Samsung Galaxy M04 cihazının bu hafta Asya pazarında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Bunun yanı sıra yakın tarihli haberler, telefonun şirketin diğer ürünlerine kıyasla oldukça uzuz olacağının altını çiziyor. altında fiyatlandırılacağı gerçeğini de öğreniyoruz. Telefonun birçok mütevazi özelliklerini ve paylaşılan görselleri göz önünde bulundurursak, Galaxy M04 110 ABD dolarının altında bir etiket değerine sahip olabilir. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler Samsung Galaxy M04 Cihazının Dikkat Çeken Özellikleri

Samsung Galaxy M04 Cihazının Dikkat Çeken Özellikleri

Telefona ait görsellere bakacak olursak, cihazın arka tarafında iki kamera sensörü ve ön tarafında bir adet selfie kamerasını barındıran bir su damlası çentiği bulunuyor. Sızdırılan bir başka tanıtım görseline göre de ürün, en üst sürümünde 8GB RAM’e sahip olacak. Ancak bu değer genişletilebilir RAM ile gerçek RAM toplamı olabilir. Google Play Console listesine göre Samsung’un yeni cihazı sadece 3GB RAM değerine sahip olacak. Lansmandan önce yayınlanan görsellerden, M04’ün MediaTek’in giriş seviyesi Helio G35 yonga seti tarafından desteklendiğini biliyoruz. İşlemciye göre cihaz ancak ve ancak 4G LTE bağlantısını destekleyebilir. Bu da M04 akıllı telefonunun 5G bağlantı hızına sahip olmadığını kanıtlıyor.

Yakın tarihli haberler, Android 13’ün bir süredir piyasada olmasına rağmen yeni Samsung cihazında çalıştırılmayacağını iddia ediyor. Asya pazarına açılacak olan ürün Android 12 tarafından desteklenecek. Ekranın çözünürlüğü 720×1600 olacak. Öte yandan telefonun sağ tarafındaki güç düğmesine gömülü bir parmak izi sensörü bulunacak. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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