Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold 3, farklı bir menteşe tasarımıyla gelebilir!
Galaxy Fold serisi cihazlarıyla halihazırda katlanabilir ekranlı telefon pazarında yer alan Samsung, yeni bir menteşe tasarımı patenti aldı. Şirket, almış olduğu RGB destekli LED bildirim ışığına sahip menteşe tasarımını, Fold 3 modelinde kullanabilir.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Fold 2’nin fiyatları sızdırıldı!
Halihazırda Galaxy Fold serisi modelleriyle tüketicileri katlanabilir ekranlı cihazlarla buluşturan Samsung’un, yeni bir patenti aldığı ortaya çıktı. LetsGoDigital’da yer alan habere göre, alınan patent görsellerinde RGB desteği bulunan LED ‘bildirim ışığı‘ alanı bulunuyor. Menteşe boyunca uzanan yarı saydam bildirim ışığı alanı ile cihazın kapağını açmadan bildirimler hakkında bilgi almak mümkün olabilir. Menteşe mekanizması, koruma amaçlı yarı saydam materyalden imal edilecek. Farklı renk ve efektlerde yanabilen bildirim ışığı sayesinde cihazın çantada veya düz bir alanda yüzüstü olması gibi durumlarda kullanıcılar cihazın durumu hakkında bilgi sahibi olabilecek.
Prototip tasarımı, Galaxy Fold 3 modeline ait olabilir
Patent prototipinde kullanılan cihazın Fold 2 ile çok benzer olduğu göze çarpıyor. Fold 3 olduğunu düşünülen patent prototip cihazının selefinden pek de farklı olduğu söylenemez. Ancak Samsung’un patenti göstermek adına Fold 2 tasarımını baz aldığı ve Fold 3’te farklı bir tasarım anlayışı benimsemesi de kuvvetle muhtemel. Samsung’un, katlanabilir ekranlı cihaz içn aldığı patenti, gelecek olan yeni Fold modelinde kullanıp kullanmayacağı merak konusu. Fold modelinde kullanıp kullanmayacağı merak konusu.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T modeli için lansman öncesi tüm sızıntılar ve özellikler!
OnePlus 8T için birçok özellik daha ürün çıkmadan belli oldu. OnePlus markasının yeni amiral gemisi piyasaya sürülmeden önce, zaten onaylanmış ve diğer beklenen özelliklere ve cihazın fiyatına bakalım.
OnePlus 8T modeli için, birkaç hafta önce şirket tarafından bir tanıtım videosu yayınlanmıştı. Cihazımız 14 Ekim‘de piyasaya sürülecek. Ürünün lansmanı, OnePlus ‘ın resmi web sitesi üzerinden canlı yayınlanacak. Tasarım açısından, cihazımız OnePlus 7T gibi daha düz bir ekrana sahip . Ekstra olarak bu ürün ailesinde malesef bir ”Pro” model model bulunmayacak.
İlginizi çekebilir: Galaxy F41 tanıtıldı: 6.000 mAh pil ve 64MP kamera, M31’den daha ucuz!
OnePlus 8T modelinin tasarımı ve renk seçenekleri nasıl?
Tasarım açısından, ekranda ve arka panelde Corning’in Gorilla Glass 6 teknolojili cam ve kenarlarda metal bir çerçeve bulunması muhtemel. Cihazda, IP68 sertifikası (sağlam ve suya dayanıklılık sertifikası) olması bekleniyor. Ön tarafta ,ekran düz olacak ve sol üstte selfie kamerası için tek bir delik bulunacak . Telefondaki tuşlara gelirsek; güç tuşu ,OnePlus Slider tuşu sağ tarafta ve ses açma kısma tuşları solda olacak. Ayrıca, OnePlus 8T, kamera olmadan 8,4 mm kalınlığa ve kamera olan yerden ölçüğünde ise büyük bir 9,3 mm kalınlığa sahip olacak .
Resmi renderda, arkadaki 4 kamera ve LED flaş üzerinde dikdörtgen bir kamera düzeni olacağı gözüküyor. Renk çeşitleri için ise Aquamarine Green ve Lunar Silver isimleri ile karşımıza çıkıyor.
OnePlus 8T modelinin özellikleri neler?
Özelliklere ekran ile başlarsak, şirket, cihazın 120Hz yenileme hızı ekranına sahip olacağını onayladı . Cihaz, 2.5D kavisli camlı 6.55 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ekran parlaklığı 1100 nit değerine çıkabilicek, 0.3 JNCD (renk farkı), yüzdeyüz DCI-P3 renk gamını kapsayacak ve ve yüzde 91.9 ekran-gövde oranı olacak. Cihazın işlemcisi ,büyük olasılıkla, Qualcomm Snapdragon 865 SoC olacak. Depolama seçenekleri de 8/128 GB ve 12/256GB şeklinde olacak.
Kamera lenslerine gelirsek, OnePlus 8T modelinin, OIS ve EIS destekli 48MP f / 1.8 Sony IMX 586 sensörünü kullanacağını söyleniyor. Ayrıca sızıntılardan yola çıkarak, geniş açılı lensinde gece moduna sahip olması kuvvetle muhtemel. Bununla birlikte, diğer sensörler muhtemelen 5MP makro, 2MP derinlik sensörü ve 116 dereceli 16MP f / 2.2 ultra geniş açılı lens şeklinde olacak. OnePlus 8T modelinde özçekimler için geniş açılı bir lens bulunacağı şirket tarafından onaylanmıştı. Ve eğer sızıntılar doğruysa selfie kamerası 16 MP olacak. Nightscape, PDAF, stabil 4K çözünürlükte video ve daha fazlası gibi kamera özelliklerini bekleyebiliriz.
OnePlus 8T’nin diğer özellikleri arasında 65W gücünde şarj olabilen 4.500mAh pil, ekran içi parmak izi okuyucu gibi özellikler var. Kutusunda ise Type-C uçlu kablo, ve 45W hızlı şarj adaptörü bulnacak. Cihazımız Android 11 tabanlı OxygenOS 11 işletim sistemi ile birlikte gelecek.
Lansman fiyat bilgileri nasıl olacak?
OnePlus 8T modelinde 8/128 GB varyantı için 599 ABD Doları ve 12/256 GB varyantı için ise 699 ABD Doları olarak fiyatlandırılması bekleniyor. Bununla birlikte, henüz Türkiye’ye kaç Türk Lirası fiyat ile gelicek kesin bir bilgiye sahip değiliz. Önümüzdeki Çarşamba gününde resmi detayları hep beraber göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Oppo A15 bütün teknik özellikleriyle sızdırıldı
Yakında çıkacak olan ve giriş seviyesine konumlanacak Oppo A15, geçtiğimiz günlerde Amazon’da listelenmiş ve telefonun bazı özellikleri açıklanmıştı. Şimdiyse akıllı telefon, bütün teknik özellikleriyle birlikte sızdırıldı.
İlginizi çekebilir: Oppo Find X3 Pro, kavisli ekranı ile görüntülendi!
Oppo A15 teknik özellikleri
Oppo A15, 6.52 inç damla çentik tasarımlı IPS LCD bir ekrana sahip olacak. Corning Gorilla Glass 3 ile korunan Ekran, 450 nit parlaklığıa ve 720×1520 piksel HD+ çözünürlüğe sahip olacak. Ön kamerada ise 5 MP çözünürlüğünde bir kamera çözümü kullanılacak. Arka tarafta ise üçlü bir kamera dizilimi olacağı daha önce Amazon tarafından açıklanmıştı. 13 MP ana kameraya, 2 MP makro kamerası ve 2 MP derinlik kamerası eşlik edecek. Kameranın altında ise parmak izi okuyucusu mevcut. Kutusundan Android 10 işletim sistemiyle birlikte çıkacak telefon, Oppo’nun ColorOS 7.2 arayüzüyle birlikte gelecek.
Telefon gücünü MediaTek’in Helio P35 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim sürecinden geçen işlemci, 8 adet Cortex A-53 çekirdeğine sahip ve 2.3 GHz frekansa sahip. İşlemciye 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı eşlik edecek. Depolama alanınu Micro SD kart aracılığıyla genişletmek mümkün. Başka konfigürasyonların olup olmayacağı konusunda ise kesin bir bilgi söz konusu değil. Pil tarafında ise 4320 mAh boyutunda bir batarya yer alacak. Batarya, Micro USB portu aracılığıyla 10W hızla şarj oluyor. Ayrıca 3.5 mm kulaklık jakı da telefonda yerini alacak. Siyah ve Mavi olmak üzere iki rek seçeneğiyle ilk olarak Hindistan’da çıkacak telefonun fiyatı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Pro, kavisli ekranı ile görüntülendi!
Oppo için Find X serisi telefonlar oldukça önemli bir konumda. Bunun sebebi bu serinin şirketin en üst düzey telefon modellerini içermesi. Geçtiğimiz Mart ayında piyasaya sürülen Find X2 serisinin ardından şimdi, Find X3 serisi hakkında sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Find X2 serisinin geç çıkması sebebiyle şirketin bu sene Find X3 serisi telefonlarını daha erken piyasaya sürmesi bekleniyor.
İlginizi çekebilir: EMUI 11, 10 Huawei cihaz ile genel testlerine başlıyor!
Oppo Find X3 Pro nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Oppo Find X3 Pro hakkında son günlerde pek çok söylenti ortaya çıktı. Şimdi ise Find X3 Pro‘ya ait olduğu tahmin edilen bazı renderlar internette görüntülendi. Telefonun genel tasarımı önceki nesil Find X serisi telefonlardan oldukça farklı. Cihazın daha büyük kavisli bir ekranı bulunmasının yanı sıra ön kamerası gizli. Bu durumda ya pop-up kamerası ile geleceği ya da ekran altı kamera teknolojisi kullanacağı ortaya çıkıyor. Görüntülenen renderlarda Find X3 Pro‘nun oldukça derin ve şelale tarzında kavisli bir ekranı bulunduğu söylenebilir.
Find X3 Pro‘da bulunan kavis ile birlikte ses açma kapatma tuşu ve güç düğmesinin bulunması da olanaksız hale geliyor. Buna ek olarak ekranın alt ve üst tarafında çok daha ince çerçeveler bulunduğunu da görüyoruz. Arka tarafta ise üçlü bir kamera diziliminin altında bir adet LED flaş bulunuyor. Ortaya çıkan renderların ardından önümüzdeki günlerde cihaz hakkında daha detaylı teknik ve tasarımsal sızıntılar görebiliriz.