Samsung Galaxy A51 5G, resmi olarak görüntülendi!

Samsung Galaxy A51 5G yakında geliyor ve geçtiğimiz gün cihaz nihayet resmi olarak görüntülendi. Cihazın tasarımını bu görsellerde net olarak görebiliyoruz. Telefon, Galaxy A51 ile oldukça benzer bir tasarıma sahip. Ayrıca arka tarafı, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan fakat sonrasında haber alamadığımız Galaxy A91‘e benziyor.

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Samsung Galaxy A51 5G hakkında neler biliyoruz?

Geçtiğimiz gün, Güney Kore destek sayfasında SM-A516N model numarasına sahip bir cihazın pop-up‘ını gördük. Yine aynı şekilde Galaxy A51 5G modelinin Geekbench testinin verileri paylaşıldı. Bu verilere göre, vanilla Galaxy A51 ve Galaxy A51 5G modeli arasındaki tek fark taban modelde Exynos 9611 kullanılırken, 5G modelde Exynos 980 kullanılacak olması.

Taban özellikler bakımından cihazlar aynı da olsa, Galaxy A51 5G‘nin özelleşmiş farklılıkları olacak. Örneğin 5G bağlantısı için gereken antenler oldukça karmaşık olduğu için yeni versiyonda kesinlikle farklı düzenlemeler yapılacaktır. Umarız bu düzenlemeler yapılırken pilden kısma veya ses sisteminde çeşitli eksiklikler ile bu cihaz piyasaya sürülmez.

Dış görünüşüne geldiğimizde ise, kamera dizilimi taban modele oldukça benziyor. Yine kamera dizilimi olarak sol üst köşede bir L tasarım tercih edilmiş. Ana kameranın aynı şekilde 48 MP olarak geleceği tahmin ediliyor. Eğer Galaxy A51 5G ile taban sürümü gerçekten fiziksel olarak benzer bir şekilde gelirse, Galaxy A71 5G versiyonu için de bunun gerçekleşebileceği düşünülebilir.