tanıttı. M20, 6.33 inç bir ekran boyutuna sahip olurken, M10 ise 6.2 inçlik bir ekran boyutuna sahip. M20 ve M10 f/1.9 diyafram açıklığına sahip 13MP ana kamera barındırırken, geniş açı özelliğine sahip 5 MP ikinci kameralarda cihazlarda yer alıyor.

Galaxy M20’nin batarya kısmında 5000 mAh gibi büyük bir batarya kullanılırken, bu bataryanın oldukça iyi bir güç yönetimi ve ömrü olduğu söyleniyor. Kutu içinden çıkan 15 W güç üretebilen şarj aleti ile bu bataryayı hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Samsung bu hızlı şarjın normal şarjdan 3 kat daha hızlı olduğunu savunuyor.

Galaxy M20’de Exynos 7904 işlemci kullanılırken, M10’da ise Exynos 7870 işlemcisi kullanılıyor. Bu işlemcilerin orta sınıf cihazlar için yeterli işlem kapasiteleri sunacağına kesin gözüyle bakılıyor. M20’de parmak izi ve yüz tanıma özelliği kullanılırken, M10’da sadece yüz tanıma özelliği kullanılabilir durumda. M10’da 2 GB/ 3GB RAM seçenekleri bulunurken, M20’de bu seçenekler 3 GB/ 4GB olarak konumlandırılmış.

Cihazların fiyatlarına gelecek olursak, M20 155 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, M10’da 112 dolar gibi düşük bir fiyattan satışa çıkıyor. Her iki telefonda 5 Şubat’tan sonra Hindistan’da satışa sunulacak.