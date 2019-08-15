Samsung Galaxy Fit e akıllı bileklik incelemesi | Rakiplerine göre nasıl?

Samsung Galaxy Fit e incelemesi ile karşınızdayız. Bu yıl artan akıllı bileklik furyasında yer edinmeye çalışan Samsung Galaxy Fit e özellikleri bu videomuzda.

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Samsung Galaxy Fit e akıllı bileklik incelemesi | Rakiplerine göre nasıl?

Samsung’un bu yıl piyasaya çıkardığı Galaxy Fit akıllı bileklik serisinin uygun fiyatlı modeli olan Galaxy Fit e, PMOLED mono ekran, 5 ATM basına dayanıklı su geçirmezlik gibi detaylara sahip.

Ürünün detaylarını ve yorumlarımızı videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…