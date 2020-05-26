Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold Lite tasarımı ortaya çıktı!
Samsung’un katlanabilir telefon serisi Galaxy Fold’a bu yıl daha uygun fiyatlı bir versiyonun katılması bekleniyor. Samsung Galaxy Fold Lite adı verilen cihazın tasarım detayları, markaya yakın kaynaklar tarafından ortaya çıktı!
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Samsung Galaxy Fold Lite, önemli bir eksiğe sahip olabilir!
LetsGoDigital tarafından patent görüntüleri yayınlanan cihaz, ana modelin tasarımını büyük oranda koruyor. Ancak detaylara inildikçe katlanabilir telefon ile ilgili ilginç bilgiler göze çarpıyor. Katlanabilen ekranın tasarımı ve çalışma prensibi korunurken, ön yüzeyde yer alan ekranın daha uzun ve ince olduğu görülüyor. Bu da ikinci ekranın saat ve bildirim alanı gibi kullanılacağını gösteriyor. Ayrıca cihazın menteşe kısmında su geçirmezlik sağlayan özel bir koruma olduğu belirtiliyor.
Öte yandan, Galaxy Fold Lite modelinin planlanan kamera kurulumu da net şekilde görülüyor. Cihazın ön kısmında çift kamera korunurken, sensör sayısı bir önceki modele göre artırılıyor. Ayrıca üçlü arka kamerada optik zoom için periskop sensör eklenmesi de kamera alanında başarılı bir iyileştirme olacağını gösteriyor.
Samsung Galaxy Fold Lite, işlemci tarafında ise bekleyenlerini biraz üzebilir. Katlanabilir telefonda Qualcomm Snapdragon 865 işlemci bulunmasına karşın 5G desteğinin olmayacağı söyleniyor. Bu da Samsung’un Galaxy Fold 2 modelini sattırmak için planladığı bir pazarlama stratejisi olabilir. Galaxy Note 20 serisinin duyurulacağı Unpacked 2020 etkinliğinde gün yüzüne çıkacak olan telefonun 1.100-1.200 dolar bandında konumlandırılacağı belirtiliyor.
Akıllı Telefonlar
Vivo X50, Geekbench’te görüntülendi!
Vivo X50 serisi 1 Haziran tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Bugüne kadar cihazın kullanacağı Samsung GN1 sensörü ile ilgili çok fazla ayrıntı gördük. Şimdi ise cihazın üç farklı renk seçeneği Çinli perakendeci olan JD.com‘da listelendi ve cihazın ayrıntılı renderları ortaya çıktı. Bunun yanı sıra bir de Vivo X50’nin Geekbench sonuçları ayrıntılı olarak yayınlandı.
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X50 nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Vivo X50 ve Pro varyantı, mavi ve siyah renk seçenekleri ile gelecekler. Taban model X50 ise ayrıca pembe renk seçeneğine sahip olacak. Her iki cihazda 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı ve 8 GB RAM / 256 GB depolama alanı seçenekleri ile piyasaya çıkacak. Vivo X50, Samsung‘un yeni sensörü olan Samsung GN1 sensörü kullanacak. Ayrıca kavissiz düz bir ekran ve arka tarafta dörtlü kamera dizilimine sahip olacak. X50 Pro ise GN1 sensörünün yanı sıra 48 MP periskop kamera ve kavisli bir ekran ile gelecek.
Vivo X50 Geekbench sonuçları nasıl değerlendirildi?
Yeni renderlara ek olarak taban model X50‘nin V2005 model numarası taşıyan sürümü Geekbench‘te görüntülendi. Cihaz tek çekirdekte 615 puan , çoklu çekirdekte ise 1909 puan aldı. Ne yazık ki sadece cihazın 1.8 GHz saat hızında çalışan Snapdragon bir işlemci kullandığını biliyoruz. Yonga setinin detayları hakkında henüz bir bilgi yok. Listeye göre cihazın 8 GB RAM ve Android 10 ile çalıştığı da onaylandı.
Akıllı Telefonlar
Huawei ve Dailymotion arasında önemli anlaşma!
ABD ve Çin arasındaki gerilimden olumsuz yönde etkilenen Huawei, Google uygulamalarını cihazlarında ön yüklü olarak sunamıyor. Bu dezavantajı gidermek için uzun süredir çalışan marka, video paylaşım servisi Dailymotion ile önemli bir anlaşmaya imza attı.
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Huawei Video, yeni dönemde Dailymotion altyapısını kullanacak!
Huawei Video platformu, şimdiye kadar film ve diziler başta olmak üzere çeşitli eğlence içeriklerini kullanıcılar ile buluşturuyordu. Reuters’ın haberine göre, bu platformun geliştirilmesi adına Dailymotion ile stratejik bir işbirliği kuruldu. Bu ortaklık sayesinde Huawei Video, Dailymotion’ın video işleme ve oynatma altyapısını kendisine entegre edecek. Ayrıca Dailymotion API’sinin ortak olarak kullanılması sayesinde video paylaşım platformunda yer alan içerikler, aynı zamanda markanın oluşturduğu platforma da aktarılabilecek.
Huawei ve Dailymotion arasında kurulan işbirliği, aslına bakılırsa büyük bir sürpriz yaratmıyor. Çinli marka, bir süredir yeni duyurduğu cihazlarda Google alternatifi olarak Huawei Mobil Servisleri (HMS Core) adında bir ekosistem sunuyor. Bu kapsamda yeniden yapılanan video uygulaması da yeni dönemde YouTube karşısında elini güçlendirmek için Dailymotion’ın teknik altyapısını kullanacak. Ayrıca daha fazla içerik oluşturucuyu platforma çekmeye yarayacak para kazanma gibi işlevlerin de aşamalar halinde sunulması bekleniyor.
Öte yandan, markanın uygulama marketi AppGallery de kendi içinde gelişmeye devam ediyor. Son olarak Here Maps ve Petal Search gibi uygulamaları bünyesine katan marketin 170’ten fazla ülkede 400 milyon aktif kullanıcıya ulaştığı belirtiliyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8’de Fortnite 90 FPS olarak oynanabilecek!
OnePlus 8‘de Fortnite 90 FPS olarak oynanabilecek! Epic Games‘in OnePlus ile yaptığı ortak çalışma sonucunda mobil oyun konusunda devrim diyebileceğimiz 90 kare sayısında oyun oynamak mümkün oluyor.
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Mobil oyunlar genellikle PC ya da konsol oyunlarının fazlaca sadeleşmiş ve görsel kaliteden çok uzaklaşmış bir versiyonu olarak görülür. OnePlus bu durumu değiştirmek için Epic Games ile bir anlaşmaya gitti. Epic Games ile yaptığı ortak çalışma sayesinde OnePlus 8, oyunu konsollardan yüksek FPS değerinde çalıştırabilecek.
OnePlus‘un son akıllı telefonu OnePlus 8, Snapdragon 865‘in gücü ve 90 FPSlik ekranı sayesinde Fortnite‘ı 90 FPS olarak çalıştırabilecek. OnePlus 8 bunu başarabilen ilk ve tek telefon konumunda. Epic Games ile yapılan ortaklık ile OnePlus 8‘de Fortnite‘ın optimize bir sürümü gelecek. Oyunu 90 FPS oynayabilmek için önerilen grafik ayarları düşük ayarlar olsa da bir akıllı telefonun Fortnite gibi bir oyunu 90 FPS‘te çalıştırabilmesi çok ilgi çekici. Ayrıca OnePlus 8, Fortnite’ı 60 FPS‘te “Epic” ayar seviyesinde akıcı bir şekilde de oynatabiliyor. Akıllı telefondaki 90 FPS oyun deneyiminin PC‘deki kadar fark yaratmadığı söyleniyor, ancak 60 FPS‘e göre de belirli bir akıcılık farkı olduğundan da bahsedilmiş. Fortnite‘ın birçok akıllı telefonda hatta Nintendo Switch’te 30 FPS‘te çalıştığını düşünürsek, “Epic” grafik ayarlarında 60 FPS deneyimi dahi oyuncuları çok memnun edecek gibi gözüküyor.