Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy M34 5G modelinin piyasaya sürülmesinin ardından, Galaxy F34 5G modelini yakında piyasaya süreceğini duyurdu. Bu yeni model, 6,5 inç FHD+ Süper AMOLED Sonsuz-U Ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1000 nit parlaklık, 50 MP OIS’li arka kamera gibi özelliklerle geliyor. Ayrıca, 16 farklı dahili lens efekti ile Eğlence Modu ve Tek Çekim özelliği de sunuluyor.

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Galaxy F34 5G, iki farklı renk seçeneği sunacak: Elektrik Siyahı ve Mistik Yeşil. Ayrıca, cihazın segment lideri bir 6000mAh pili olacak, bu da 2 güne kadar kullanım ömrü vaat ediyor. Samsung Galaxy F34 5G’nin, farklı RAM ve depolama seçenekleri olmasına rağmen, Galaxy M34 5G’nin daha uygun fiyatlı bir versiyonu olacağı düşünülüyor. Samsung Hindistan’ın destek sayfası, 6GB RAM versiyonunun olduğunu gösteriyor.

Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz belli olmayan bu telefon orta segmenti iyice karıştıracak gibi görünüyor. İşlemcisi henüz açıklanmayan bu telefonda Samsung’un MediaTek çıkarması yapması da beklentiler arasında yer alıyor. 250 dolar ile 300 dolar arasında fiyatlandırılması beklenen bu telefon bakalım orta segment kullanıcılarını tatmin edebilecek mi? Bekleyip göreceğiz.