Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy F62 modelinin arka tasarımı, gün yüzüne çıktı!
Birkaç gün önce Galaxy F62 modeliyle alakalı birçok bilgi internete sızmıştı. Samsung kanadından gelen cihazlarda alışık olduğumuz gibi yeni modellerle alakalı farklı sızıntılar gelemeye devam ediyor. Son sızıntı ise Flipkart’ta ortaya çıktı. Görsel, yakında raflarda yer alacak olan F62 modelinin arka tasarımı hakkında bazı ipuçlarına da sahip.
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Flipkart uygulamasına girildiğinde kullanıcıları karşılayan ‘Flipkart Unique’ sekmesi, son sızıntıların ortaya çıktığı yer oldu. Unique sekmesi altında #FullOnSpeedy hashtag’i ile paylaşılan görsel, aynı zamanda 8 Şubat tarihini işaret ediyor. YouTube’da F62 ile alakalı sızıntı bilgileri paylaşan Technical Guruji kanalı da #FullOnSpeedy hashtag’ini kullanmıştı. Bu bağlamda diğer sızıntılarla da örtüşen görsellerle birlikte cihazın F62 modeli olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Kare kompartıman, dört farklı sensör
Sızıntı görsele geri dönecek olursak cihazın arka tarafı hakkında bazı ipuçları yer alıyor. Kare kamera kompartımanı, yuvarlak hatları ve içerisindeki dört sensörüyle göze çarpıyor. Bu bağlamda daha önce öne sürülen yuvarlatılmış hat iddiaları doğrulanmış oluyor. GizmoChina’da yer alan habere göre cihazın güç tuşuna entegre parmak izi sensörü de görsellerde yer alıyor. Bununla birlikte F62, M51 ile benzer özellikleri paylaşan ancak daha uygun fiyatlı olan bir model olarak piyasada yer alacak.
Galaxy F62, 7000 mAh batarya ile geliyor
M51 ile benzer özelliklere sahip F62 modeli, 7000 mAh gücündeki batarya ile kutudan çıkacak. 6,7″ büyüklüğündeki AMOLED ekrana ev sahipliği yapacak model, Exynos 9825 yongasından güç alıyor. Biri 64MP olmak üzere dörtlü arka kamera seti ve 32MP değerindeki ön kamera ile gelecek F62, Android 11 tabanlı OneUI 3.1 üzerinde çalışacak. Aynı zamanda depolama tarafında 128GB alan sunan cihaz, 8GB RAM ile rekabetçi bir konumda yer alacak.
Sızıntılarıyla bilinen Mukul Sharma’nın paylaştığı bir diğer iddia, cihazın Hindistan’da 25.000 Rupi’den satışa çıkacağı yönünde. Yaklaşık 345$ tekabül eden fiyat etiketiyle birlikte cihaz, pek yakında diğer pazarlarda da yer alacak.
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Akıllı Telefonlar
Oppo, bu ay ColorOS 11 güncellemesi alacak cihazları paylaştı!
Geçtiğimiz ay olduğu gibi Oppo kanadı, güncelleme takvimiyle alakalı detayları paylaşmaya devam ediyor. Şubat ayı içerisinde ColorOS 11 alması planlanan modelleri paylaşan şirket, kullanıcılarını bilgilendirme konusunda bir adım önde görünüyor.
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Eylül ayından bu yana ColorOS 11 için güncelleme programını paylaşan Oppo, 2021’de de geleneğini sürdürüyor. Ocak ayındaki programını tamamlayan şirket, Şubat ayı için de güncelleme takvimini paylaştı. GizmoChina’ya göre şirket, Beta ve Kararlı sürüm olmak üzere iki çatıda topladığı cihazlara ilgili günlerde güncelleme vermeye başlayacak. Cihazlar ve dağıtımlarıyla alakalı daha detaylı bilgi için aşağıda yer alan listeyi inceleyebilirsiniz:
ColorOS 11 Beta
Dağıtımı devam edenler
- Reno 2F (Hindistan)
- Reno 10x Zoom (Hindistan)
- F15 (Hindistan)
27 Şubat’tan itibaren alacaklar
- A91 (Endonezya)
ColorOS 11 Karalı
Dağıtımı devam edenler (EU, EEA*)
- Find X2 (İspanya, İsviçre, Türkiye, Ukrayna, Romanya)
- Find X2 Pro (İsviçre, Belçika, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda)
- Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition
- Reno4 (Polonya)
- Reno4 5G (Fransa, İsviçre, İtalya)
- Reno4 Pro 5G (Fransa, İsviçre)
- Reno4 Z 5G (Fransa)
- Reno4 Lite (Türkiye, Ukrayna, Polonya, Romanya, Moldova)
- Reno3 (Türkiye, Polonya, Ukrayna)
- A72 (Hollanda)
- A52 (İtalya, İspanya)
Şubat ayı içerisinde alacaklar (EU, EEA)
- Reno4 5G (Portekiz, İtalya)
- Find X2 Neo (Haollanda, Fransa, İspanya)
- Reno3 Pro (Ukrayna)
- Reno4 Pro (Ukrayna)
*EU– Avrupa Birliği, EEA- Avrupa Ekonomik Alanı
Diğer Bölgeler için
- Find X2
- Find X2 Pro
- Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition
- Find X2 Neo
- Find X2 Lite
- Reno4 5G
- Reno4 Pro 5G
- Reno4 Z 5G
- A93
- F17 Pro
- Reno4 F
- Reno4 Pro 4G
- Reno4 4G
- Reno4 Lite
- Reno3 Pro 4G
- Reno3 4G
- A72
- A92
- A52
- F11
- F11 Pro
- F11 Marvels Avengers Limited Edition
- A9
27 Şubat itibariyle alacak olanlar
- OPPO Reno3 Pro 5G (Rusya, Kazakistan)
Bu modellerin operatör özel modellerini kapsamadığını, onların bu program haricinde bir güncelleme takvimi olduğunu da belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Vivo V2055A, Google Play Console’da görüntülendi!
Geçtiğimiz gün TENAA’da Vivo V2068A model numaralı akıllı telefonun bazı teknik özellikleri ve görselleri ortaya çıkmıştı. Bugün ise başka bir Vivo cihaz, Google Play Console‘da temel özellikleriyle görüntülendi. Söylentilere göre bu cihaz, iQOO Neo 5 adlandırmasına sahip olacak. Google Play Console tarafından yayınlanan listede cihazın ekran özelliklerine ve kullandığı yonga setine yer veriliyor.
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Vivo V2055A hakkında neler ortaya çıktı?
Google Play Console listesinde görüntülenen Vivo V2055A, orta-üst segment özelliklere sahip olacak. Cihazın bazı görüntüleri de listede mevcut. Fakat telefonun son halinin bu olup olmayacağı henüz kesin değil. Cihaz ile ilgili özelliklere baktığımızda, ekran ve yonga setiyle ilgili önemli detayların paylaşıldığını görüyoruz. V2055A, 2400×1080 piksel çözünürlüklü yanlardan hafif kavisli bir ekran ile gelecek. Listede yer alan Qualcomm SM-8250-AC, Snapdragon 870’in model numarasına denk geliyor. Bu nedenle cihaz, Snapdragon 870 5G yonga setinden gücünü alacak.
Listeye göre Vivo‘nun yeni akıllı telefonu, Adreno 650 GPU‘su ile gelecek. Bununla birlikte, Google Play Console‘da görüntülenen bir başka detay ise cihazın 12 GB RAM ile gelecek olan bir modelinin bulunması. Büyük ihtimalle 8 GB ve 12 GB RAM bulunduran iki farklı model karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz günlerde Weibo‘da ortaya çıkan bir sızıntı ise bu cihazda 120 Hz ekran tazeleme hızı bulunacağını söylüyor. Aynı zamanda panel türünün ise önceki modelde bulunan LCD yerine AMOLED olması muhtemel gözüküyor. Sonuç olarak her iki sızıntı birbiriyle eşleşiyor. Ayrıca cihazın Google Play Console‘da görüntülenmesi, yakın zaman içinde daha fazla şey görebileceğimizi gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
#NesiniSevmiyorsunuz? | Samsung
Markaların yaptıklarını ve hatalarını konuştuğumuz seri olan #NesiniSevmiyorsunuz un bu haftaki konuğu Samsung oldu. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
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#NesiniSevmiyorsunuz serisine Samsung ile devam ediyoruz.. Samsung, Türkiye’de en çok satış yapan markaların başında geliyor. Ayrıca birçok kullanıcıya sahip olmasının yanında kimileri bağlılık derecesinde seviyor. Kimileri ise hatalar ve sorunlarının çok olması sebebiyle nefret eder derece sevmiyor. Böylece biz de bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz diye sorduk ve gösterdiğiniz yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmak istemedik.
Sizden gelen yorumlardan bazıları:
-Fiyat politikası.
-Pil optimizasyonu.
-İlk başta Apple ile dalga geçip sonra Apple her ne yaparsa aynısını yapması ve sözünün arkasında duramayan bir reklam politikası. -Çentik ve şarj aletlerinin kutudan çıkarılması buna en basit 2 örnek.
-Şuan en üst segmentte olan S21 Ultra’da bile 25 watt hızlı şarjı desteklemesi. Halbuki rakipleri 120 watt,65 watt hızlı şarj kullanıyorken -Samsung’un en üst seviye telefonunda 25 watt hızlı şarjı desteklemesi komik oluyor.
-Orta alt segment telefonlarında hala arayüz kasmaları.
-Güncelleme politikası.
-Video performansında kağıt üzerinde sunduğu özellikleri gerçekleştirememesi. Örneğin 4K60 fps kayıt var. Ama İphoneda ki gibi yağ gibi akmıyor, sahne atlamaları oluyor. 4k 60 fps moduna alınca 10 dakika sınır veriyor. Hdr modunu kapatıyor. Video sabitleyiciyi kapatıyor. Filtreleri kapatıyor. Daha bir çok kısıtlamalara gidiyor. Samsung Note 9 kullanıcısıyım. Benzeri iphone 8 plusta her özelliği açık dakika sınırı olmadan çekim yapabiliyorsun.
-Ultra dışındakilerine özen gösterilmemesine ek olarak Türkiye fiyat politikası.
-Kendini geliştirmemesi ve çok fazla telefon çıkarması.
-Size ürün göndermiyor oluşu.
-Güncelleme politikası.amiral gemisi diye çıkardığı telefona 2 tane android güncellmesi veriyor. Örnek Galaxy Note 9.
-Sony’yi Türkiye’den göndermesi.
-Sosyal medya optimizasyonu.
-Aynı dönemler içinde farklı modeller altında piyasaya fazla modeller sunması buna bağlı olarak da güncellemelerin zamanında gelmemesi sırf bu yüzden samsung marka cihaz almıyorum herhangi bir durumda satmak istesen aldığın modelin 1 sene içinde nerdeyse 2 üst modeli çıkıyor ve piyasası çok düşüyor.
-Bixby hikayesi….
-Aşırı miktarda model çıkardığı için ürünlerine yeterince odaklanamayıp gerektiği gibi yazılım desteği verememesi.
-Pillerinin 1 senede sağlığını kaybetmesi.
-Servisler baştan savma ilgileniyor.
-S20 FE’nin 5g olarak basına verilmesi ama satışa 4.5 g nin sunulması.
-Youtube kanalları ve internet sitelerine saçma sapan, gerçeği yansıtmayan reklamlar yaptırmasını sevmiyorum.
-Dünyanın 2. En büyük telefon satıcısı olmasına rağmen orta ve alt segmentte devam eden kasmalar ve donmalar.
-Max. Güç tasarrufu modunun işe yaramaması. (Galaxy Note10)
-Bazı konularda gerçekten özgün olsa da taklit ettiği konularda gerçekten çok fena. Reklamları silecek kadar taklit ediyor. Ayrıca eskiden cam olan telefonlarda şimdi plastik var, niye?
-Direkt kendisi. Samsung gibi büyük bir firmanın; başka firmalarla dalga geçip sonra aynı haltı kendi yemesi, Bir ürün çıkarırken sanki alel acele çıkarmış gibi bir sürü hatayla çıkarması, Teknik servislerinin berbatlığı… Daha bir sürü sayarım da karakterler yetmez.
-Giriş ve orta seviye sayılacak cihazlarının fiyatları yüksek. Örneğin m31 fiyatına poco x3 veya realme7 alınabiliyor.
-Saat konusunda pek bir şey yapmıyorlar. 4 sene önce çıkan saatiyle şimdiki saati arasında kayda değer bir fark yok. Nabız sensörü başarılı değil. Tizen’de çok fazla yazılımsal sıkıntı var.
-IOT (Internet of Things) Nesnelerin İnterneti tarafında elinde çok büyük bir güç varken kullanamaması ve giyilebilir teknolojideki hantallığı.
-Maksimum bir yıl sağlam kalabilen Süper Amoled ekranı.
-Mini serisi lazım S10e gibi.
-Adam akıllı model yapabilecekken daha çok para için aynı serinin modelleri arasına saçma sapan farklar koymaları, bazı pazarlarda işlemci farklılığı var malum testler birinin diğerinden daha iyi olduğunu göstermesine rağmen milletin aklıyla alay etmeleri, kamera konusunda zaten huawei vs samsung u geçen var bide haberlerdeki gibi note serisini yani kalemi kaldırırsa yüzüne bakmam bir daha
-Samsung’dan vazgeçmem büyük ihtimalle ama şarjın %12-13’lerde telefonun kapanması.
-İsmini sevmiyorum. her birinde bir özellik değiştirip farklı farklı modellermiş gibi yağlayıp ballayıp milletin cebindeki paraya göz dikmiş anlamına gelen ismini hiç sevmiyorum. Zamanında kazandığı güveni son 5 yıldır paraya dönüştürme derdindeler.
-Arka kapak ultra modeli hariç plastik olması artık
Bu sayede her hafta sizin belirleyeceğiniz bir markayı yorumlayacağımız #NesiniSevmiyorsunuz sizin desteklerinizle devam edecek.
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