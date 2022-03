Netflix Rusya’daki Projelerini Durduruyor!

Geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Ukrayna’ya müdahelesiyle birlikte birçok Avrupalı ve Amerikan şirketin Rusya’ya birtakım engellemeler uyguladığı görmüştük.

Netflix’ten yapılan açıklamaya göre gelecekte yapılması planlanan projelerin ve Rusya’dan yapılacak olan satın alımların durdurulduğunu açıkladı.

Bu kapsamda, Rusça olarak çıkması planlanan “Zato” dizisi ve 4 Rus dizisinin yapımı durduruldu.

Netflix’in Rusya’da 1 milyona yakın kullanıcısı olduğunu eklemekte de fayda var.

Ayrıca Netflix’in yanı sıra Microsoft’un ardından dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi olan Oracle da Rusya’daki çalışmalarını durdurdu.

Oracle, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Rusya’daki faaliyetlerini durdurduğuna ilişkin kararını, “Oracle’ın dünya genelindeki 150 bin çalışanı adına hem seçilmiş Ukrayna hükümetini hem de Ukrayna halkını desteklemek için.” ifadeleriyle duyurdu.

On behalf of Oracle’s 150,000 employees around the world and in support of both the elected government of Ukraine and for the people of Ukraine, Oracle Corporation has already suspended all operations in the Russian Federation.

