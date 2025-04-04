A101 teknoloji katalog listesİ 3 Nisan 2025 haftasında teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak ürünlerle dolu. A101 teknoloji ürünleri arasında yer alan ürünler, günlük yaşamı kolaylaştıran çözümler sunuyor. İşte A101 3 Nisan 2025 teknoloji ürünleri sayfası:

3 Nisan A101 Ekstra Teknoloji Ürünleri Neler? İşte A101 Teknoloji Ürünleri Sayfası!

Bu haftaki A101 ekstra teknoloji kataloğu içerisinde pek çok dikkat çekici ürün yer alıyor. 3 Nisan 2025 A101 ekstra kataloğunda yer alan ürünleri sizin için listeledik. A101 Aldın Aldın 3 Nisan kataloğunu buradan inceleyebilirsiniz. İşte A101 teknoloji ürünleri:

PHILIPS 55PUS8009 4K ULTRA HD ANDROID AMBILIGHT TV

55 inç ekran

4K Ultra HD çözünürlük

Android Smart TV

Ambilight teknolojisi

Fiyat: 24.499 TL

TCL 43S5400A FULL HD ANDROID SMART LED TV

43 inç ekran

Full HD çözünürlük

Android Smart TV

2 yıl panel garantisi

Fiyat: 12.999 TL

Awox B245000 4K ULTRA HD UYDULU ANDROID SMART LED TV

24 inç ekran

4K Ultra HD çözünürlük

Uydu alıcılı

Android Smart TV

Fiyat: 9.699 TL

LG 65GS96E-B 27” OLED Gaming Monitör

27 inç OLED ekran

144Hz yenileme hızı

Ultra hızlı tepki süresi

Fiyat: 33.999 TL

Xiaomi Redmi 14C 6/128 GB Akıllı Telefon

6 GB RAM, 128 GB depolama

Şık tasarım

Fiyat: 7.499 TL

Samsung Galaxy A05 4/128 GB Akıllı Telefon

4 GB RAM, 128 GB depolama

Güçlü batarya

Fiyat: 6.299 TL

Samsung Galaxy Tab S9FE+ 8/128 Tablet

8 GB RAM, 128 GB depolama

Geniş ekran

Dolby Atmos desteği

Fiyat: 14.699 TL

Samsung Buds3 R530 Bluetooth Kulaklık

Bluetooth bağlantı

Uzun pil ömrü

Fiyat: 3.299 TL

AUKEY PA-B7S-WH 100W USB-C Şarj Adaptörü

100W güç çıkışı

Çift USB-C girişi

Fiyat: 2.699 TL

Apple MUV73TU/A 20W USB-C Şarj Adaptörü

20W hızlı şarj desteği

USB-C bağlantı

Fiyat: 679 TL

AUKEY LC-MC31C-QY15W Magsafe Şarj Cihazı

15W MagSafe destekli kablosuz şarj

Şık ve kompakt tasarım

Fiyat: 4.999 TL

Teknolojik ürünlere uygun fiyatlarla ulaşmak isteyenler için bu haftaki 3 Nisan A101 Ekstra teknoloji ürünleri, kesinlikle kaçırılmaması gereken fırsatlar barındırıyor.

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