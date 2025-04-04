A101 teknoloji katalog listesİ 3 Nisan 2025 haftasında teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak ürünlerle dolu. A101 teknoloji ürünleri arasında yer alan ürünler, günlük yaşamı kolaylaştıran çözümler sunuyor. İşte A101 3 Nisan 2025 teknoloji ürünleri sayfası:
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3 Nisan A101 Ekstra Teknoloji Ürünleri Neler? İşte A101 Teknoloji Ürünleri Sayfası!
Bu haftaki A101 ekstra teknoloji kataloğu içerisinde pek çok dikkat çekici ürün yer alıyor. 3 Nisan 2025 A101 ekstra kataloğunda yer alan ürünleri sizin için listeledik. A101 Aldın Aldın 3 Nisan kataloğunu buradan inceleyebilirsiniz. İşte A101 teknoloji ürünleri:
PHILIPS 55PUS8009 4K ULTRA HD ANDROID AMBILIGHT TV
- 55 inç ekran
- 4K Ultra HD çözünürlük
- Android Smart TV
- Ambilight teknolojisi
- Fiyat: 24.499 TL
TCL 43S5400A FULL HD ANDROID SMART LED TV
- 43 inç ekran
- Full HD çözünürlük
- Android Smart TV
- 2 yıl panel garantisi
- Fiyat: 12.999 TL
Awox B245000 4K ULTRA HD UYDULU ANDROID SMART LED TV
- 24 inç ekran
- 4K Ultra HD çözünürlük
- Uydu alıcılı
- Android Smart TV
- Fiyat: 9.699 TL
LG 65GS96E-B 27” OLED Gaming Monitör
- 27 inç OLED ekran
- 144Hz yenileme hızı
- Ultra hızlı tepki süresi
- Fiyat: 33.999 TL
Xiaomi Redmi 14C 6/128 GB Akıllı Telefon
- 6 GB RAM, 128 GB depolama
- Şık tasarım
- Fiyat: 7.499 TL
Samsung Galaxy A05 4/128 GB Akıllı Telefon
- 4 GB RAM, 128 GB depolama
- Güçlü batarya
- Fiyat: 6.299 TL
Samsung Galaxy Tab S9FE+ 8/128 Tablet
- 8 GB RAM, 128 GB depolama
- Geniş ekran
- Dolby Atmos desteği
- Fiyat: 14.699 TL
Samsung Buds3 R530 Bluetooth Kulaklık
- Bluetooth bağlantı
- Uzun pil ömrü
- Fiyat: 3.299 TL
AUKEY PA-B7S-WH 100W USB-C Şarj Adaptörü
- 100W güç çıkışı
- Çift USB-C girişi
- Fiyat: 2.699 TL
Apple MUV73TU/A 20W USB-C Şarj Adaptörü
- 20W hızlı şarj desteği
- USB-C bağlantı
- Fiyat: 679 TL
AUKEY LC-MC31C-QY15W Magsafe Şarj Cihazı
- 15W MagSafe destekli kablosuz şarj
- Şık ve kompakt tasarım
- Fiyat: 4.999 TL
Teknolojik ürünlere uygun fiyatlarla ulaşmak isteyenler için bu haftaki 3 Nisan A101 Ekstra teknoloji ürünleri, kesinlikle kaçırılmaması gereken fırsatlar barındırıyor.
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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Listede sevdiğiniz bir ürün var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!