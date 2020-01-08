Samsung Galaxy Fold 400 bin adet satıldı!

Ülkemiz pazarında da yer alan TCL, kendi markasını taşıyan Plex adlı modeliyle geçtiğimiz yıl akıllı telefon dünyasına giriş yapmıştı. Çinli marka, katıldığı CES 2020 etkinliğinde duyurduğu 4 yeni akıllı telefon ile iddiasını artırmak istiyor!

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TCL, biri katlanabilir olmak üzere 4 yeni akıllı telefon tanıttı!

TCL 10 adı verilen seri, markanın ilk modeli olan Plex’e göre daha fiyat/performans odaklı olması ile ön plana çıkıyor. Tasarım ve teknik özellik bakımından birbirinden farklı detaylara sahip seri; 10L, 10 5G ve 10 Pro olarak 3 modele ayrılıyor. Telefonların ekran panellerini TCL şirketlerinden CSOT üretirken, ilk modele göre geliştirilmiş NXTVISION teknolojisi ise kullanıcı deneyimi tarafında dikkat çekiyor.

Serinin başlangıç modeli olan TCL 10L, bünyesinde delikli tasarıma sahip bir ekran barındırıyor. Bu yönden oldukça şık gözüken telefonun arka yüzeyinde ise parmak izi okuyucu ve dörtlü kamera yer alıyor. 48 megapiksel çözünürlüklü olduğu belirtilen kamera paketi çift LED flaş ile destekleniyor. 10L ile temel olarak aynı tasarımı paylaşan 10 5G modeli ise kalbinde Qualcomm Snapdragon 765G 5G işlemci barındırıyor. Dörtlü kamera paketinde ana kameranın 64 megapiksel çözünürlüklü olması haricinde iki cihaz arasında ciddi bir fark bulunmuyor.

Tepe modeli niteliğindeki TCL 10 Pro ise diğer 2 modele göre biraz daha üst seviye özelliklere ev sahipliği yapıyor. Damla çentik tasarımlı kavisli AMOLED ekrana sahip olan telefonda parmak izi okuyucu da ekran içerisine entegre edilmiş. Arka tasarımıyla farklılaşan cihazın dörtlü arka kamerasında 64 megapiksel çözünürlüklü ana kamera ev sahipliği yapıyor.

TCL, CES 2020 kapsamında duyurduğu 10 serisi haricinde bir de katlanabilir telefon modelini teknoloji meraklıları ile paylaştı. Henüz adı belli olmayan telefonun genel tasarımı Samsung Galaxy Fold ile benzerlik gösterirken, dış kısmında herhangi bir ekran bulunmuyor. 7.2 inçlik 2K esnek AMOLED ekran ve 48 megapiksel çözünürlüklü dörtlü arka kamera ise katlanabilir telefonun teknik özellikleri arasında yer alıyor.

CES 2020’de duyurulan 4 telefonun öne çıkan özellikleri haricindeki diğer detayları henüz paylaşılmadı. TCL, Şubat sonundaki MWC 2020 etkinliğinde kapsamlı teknik detayın yanı sıra çıkış tarihi ve fiyat bilgisi de aktaracak. Ancak orta-üst seviye özelliklere sahip 10L modelinin yaklaşık 500 dolarlık bir fiyat etiketiyle piyasaya çıkacağı belirtiliyor.