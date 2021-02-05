Samsung Galaxy M12 nihayet satışa çıktı

Samsung Galaxy M12 modeli ile ilgili birçok sızıntı haberi çıkmıştı. Samsung nihayet akıllı telefonu Vietnam’daki resmi sitesinde listeledi. Ancak cihazın satış fiyatı henüz belli değil. Telefonun bunun dışındaki tüm özellikleri ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy M12 modelinin teknik özellikleri:

Galaxy M12; siyah, mavi ve yeşil renk alternatifleri sunan polikarbonat bir gövdeye sahip. Bunun yanında, cihazın boyutları 164.0 x 75.9 x 9.7mm ve ağırlığı ise 221 gram. Telefon gücünü Exynos 850 yongasından alacak. Ek olarak 3 GB/4 GB/6 GB RAM ve karşılık gelen 32 GB/64 GB/128 GB depolama seçenekleri ile gelecek. Telefonun depolama kapasitesini MicroSD kart aracılığıyla 1 TB’a kadar arttırmak mümkün.

Galaxy M12, 720 x 1600 piksel (HD+), 6,5 inç PLS TFT LCD bir ekrana sahip. M12, kamera tarafında kullanıcılara ön yüzünde damla çentikli yapıda bir 8 MP selfie kamerası sunuyor. Ek olarak, arka tarafta 48 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı, 2 MP makro ve 2MP derinlik sensörlü kameralar mevcut. Telefon enerjisini 15 W ile sarj destekleyen 6.000 mAh kapasiteli pilden alıyor. Bunula birlikte Android 11 tabanlı One UI 3.0 Core işletim sistemi ile çalışıyor.

Bağlantı noktasında ise cihaz çift SIM, 4G, tek bantlı WiFi, Bluetooth 5.0 ve GNSS‘yi (GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO) destekliyor. Ayrıca telefonda 3,5 mm kulaklık girişi, USB Type-C, parmak izi sensörü, ivmeölçer, kavrama sensörü, ortam ışığı sensörü mevcut.

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