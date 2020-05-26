Samsung Galaxy Fold Lite tasarımı ortaya çıktı!

Samsung’un katlanabilir telefon serisi Galaxy Fold’a bu yıl daha uygun fiyatlı bir versiyonun katılması bekleniyor. Samsung Galaxy Fold Lite adı verilen cihazın tasarım detayları, markaya yakın kaynaklar tarafından ortaya çıktı!

İlginizi çekebilir: AMD Ryzen 4000 işlemcili RedmiBook duyuruldu!

Samsung Galaxy Fold Lite, önemli bir eksiğe sahip olabilir!

LetsGoDigital tarafından patent görüntüleri yayınlanan cihaz, ana modelin tasarımını büyük oranda koruyor. Ancak detaylara inildikçe katlanabilir telefon ile ilgili ilginç bilgiler göze çarpıyor. Katlanabilen ekranın tasarımı ve çalışma prensibi korunurken, ön yüzeyde yer alan ekranın daha uzun ve ince olduğu görülüyor. Bu da ikinci ekranın saat ve bildirim alanı gibi kullanılacağını gösteriyor. Ayrıca cihazın menteşe kısmında su geçirmezlik sağlayan özel bir koruma olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Galaxy Fold Lite modelinin planlanan kamera kurulumu da net şekilde görülüyor. Cihazın ön kısmında çift kamera korunurken, sensör sayısı bir önceki modele göre artırılıyor. Ayrıca üçlü arka kamerada optik zoom için periskop sensör eklenmesi de kamera alanında başarılı bir iyileştirme olacağını gösteriyor.

Samsung Galaxy Fold Lite, işlemci tarafında ise bekleyenlerini biraz üzebilir. Katlanabilir telefonda Qualcomm Snapdragon 865 işlemci bulunmasına karşın 5G desteğinin olmayacağı söyleniyor. Bu da Samsung’un Galaxy Fold 2 modelini sattırmak için planladığı bir pazarlama stratejisi olabilir. Galaxy Note 20 serisinin duyurulacağı Unpacked 2020 etkinliğinde gün yüzüne çıkacak olan telefonun 1.100-1.200 dolar bandında konumlandırılacağı belirtiliyor.