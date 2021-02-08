Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy F62 15 Şubat’ta geliyor
Birkaç haftadır Samsung Galaxy F62 cihazıyla alakalı söylenti halinde bazı bilgiler duyuyorduk. Şimdi ise şirket akıllı telefonun çıkış tarihini paylaştı. Firma yaptığı paylaşımda tarihin yanında bir de telefona gücünü verecek olan yonga setini de duyurdu.
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Samsung Galaxy F62 akıllı telefonu resmi olarak Şubat 15 tarihinde kullanıcıyla buluşacak. Cihazın yonga seti ise daha önceden de bilgileri dolaştığı gibi Exynos 9825 olarak karşımıza çıkıyor. İşlemcinin sahip olduğu 7nm mimarisi de göze çarpan detaylardan birisi.
Samsung firmasının paylaştığı tanıtım afişinde aynı zamanda başka detaylar da görmek mümkün. Bunlardan birisi olarak ön ekranda gözüken kamera deliğini örnek gösterebiliriz. Arka tarafta ise yine dörtlü bir kamera takımını görebiliyoruz. Kameralara ev sahipliği yapacak yerin ise dikdörtgen bir alan olduğu afişle birlikte kullanıcıya takdim ediliyor. Bunun dışında önceki bilgilere göre ise telefon 7.000mAh’lik devasa bir batarya barındırıyor.
Tanıtım afişi Samsung firmasının Hindistan Instagram hesabında bulunabiliyor. Aynı zamanda afiş Flipkart’ın telefon tanıtım sayfasında da mevcut. Bu da telefonun Hindistan bölgesinde Flipkart sitesine özel gelebileceğini gösteriyor olabilir. Diğer bölgeler için ise daha net ve detaylı bilgilerin gelmesini beklemek durumundayız gibi gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Narzo 30 serisi çok yakında geliyor!
Realme Narzo 30 serisi, Geliyor. İlk olarak Mayıs 2020 tarihinde ortaya çıkan, uygun fiyatlı akıllı telefon serisinin yeni modelleri yolda.
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Realme, oldukça genç bir şirket olmasına rağmen, kısa sürede kullanıcıların gözdesi olmayı başardı. Oppo’nun uygun fiyatlı alt markası olarak kurulan şirket, özellikle fiyat, performans anlamında yaptığı başarılı işlerle dikkat çekiyor. Operasyonlarını ağırlıklı olarak Hindistan üzerinden yöneten Realme, bu tip ülkelerdeki yüksek nüfus ve düşük alım gücünden yararlanarak büyüdü. Şirket son olarak geçtiğimiz yılın Mayıs ayında, Narzo marka telefonlarını duyurmuştu. Şimdi ise başlatılan bir anketle Çinli şirket, Narzo 30 serisini duyurmuş oldu.
Realme Narzo 30 serisi için anket yapılıyor
Realme, şirkete ait bir topluluk hesabında bir anket başlattı. Yeni Narzo 30 serisi telefonlar için birkaç kutu örneği hazırlayan şirket, kullanıcılardan oy vermelerini istedi. Şirketin topluluk yöneticisi, “ Tüm kararlarımız, kullanıcılarımız tarafından alınıyor. Narzo için de aynısını uyguluyoruz” açıklamasını yaptı. Şirket, kutu tasarımdan başlayarak; Narzo için yeniden markalaşma sürecine gidiyor ve kullanıcıların görüşlerini bu konuda dikkate alıyor. Kullanıcılar ankete buradan katılarak, beğendikleri altı tasarımdan birine oy verebiliyor.
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Marka üç milyon telefon sattı
Narzo 30 serisi, yeniden markalaşma yolunda ilk adım olsa bile, marka aslında oldukça başarılı. Şirket, geçtiğimiz süreç içerisinde üç milyon adet telefon satmayı başardı. Narzo 20 serisinin, ilk haftasında 230 bin adetten fazla sattığını düşünürsek, bu rakamlar oldukça kabul başarılı. Hindistan’da popüler olan markanın ülkemize gelip gelmeyeceği ise şimdilik merak konusu. Ancak özellikle Türkiye gibi ülkelerde bu tarz uygun fiyatlı modellerin satış oranları yüksek olduğu için kısa süre içerisinde ülkeye giriş yapması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Akıllı Telefonlar
iQOO Neo5 modelinin görüntüsü ve temel özellikleri sızdı
Firmanın bir süredir yeni tanıtılan Snapdragon 870 çip setli bir cihaz üzerinde çalıştığı söylentileri vardı. Snapdragon 870 ile çalışacak yeni cihazın iQOO Neo5 modeli olacağı ortaya çıktı. Son olarak Neo5’e ait olduğu düşünülen bir fotoğraf Weibo’da ortaya çıktı.
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iQOO Neo5, 120 Hz ekran ve 86 W şarj desteği ile geliyor
Sızıntıyı yapan kişi, cihazın 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor. Bunun yanında Android 11 işletim sistemi ile çalışacağını da ekliyor. Başka bir sızıntı ise iQOO Neo5’in 1080 x 2400 (Full HD+) çözünürlükte, 120 Hz ve S-AMOLED bir ekrana sahip olacağını iddia etmişti. Ayrıca cihazın 86 W hızlı şarj destekleyeceği ile ve mart ayında piyasaya çıkacağı yönünde söylentiler de mevcut.
Birkaç gün önce de Google Play Console üzerinde V2055A model numaralı bir cihaz teknik özellikleri ile birlikte ortaya çıkmıştı. Bu akıllı telefonun da iQOO Neo5 modeli olduğu iddiaları mevcut. V2055A model numaralı telefon da gücünü Snapdragon 870 çip setinden alıyor ve Adreno 650 GPU ile piyasaya çıkacak. Google Play Console üzerinde yer alan özelliklerle sızıntılarda iddia edilenler birbirleriyle tutarlı.
Vivo, iQOO‘yu alt markası olarak geçtiğimiz yıl lanse etti. Firma daha çok amiral gemisi kategorisindeki akıllı telefonlara odaklanacak. iQOO, geçtiğimiz ay Snapdragon 888 işlemcili iQOO 7 telefonunu çıkardı. Bu model ayrıca 120W hızlı şarj ve 120Hz ekran gibi üstün özellikleri de barındırıyor.
iQOO Neo5 modelinin tüm teknik özelliklerini ve satış fiyatını zaman içerisinde hep birlikte bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A52 5G özellikleri FCC sertifikasyonunda ortaya çıktı
Samsung Galaxy A52 5G, son dönemde TENAA ve 3C gibi Çinli regülasyon kurumlarında ortaya çıkmıştı. Ayrıca cihazın bazı özellikleri de Bluetooth SIG ve Wi-Fi Alliance sertifikasyon platfortmlarının kayıtlarından sızmıştı. Şimdi ise ABD Federal iletişim Komisyonu (FCC)’dan onay aldı.
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Samsung Galaxy A52 5G’nin ortaya çıkan teknik özelliklerine bakalım
Abhishek Yadav‘ın Tweet’ine göre SM-A526B model numaralı bir Samsung telefon FCC’den onay aldı. Bu model numarası daha önceki sızıntılara göre, Galaxy A52 5G telefonuna ait. Hindistan’da da SM-A525F/DS model numarasıyla Galaxy A52’nin 4G versiyonu onay aldı.
Samsung Galaxy A52 5G recieves FCC certification.
-android 11
-6GB Ram
-snapdragon 750G 5G
-4370mAh batteryhttps://t.co/A3HfZzCASm#SamsungGalaxyA52 #GalaxyA52 #GalaxyA525G https://t.co/O2koxy3T75 pic.twitter.com/AUDbqnjJ0B
— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) February 8, 2021
Sızıntılara göre Samsung Galaxy A52 5G, gücünü Qualcomm Snapdragon 750G çip setinden alacak. Bunun yanında delikli kamera yapısında, 6.5 inç AMOLED FHD+ bir ekrana sahip olacak. Telefonun 4G versiyonunda ise Snapdragon 720G çipseti olacak. Bunlara ek olarak akıllı telefon, kullanıcılara 8GB RAM ve 128 GB’a kadar depolama alanı vadediyor. Galaxy A52 5G modelinin ana kamerası 64 MP olan 4’lü bir arka kamera yapısına sahip olması muhtemel. Selfie kamerası tarafında ise henüz bir bilgi mevcut değil. Sızıntılara göre telefon 15 W ile sarj olabilen 4.500 maH kapasiteli pile sahip olacak. Ayrıca siyah, beyaz, mor ve mavi renk alternatifleriyle piyasaya çıkacak.
Son olarak cihazın 4G ve 5G modelinin mart ayının ortalarına doğru piyasaya çıkması bekleniyor. Galaxy A52 4G’nin 444 dolar, Galaxy A52 5G modelinin ise 553 dolar fiyatlardan satılması beklentisi var.
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