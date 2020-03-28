Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M01, Wi-Fi Alliance tarafından görüntülendi!
Birkaç hafta önce, SamMobile tarafından Samsung Galaxy M01 ile ilgili rapor yayınlanmıştı. Bugün ise cihaz, Wi-Fi Alliance tarafından görüntülendi. Yapılan Geekbench testine göre, Galaxy M serisine ait cihaz giriş seviyesi bir telefon olacak.
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Samsung Galaxy M01 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Galaxy M01, Geekbench sonuçlarına göre giriş seviye Snapdragon bir yonga seti kullanacak. Cihazda 3 GB RAM bulunacak ve Android 10 ile kutudan çıkacak. Cihazın işlemcisi henüz bilinmemesine rağmen sekiz çekirdekli bir yonga setine sahip olacağı biliniyor. Ayrıca telefonun işlemcisinin taban frekans değeri ise 2.4 GHz olacak. Bu veriler değerlendirildiğinde, tahmin edilene göre bu işlemci Snapdragon 439 olacak. Bugün ortaya çıkan Wi-Fi Alliance verilerine göre, henüz resmi olarak duyurulmamış bu cihazda Wi-Fi b/g/n desteği bulunacak. Yine aynı rapora göre Galaxy M01‘in Android 10 sertifikası da bu şekilde onaylandı.
Cihazın model numarası yayınlanan rapora göre SM-M015G/DS olacak. Bu model numarasındaki DS, cihazın çift SIM desteğinin bulunacağını gösteriyor. M01’in bilinen detaylarına göre SamMobile‘ın yaptığı açıklama, bu cihazın Hindistan, Rusya, Sri Lanka ve Nepal gibi pazarlar için geliştirilen Samsung Galaxy A01‘in bir çeşidi olabileceği yönünde.
Şu anlık Galaxy M01 hakkında başka bir ayrıntı bilinmiyor. Ancak Wi-Fi Alliance sertifikasını almış olması, cihazın lansmanının yakında yapılacağını gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung, ücretsiz YouTube Premium aboneliği veriyor!
Samsung, Galaxy sahiplerine ücretsiz YouTube Premium deneme şansı sunuyor. Kampanya ayrıca YouTube Music üyeliği de içeriyor.
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Güney Koreli teknoloji şirketi, söz konusu kampanyayı resmi hesabından duyurdu. Samsung’un yapmış olduğu bu kapmaya ilk değil. Şirket, geçtiğimiz yıl da Galaxy S10/S10e/S10+, Note10, Note10+, Tab 6 veya Tab S5e satın alıp etkinleştiren ve Türkiye’de yaşayan katılımcılara 4 aylık YouTube Premium ücretsiz deneme promosyonu sunmuştu.
Yeni kampanyanın detayları da belli oldu. Sitede belirtilen bilgilendirmeye göre, “4 aylık YouTube Premium ücretsiz deneme promosyonundan, yalnızca 14 Şubat 2020 ile 05 Mart 2021 tarihleri arasında Samsung Galaxy S20 | S20+ | S20 Ultra ve Galaxy Z Flip satın alıp etkinleştiren ve Türkiye’de yaşayan katılımcılar yararlanabilir. 2 aylık YouTube Premium ücretsiz deneme promosyonundan, yalnızca ilgili tarihler arasında diğer Samsung Galaxy cihazlarından satın alıp etkinleştiren ve Türkiye’de yaşayan katılımcılar yararlanabilir. Teklif yalnızca, halihazırda YouTube Premium, YouTube Music Premium veya Google Play Müzik abonesi olmayan; YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red veya Google Play Müzik abonesi olmamış ve deneme süresinden yararlanmamış müşterilere sunulmaktadır. “
Söz konusu kampanyanın en önemli detayı 14 Şubat 2020 – 5 Mart 2021 tarihleri arasında satın almış ve etkinleştirmiş olması gerekiyor. Bu önemli detaya göre yeni bir Samsung cihazı kullanıcısı olmanız şart.
Siz de kampanya koşullarını sağlayan bir Galaxy cihazına sahipseniz YouTube Premium’u ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Kampanyanın katılım koşullarıyla ilgili daha fazla detaya Samsung’un resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Lenovo M10 Plus, özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!
Lenovo, M10 FHD REL tabletini Ocak ayında piyasaya sürmüştü. Bugün ise şirket, Lenovo M10 Plus olarak adlandırılan benzer özellikteki yeni ürününü tanıttı. Firma ürünü kendi sitesinde hazırladığı bir sayfa ile kullanıcılara sundu.
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Lenovo M10 Plus hangi teknik özelliklerle tanıtıldı?
Lenovo M10 Plus, 1920×1200 çözünürlükte 10.3 inçlik bir ekran ile gelecek. Şirket, tabletin ekran/gövde oranının %87 olacağını söylüyor. M10 Plus, 8.15 mm kalınlığında ve 480 gram ağırlığında olacak. Cihazda Helio P22T SoC işlemci ve 4 GB RAM bulunacak. Tablet, eski Android sürümü olan Android 9 Pie ile kutudan çıkacak ve 64 GB ile 128 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği sunacak. Ayrıca cihazda 256 GB‘a kadar depolama alanını genişletebileceğiniz microSD kart slotu da bulunacak.
M10 Plus, kamera olarak arka tarafta 13 MP‘lik büyük bir ana kameraya ve ön tarafta 8 MP değerinde bir selfie kameraya sahip. Cihaz, 3.5 mm kulaklık girişi, çift taraflı hoparlör ve Dolby Atmos ile birlikte geliyor. M10 Plus hem Wi-Fi hem de LTE‘yi destekliyor. Tablette USB-C portu üzerinden 10W‘a kadar şarj destekleyen 7000 mAh değerinde bir batarya bulunuyor.
M10 Plus, tek renk seçeneği olan gri ile gelecek ve fiyat olarak 1.599 CNY‘den ($225/€205) satışa başlayacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Lite, dahili 5G desteği ile duyuruldu!
Xiaomi, Koronavirüs nedeniyle online olarak düzenlediği etkinlikte Avrupa pazarında satışa sunacağı yeni ürünlerini duyurdu. Etkinlikte duyurulan sürpriz cihazlardan Xiaomi Mi 10 Lite ise 5G uyumlu en ucuz akıllı telefon olma özelliğini taşıyor!
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Xiaomi Mi 10 Lite, fiyat/performans unvanıyla orta seviyeyi sarsacak!
Geçtiğimiz haftalarda Çin pazarı için tanıtılan Xiaomi Mi 10 serisi, artık gelenekselleşen bir şekilde Avrupa pazarı için ayrı olarak duyuruldu. Çin etkinliğinde duyurulmayan Xiaomi Mi 10 Lite modeli ise sürpriz bir şekilde Avrupa lansmanında ortaya çıktı. Serinin orta-üst seviye özellikler barındıran cihazı olan Mi 10 Lite, işlemcisiyle beraber gelen dahili 5G desteği ile öne çıkıyor. Böylece telefon, markanın orta seviyedeki ilk 5G uyumlu modeli oluyor.
6.7 inç boyutundaki Full HD+ AMOLED TrueColor ekrana sahip olan Xiaomi Mi 10 Lite, ekrandan parmak izi okuma teknolojisiyle geliyor. Gücünü entegre 5G modem destekli Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alan telefonun özel bir sıvı soğutma desteği bulunuyor. Ayrıca 6/8 GB RAM ve 64/128 GB UFS 2.1 depolama seçenekleri de güçlü işlemciye eşlik ediyor.
Mi 10 Lite’ın dörtlü arka kamera paketinde ise başı 48 megapiksel çözünürlüklü sensör çekiyor. 8 megapiksellik ultra geniş açı, 5 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik derinlik sensörleri ise kamera modülünün diğer üyelerini oluşturuyor. Cihazın ön kısmında ise 16 megapiksel çözünürlüklü bir kamera yer alıyor. Mi 10 Lite’ın kamera yetenekleri ile ilgili pek bir detay paylaşılmasa da 4K/30 FPS video kaydı, Pro çekim modu ve Vlog modu gibi yazılım özellikleri öne çıkıyor.
Gücünü 4.160 mAh kapasiteli bir bataryadan alan Mi 10 Lite, hızlı şarj tarafında ise 20W’a kadar destek sunuyor. Mayıs başında Avrupa’da satışa sunulacak olan Mi 10 Lite modelinin fiyatı ise 349 Euro’dan başlıyor.