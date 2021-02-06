Samsung Galaxy F62 modelinin arka tasarımı, gün yüzüne çıktı!

Birkaç gün önce Galaxy F62 modeliyle alakalı birçok bilgi internete sızmıştı. Samsung kanadından gelen cihazlarda alışık olduğumuz gibi yeni modellerle alakalı farklı sızıntılar gelemeye devam ediyor. Son sızıntı ise Flipkart’ta ortaya çıktı. Görsel, yakında raflarda yer alacak olan F62 modelinin arka tasarımı hakkında bazı ipuçlarına da sahip.

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Flipkart uygulamasına girildiğinde kullanıcıları karşılayan ‘Flipkart Unique’ sekmesi, son sızıntıların ortaya çıktığı yer oldu. Unique sekmesi altında #FullOnSpeedy hashtag’i ile paylaşılan görsel, aynı zamanda 8 Şubat tarihini işaret ediyor. YouTube’da F62 ile alakalı sızıntı bilgileri paylaşan Technical Guruji kanalı da #FullOnSpeedy hashtag’ini kullanmıştı. Bu bağlamda diğer sızıntılarla da örtüşen görsellerle birlikte cihazın F62 modeli olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kare kompartıman, dört farklı sensör

Sızıntı görsele geri dönecek olursak cihazın arka tarafı hakkında bazı ipuçları yer alıyor. Kare kamera kompartımanı, yuvarlak hatları ve içerisindeki dört sensörüyle göze çarpıyor. Bu bağlamda daha önce öne sürülen yuvarlatılmış hat iddiaları doğrulanmış oluyor. GizmoChina’da yer alan habere göre cihazın güç tuşuna entegre parmak izi sensörü de görsellerde yer alıyor. Bununla birlikte F62, M51 ile benzer özellikleri paylaşan ancak daha uygun fiyatlı olan bir model olarak piyasada yer alacak.

Galaxy F62, 7000 mAh batarya ile geliyor

M51 ile benzer özelliklere sahip F62 modeli, 7000 mAh gücündeki batarya ile kutudan çıkacak. 6,7″ büyüklüğündeki AMOLED ekrana ev sahipliği yapacak model, Exynos 9825 yongasından güç alıyor. Biri 64MP olmak üzere dörtlü arka kamera seti ve 32MP değerindeki ön kamera ile gelecek F62, Android 11 tabanlı OneUI 3.1 üzerinde çalışacak. Aynı zamanda depolama tarafında 128GB alan sunan cihaz, 8GB RAM ile rekabetçi bir konumda yer alacak.

Sızıntılarıyla bilinen Mukul Sharma’nın paylaştığı bir diğer iddia, cihazın Hindistan’da 25.000 Rupi’den satışa çıkacağı yönünde. Yaklaşık 345$ tekabül eden fiyat etiketiyle birlikte cihaz, pek yakında diğer pazarlarda da yer alacak.

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