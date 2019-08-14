Xiaomi Mi Band 4 inceleme – Bütçe dostu akıllı bileklik!

Xiaomi Mi Band 4 inceleme videomuzda, dünyanın en yaygın kullanılan akıllı bileklik serisinin en yeni modeline yakından bakıyoruz.

Ürün linki: https://ban.ggood.vip/h6od

İndirim kodu: BGHardwaremiband4

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Xiaomi Mi Band 4 inceleme

Android ve iOS akıllı telefonlarda Bluetooth 5.0 aracılığı ve Mi Fit destek uygulaması üzerinden çalışabilen bir akıllı bileklikten söz ediyoruz. Bilekliğin dışarıdan baktığınızdaki tasarımı, aslında Mi Band 3 modelinden pek de farklı değil. Ancak bu sefer 0.95 inç boyutlu renkli OLED panel kullanılması, cihazın en büyük artılarından biri. Renkli ekranla birlikte farklı tema desteği de, uygulama içerisinde yer alan temaları istediğiniz an değiştirebilmenize olanak tanıyor.

Sadece 21 gram ağırlığında olan Mi Band 4, kolunuzdayken neredeyse kendisini hiç hissettirmiyor. Ürünün termolastik polüretan malzemeden üretilen kayışı da bileği rahatsız etmeyen bir yapıda. Ürün standart olarak siyah kayışla gelmesine karşın, alışveriş sitelerinden farklı renkte kayışlar satın alarak kolayca değiştirebilmek mümkün. Tasarım noktasında yine 5 ATM yani 50 metreye kadar suya dayanıklılık olması önemli.

0.95 inç boyutlu ekranda bu sefer 120 x 240 çözünürlük kullanılmış. Bu da doğal olarak ekranın daha güzel görünmesini sağlamış. Ayrıca parlaklık seviyesinin yaklaşık 400 nit olduğunu belirtelim. Güneş ışığının yoğun olduğu alanlarda ekranı görmekte biraz zorluk çekebilirsiniz.

Ürünün yeteneklerine baktığımızda gelen aramaları, SMS’leri ve istediğiniz uygulamaların bildirimlerini görebiliyoruz. Henüz Türkçe desteği olmadığından WhatsApp gibi uygulamalardan gelen Türkçe karakterli mesajlarda Türkçe karakterler ne yazık ki görünmüyor. Önümüzdeki günlerde bu sorun çözülecektir. Bunların yanı sıra adım sayma, yakılan kalori hesabı, kalp atışı, uyku takibi özellikleri üründe yer alıyor. Spor aktivitelerinde ise koşu, yürüme, bisiklet, yüzme ve koşu bandı gibi seçenekler mevcut.

Xiaomi Mi Band 4′te bu sefer müzik kontrol desteği de var. En önemlisi de bu desteği Spotify uygulamasında kullanabiliyor ve şarkı geçişlerini ya da ses seviyesini direkt olarak bileklik üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Son olarak modelde 135 mAh‘lik bir pil seviyesi sunuluyor ve yine 20 güne varan bir pil performansı görebiliyorsunuz.