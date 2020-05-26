Tablet/Notebook/Laptop
AMD Ryzen 4000 işlemcili RedmiBook duyuruldu!
Xiaomi, hafta başında yaptığı lansman ile alt markası olan Redmi’nin yeni ürünlerini duyurdu. Bu lansman ile kullanıcılarla buluşan yeni RedmiBook laptop serisi ise 4. nesil AMD Ryzen mobil işlemciler sayesinde dikkat çekiyor!
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RedmiBook 2020 tanıtıldı: Şık tasarım, yeni nesil AMD Ryzen işlemci!
13, 14 ve 16 inç olmak üzere 3 farklı ekran boyutuna sahip RedmiBook 2020, %100 sRGB ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. %90 ekran gövde oranına sahip olan ultrabook, bu sayede süper ince çerçeve yapısına geçiş yapıyor. 1.2 kg ağırlık ise taşınabilir bilgisayarın her yere kolay bir şekilde taşınabilmesini sağlıyor.
RedmiBook 2020 modelleri, gücünü AMD’nin en yeni işlemcilerini barındıran Ryzen 4000 mobil serisinden alıyor. 7 nm tekniğiyle geliştirilen işlemciler, şirketin Ryzen platformu için özel oluşturduğu Zen 2 mimarisini kullanıyor. 6 çekirdekli Ryzen 5 4500U ve Vega 6 GPU temel versiyonu oluştururken, daha güçlü performans isteyen kullanıcılar ise 8 çekirdekli Ryzen 7 4700U + Vega 7 GPU’dan oluşan seçeneği satın alabilecek. Xiaomi’ye göre, 4. nesil Ryzen APU işlemciler sayesinde RedmiBook’un performansı %60’a varan artış yaşamış.
RAM ve depolama alanlarında ise kullanıcıları memnun edecek seçeneklere yer verilmiş. 8/16 GB RAM ve 512 GB/1 TB SSD seçenekleri, RedmiBook’un öne çıkan taraflarından oluyor. Bunun yanı sıra 16 inçlik versiyonda bulunan 46 Whr kapasiteli batarya, farklı performans modları sayesinde 12 saate kadar kullanım ömrü sunuyor.
1 Haziran’da satışına başlanacak laptop serisinin fiyatları; işlemci, RAM ve depolama kapasitesine göre değişiklik gösteriyor. Son olarak şaşırtıcı şekilde ekran boyutunun fiyata etki etmediğini belirtelim. Laptopların fiyatı ise şu şekilde sıralanıyor;
- 13″ ekran + Ryzen 5 4500U işlemci + 8 GB RAM + 512 GB SSD: 532 dolar
- 13″ ekran + Ryzen 5 4500U işlemci + 16 GB RAM + 512 GB SSD: 560 dolar
- 13″ ekran + Ryzen 7 4700U işlemci + 16 GB RAM + 1 TB SSD: 700 dolar
- 15″ ekran + Ryzen 5 4500U işlemci + 8 GB RAM + 512 GB SSD: 532 dolar
- 15″ ekran + Ryzen 5 4500U işlemci + 16 GB RAM + 512 GB SSD: 560 dolar
- 15″ ekran + Ryzen 7 4700U işlemci + 16 GB RAM + 512 GB SSD: 630 dolar
- 16″ ekran + Ryzen 5 4500U işlemci + 8 GB RAM + 512 GB SSD: 532 dolar
- 16″ ekran + Ryzen 5 4500U işlemci + 16 GB RAM + 512 GB SSD: 560 dolar
- 16″ ekran + Ryzen 7 4700U işlemci + 16 GB RAM + 512 GB SSD: 630 dolar
Tablet/Notebook/Laptop
Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Çin’de satışa sunuldu
Tablet sektörü, son yıllarda sürekliliğini kaybeden ve karlılığı düşmeye başlayan bir sektör olarak görülüyor. Buna rağmen hala istikrarlı bir şekilde tablet üretmeye devam eden şirketlerden bir tanesi ise Samsung. Firmanın son çıkardığı tablet olan Galaxy Tab S6 Lite ise, Nisan ayında sessiz sedasız bir şekilde tanıtılmıştı. Cihaz, geçtiğimiz günlerde ise Çin pazarında satışa sunuldu.
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Samsung Galaxy Tab S6 Lite ile ilgili neler biliyoruz
10.4 inç ekrana sahip olan Samsung Galaxy Tab S6 Lite, 2000 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip. Cihazın 4 Gb Ram ve 64 Gb dahili depolamaya sahip olan versiyonu ise, Çin’de 2799 Yuan yani yaklaşık olarak 393 Dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Exynos 9611 işlemciye sahip olan cihaz, arka tarafta 8 megapiksel çözünürlüklü bir kameraya sahip. Ön tarafta ise 5 megapiksel çözünürlükte bir adet özçekim kamerası bulunuyor. Ayrıca Galaxy Note serisinde olduğu gibi bir adet kalem de cihaz bünyesinde mevcut olarak sunuluyor.
Teknik özellikler:
- 10.4-inç (2000 x 1200 piksel) TFT ekran
- Octa-Core (Quad 2.3 GHz + Quad 1.7 GHz)
- 4GB RAM, 64GB / 128GB depolama, microSD ile 1 Tb’a kadar genişletilebilir hafıza
- Android 10 – OneUI 2
- 8 MP arka kamera
- 5 MP ön kamera
- Ölçüler: 244.5 x 154.3 x 7.07 mm ; ağırlık: 467 gr
- 4G LTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz/5GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, USB 2.0 Type-C
- 7040 mAh batarya
Siz Samsung Galaxy Tab S6 Lite modelini nasıl buldunuz? Yorumlar bölümünden bizlerle iletişime geçmeyi ihmal etmeyin. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Haber
Honor V6 resmi olarak duyuruldu!
Honor geçtiğimiz hafta Honor V6 tabletini piyasaya süreceğini duyurmuştu. Bugün ise Honor‘un yeni tableti piyasaya resmi olarak çıktı. Honor V6, %84 ekran gövde oranına sahip 10.4 inçlik 2K (2000×1200 piksel) çözünürlüklü ekrana sahip olacak.
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Honor V6 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
V6, günümüz tabletlerinin oldukça üstünde bir ekran deneyimine sahip olacak. Cihazın 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. İşlemci tarafında ise Kirin 985 yonga setinden gücünü alacak. Honor, yeni tableti ile birlikte dokunmatik hassasiyeti oldukça iyi seviyede olan Magic Pencil‘i de tanıttı. Magic Pencil, tabletin kullanımını ve kullanıcı deneyimini geliştiren bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. V6, Honor ve Huawei telefonları ile hızlı paylaşım özelliğini de destekliyor.
Honor V6, arka tarafta LED flaşlı 13 MP çözünürlüklü f/1.8 diyafram aralığına sahip ana kamera ile geliyor. Ön tarafta ise selfie çekimleri ve video görüşmeleri için 8 MP çözünürlüklü f/2.0 diyafram değerine sahip ön kamera bulunuyor. Tablet, USB-C bağlantı noktası üzerinden 22.5 W hızlı şarj desteği sunan 7.250 mAh batarya ile gelecek. Cihazın tableti destekleyen yeni bir klavye aksesuarı da mevcut.
Yazılım tarafında V6, Android 10 tabanlı Magic UI 3.1 ile gelecek. Cihaz, Google Hizmetleri olmadan Huawei‘nin kendi uygulama mağazası ile birlikte geliyor. Bazı Google uygulamalarını aktarma ve yükleme işlemi için Youtube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.
Honor, henüz tabletin fiyatlandırma ve satışa çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi vermedi. V6, tahmini olarak Haziran ayında mağazalarda yerini alacaktır.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold 2 fiyatı sızdırıldı!
Samsung‘un katlanabilir cihazı olan Galaxy Fold serisinden yeni haberler var. Söylentilere firmanın yeni nesil cihazının fiyatı sızdırıldı.
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Galaxy Fold 2 fiyatı ve kameraları hakkında yeni bilgiler!
Samsung, bildiğimiz üzere katlanabilir akıllı telefon/tabletlere önem vermeyi sürdürüyor. Galaxy Fold ile başlayan macerada, Galaxy Z Flip‘i çıkaran firma, şimdi de Galaxy Fold 2 için çalışmaları sürdürüyor. Önümüzdeki yaz tanıtılması beklenen cihaz hakkında ortaya yeni bilgiler atıldı. Daha önce ekran altı ön kamera ile geleceği iddia edilen cihazın şimdi de arka kamera ve fiyatı hakkında yeni bilgiler iddia edildi. İddiaların kaynağı ise, ekran altı ön kamera fikrini ortaya çıkaran Ross Young oldu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bilgiler veren Ross Young, cihazın fiyatının 1780 ile 1980 dolar arasında olacağını aktardı. İlk cihazdan yaklaşık 200 dolar daha ucuz demek bu da. Çıktığı günden bu yana fiyatı hakkında eleştiriler alan cihazın daha ucuza çıkması tabi ki beklenen bir gelişmeydi.
Cihazın arka kamera kurulumu hakkında da bilgiler veren Ross Young, bizleri üç arka kameranın karşılayacağını iddia etti. Bu kameraların sırasıyla, 64 MP ana kamera, 16 MP geniş açı ve 12 MP telefoto lens şeklinde belirlenmiş. Eski nesle göre daha yetenekli olması beklenen cihazın bir adet de S-Pen ile kullanıcılara sunulacağı iddia edildi. Bakalım önümüzdeki günler de Samsung bizlere yeni sızıntılar sunacak mı merakla bekliyor olacağız.