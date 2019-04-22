Samsung Galaxy Fold Çin etkinliği ertelendi!

Samsung Galaxy Fold, yaşattığı problemlerden dolayı yüzleri güldürmüyor. Güney Koreli şirketin, merakla beklenen katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold hakkında, üzücü gelişmeler gündemimizde yer almaya devam ediyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre ekran konusunda sorun yaşayan Galaxy Fold’un çıkış tarihi ertelendi.

Samsung’un MWC 2019 ‘da Galaxy S10 ailesi ile birlikte duyurduğu ve tüm dikkatleri üzerine toplayan modeli Galaxy Fold, geçtiğimiz günlerde Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Yapılan etkinlik ile cihazın satışa sunulmasının an meselesi olduğu düşünülse de durum böyle olmadı.

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Samsung Galaxy Fold ne zaman satışa sunulacak?

Samsung, piyasaya sürülme tarihi öncesinde, bazı önde gelen eleştirmenler ve gazeteciler, kısa süreli kullanımının ardından inceleme ürünününde ekran konusunda kötü bir deneyim yaşadıklarını paylaşmışlardı. 200.000 kez ekranı katlanabilen Galaxy Fold, bazı ekran sorunlarıyla gündeme geldi ve Samsung’un sorunun üzerinde çalıştığı belirtildi.

Bu durum teknoloji basınında tartışılırken Samsung’ dan ilginç bir hamle daha geldi. Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, 23-24 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan Hong Kong ve Şangay merkezli tanıtım etkinliklerini ertelediğini açıkladı. Buna bağlı olarak ön sipariş ve çıkışının da ileriki bir tarihte olması bekleniyor.

Tüm bu gelişmelerin ardından ürünün çıkışının ertelenmesi ise şirketin Galaxy Fold üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdığını ve teknik problemlerin çözülmesi için zaman kazanıldığını akıllara getirdi. Sosyal medya sızıntılarıyla bilinen Ice Universe tarafından da Çin’de etkinliklerin ertelendiği söylenirken bu etkinliklerin ne zaman düzenleneceği ise şu an için bilinmiyor.

Samsung Galaxy Fold, katlanabilir ekranın yanı sıra Qualcomm’un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan cihaz , 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama hafızasına sahip. 1980 dolarlık fiyat etiketiyle satılacak olan modelde yaşanılan problemler ve iptal edilen etkinlikler kafalarda soru işareti bırakmaya devam ediyor.