Samsung Galaxy F62 15 Şubat’ta geliyor

Birkaç haftadır Samsung Galaxy F62 cihazıyla alakalı söylenti halinde bazı bilgiler duyuyorduk. Şimdi ise şirket akıllı telefonun çıkış tarihini paylaştı. Firma yaptığı paylaşımda tarihin yanında bir de telefona gücünü verecek olan yonga setini de duyurdu.

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Samsung Galaxy F62 akıllı telefonu resmi olarak Şubat 15 tarihinde kullanıcıyla buluşacak. Cihazın yonga seti ise daha önceden de bilgileri dolaştığı gibi Exynos 9825 olarak karşımıza çıkıyor. İşlemcinin sahip olduğu 7nm mimarisi de göze çarpan detaylardan birisi.

Samsung firmasının paylaştığı tanıtım afişinde aynı zamanda başka detaylar da görmek mümkün. Bunlardan birisi olarak ön ekranda gözüken kamera deliğini örnek gösterebiliriz. Arka tarafta ise yine dörtlü bir kamera takımını görebiliyoruz. Kameralara ev sahipliği yapacak yerin ise dikdörtgen bir alan olduğu afişle birlikte kullanıcıya takdim ediliyor. Bunun dışında önceki bilgilere göre ise telefon 7.000mAh’lik devasa bir batarya barındırıyor.

Tanıtım afişi Samsung firmasının Hindistan Instagram hesabında bulunabiliyor. Aynı zamanda afiş Flipkart’ın telefon tanıtım sayfasında da mevcut. Bu da telefonun Hindistan bölgesinde Flipkart sitesine özel gelebileceğini gösteriyor olabilir. Diğer bölgeler için ise daha net ve detaylı bilgilerin gelmesini beklemek durumundayız gibi gözüküyor.