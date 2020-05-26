AMD Ryzen 4000 işlemcili RedmiBook duyuruldu!

Xiaomi, hafta başında yaptığı lansman ile alt markası olan Redmi’nin yeni ürünlerini duyurdu. Bu lansman ile kullanıcılarla buluşan yeni RedmiBook laptop serisi ise 4. nesil AMD Ryzen mobil işlemciler sayesinde dikkat çekiyor!

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RedmiBook 2020 tanıtıldı: Şık tasarım, yeni nesil AMD Ryzen işlemci!

13, 14 ve 16 inç olmak üzere 3 farklı ekran boyutuna sahip RedmiBook 2020, %100 sRGB ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. %90 ekran gövde oranına sahip olan ultrabook, bu sayede süper ince çerçeve yapısına geçiş yapıyor. 1.2 kg ağırlık ise taşınabilir bilgisayarın her yere kolay bir şekilde taşınabilmesini sağlıyor.

RedmiBook 2020 modelleri, gücünü AMD’nin en yeni işlemcilerini barındıran Ryzen 4000 mobil serisinden alıyor. 7 nm tekniğiyle geliştirilen işlemciler, şirketin Ryzen platformu için özel oluşturduğu Zen 2 mimarisini kullanıyor. 6 çekirdekli Ryzen 5 4500U ve Vega 6 GPU temel versiyonu oluştururken, daha güçlü performans isteyen kullanıcılar ise 8 çekirdekli Ryzen 7 4700U + Vega 7 GPU’dan oluşan seçeneği satın alabilecek. Xiaomi’ye göre, 4. nesil Ryzen APU işlemciler sayesinde RedmiBook’un performansı %60’a varan artış yaşamış.

RAM ve depolama alanlarında ise kullanıcıları memnun edecek seçeneklere yer verilmiş. 8/16 GB RAM ve 512 GB/1 TB SSD seçenekleri, RedmiBook’un öne çıkan taraflarından oluyor. Bunun yanı sıra 16 inçlik versiyonda bulunan 46 Whr kapasiteli batarya, farklı performans modları sayesinde 12 saate kadar kullanım ömrü sunuyor.

1 Haziran’da satışına başlanacak laptop serisinin fiyatları; işlemci, RAM ve depolama kapasitesine göre değişiklik gösteriyor. Son olarak şaşırtıcı şekilde ekran boyutunun fiyata etki etmediğini belirtelim. Laptopların fiyatı ise şu şekilde sıralanıyor;