HAYATIMI KOLAYLAŞTIRAN 6 UYGULAMA!

Hayatımızda önemli rol alan mobil uygulamalardan bazıları, günlük hayatımızda birincil asistan görevi görebiliyor. Ben de gerek sosyal gerek iş hayatımda kontrolü elden bırakmamak, sosyal verilerimi sürekli takip edebilmek için birçok uygulama deneyimledim. Bunlardan son derece memnun kaldığım kullanmaya devam edeceğim uygulamaları sizlerle paylaşmak istedim. İyi Seyirler…

Masraf Yönetimi

Ay içerisinde kazandığınız ve harcadığınız paraların notunu sizin için tutan harcamalarınızı kategorilere göre ayırabileceğiniz ve birikimlerinizi not edebileceğiniz bölümlere sahip olan uygulama.Herhangi bir banka hesabınızı bağlama talebinde ve ya kart bilgisi gibi bir bilgi kesinlikle talep etmiyor .Tamamen manuel olan uygulamada tüm kontrol sizin elinizde.

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Sleep Monitör

Premium versiyonu da olan uygulamayı kullanmak çok kolay. Ana ekranda uykuyu başlat butonuna tıkladığınızda telefonunuzu mikrofonu kullanma izni alıyor. Sonrasında yakın bir yerde konumlandırmanızı istiyor. Eğer radyasyon endişeniz varsa telefonunuzu uçak moduna almanızı öneriyor. Özellikle uçuş modundayken de uyku takibi yapabiliyor. Uykuyu başlat dedikten sonra sakinleşmenize yardımcı olacak bir bir müzik dinleyebilmeniz için müzik kitaplığı da mevcut seçenekler arasında. Keza uyku modunu başlatmadan önce daha kaliteli bir ölçüm yapabilmek için uyku faktörü bölümünden (alkollü, stresli, hasta, duş sonrası gibi) uyku kalitenizi etkileyecek durumlar da eklenebilir. Uyku kalitenizin uzun vadede kalitesini gözlemlemek için Premium abone olmanız gereken uygulamada alarm kurma, uyku hatırlatıcı gibi seçenekler de mevcut.

Daylio

Kişisel bir günlük olarak kullanabileceğiniz uygulama ile anlık içinde bulunduğunuz ruh halini seçebiliyorsunuz. Bu durum sizlere ilerleyen süre zarfında geriye dönük ruh halinizi takip etme olanağı sağlıyor. Ayrıca bunlarla beraber takip etmek istediğiniz (sosyal, hobiler, uyku, sağlık) gibi durumları da izleyebileceğinizi biliyorsunuz. Bu uygulama ile aynı zamanda gün içindeki planlarınızı not alıp kendinize hatırlatıcı kurabiliyorsunuz. Son olarak başarılarınıza destek olabilmek için sizden (egzersiz yapma, erken uyuma, su içme, okuma) gibi hedefler belirlemenizi de istiyor. Bu detaylar olmasaydı listeye birde su içme hatırlatıcısı uygulaması önerebilirdik. Eğer Premium üye olmak isterseniz(ki Premium üye olursanız sınırsız mood, gelişmiş istatistikler sonsuz hatırlatma seçeneği gibi detaylara sahip oluyorsunuz.)aylık olarak 19 TL eğer yıllık üye olursanız da aylık 13 TL gibi bir rakamla kullanabilirsiniz.

Duolingo

Duolingo ile öğrenmek istediğiniz dil için sınırsız dinleme konuşma yazma egzersizleri yapabiliyorsunuz. Uygulama da yaptığınız egzersiz yoğunluğuna göre sizi ligde sıralıyor. Ayrıca rekabet hissi ile daha çok alıştırma yapmanızı sağlıyor. Plus modu ile ücretli kullanabileceğiniz uygulamada uygulama içi reklam görmüyorsunuz. Üstelik egzersiz sırasında sınırsız can desteği verdiği için kesintisiz eğitime devam edebiliyorsunuz. Uygulama plus kullanmak isterseniz aylık 105 tl ödemeniz gerekmekte. Bir diğer seçenekse yıllık olacak şekilde toplam 684 lira ve aylığı 57 liraya tekabül ediyor.

Fat Secret

Aslında Fat secret bir kalori takip programı, uygulama başlangıcında size hedefinizi soruyor;(kilo verme, kilo alma) ve kilo vermeyse hedefinizin kaç kilo olduğunu ve almaysa da kaç kilo almak olduğunu sorup; kilo, boy, cinsiyet, doğum tarihi bilginizi alıp hesap açıyorsunuz. Ki uygulayıp uyum sağlayabileceğiniz birçok diyet programı da uygulama içerisinde mevcut. Artık uygulamayı kullanabilirsiniz. Uygulama aslında bir diyet günlüğü gibi ;öğünleriniz de hangi besini ne kadar tükettiğinizi not alabiliyorsunuz. Ayrıca egzersizleri de aynı sekilde kaydederek alıp verdiğiniz kiloları not alıp karnenizi görüntüleyebileceğiniz başarılı uygulama. Öğünlerinizi antrenmanlarınızı sizlerle aynı hedefi paylaşan insanlara motivasyon kaynağı sağlamak için paylaşabiliyorsunuz.

MOOV

Dakikalık araç kiralama uygulaması olan moov ile yolculuğun kontrolü tam anlamıyla sizin elinize geçiyor. Gideceğiniz lokasyona moov by garenta bünyesinde bulunan araçlarıyla ulaşabilirsiniz. Ayrıca tamamen dijital kiralayabileceğiniz kullanımınız bittiği an kiralamayı sonlandırabileceğiniz günü kurtaran uygulamalar arasında.