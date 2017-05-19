Google geçen sene düzenlediği I/O geliştirici konferansında Daydream sanal gerçeklik platformunu duyurmuş ve bir çok üreticinin destekleyeceğini söylemişti.

Google’ın düzenlediği konferansta Samsung, HTC, Huawei, LG, ZTE, Asus, Alcatel ve Xiaomi gibi büyük Android cihaz üreticilerinin Daydream destekli telefonlar çıkaracağı duyurulmuştu. Bir sene içerisinde açıklanan isimlerden ZTE ve Huawei dışında Daydream VR destekli cihaz çıkaran olmadı. Bu listeye ek olarak Asus ve Lenovo, Daydream destekli birer model çıkardı.

Ancak bu sene düzenlenen I/O konferansında Daydream destekleyecek modeller belli oldu. Samsung’un bu sene çıkardığı Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelleri Daydream VR destekleyecek. Ayrıca yapılan açıklamaya göre LG’nin bir sonraki bayrak gemisi modeli de Daydream VR destekli olarak çıkacak.

Güncelleme için kesin bir tarih verilmedi ancak yaz aylarında OTA şeklinde gelecek. Google’ın Virtual Reality Bölümü Başkan Yardımcısı yaptığı açıklamada bu gelişmenin Daydream VR için çok önemli olduğunu ve Galaxy modelleri ile beraber platformun Gear VR başlığı ile daha çok kişiye yayılacağını belirtti.