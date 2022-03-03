Netflix Rusya’daki Projelerini Durduruyor!

Geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Ukrayna’ya müdahelesiyle birlikte birçok Avrupalı ve Amerikan şirketin Rusya’ya birtakım engellemeler uyguladığı görmüştük.

Netflix’ten yapılan açıklamaya göre gelecekte yapılması planlanan projelerin ve Rusya’dan yapılacak olan satın alımların durdurulduğunu açıkladı.

Bu kapsamda, Rusça olarak çıkması planlanan “Zato” dizisi ve 4 Rus dizisinin yapımı durduruldu.

Netflix’in Rusya’da 1 milyona yakın kullanıcısı olduğunu eklemekte de fayda var.

Ayrıca Netflix’in yanı sıra Microsoft’un ardından dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi olan Oracle da Rusya’daki çalışmalarını durdurdu.

Oracle, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Rusya’daki faaliyetlerini durdurduğuna ilişkin kararını, “Oracle’ın dünya genelindeki 150 bin çalışanı adına hem seçilmiş Ukrayna hükümetini hem de Ukrayna halkını desteklemek için.” ifadeleriyle duyurdu.

On behalf of Oracle’s 150,000 employees around the world and in support of both the elected government of Ukraine and for the people of Ukraine, Oracle Corporation has already suspended all operations in the Russian Federation. — Oracle (@Oracle) March 2, 2022

Oracle ve Netflix şu an Rusya’ya yaptırım uygulayan en güncel iki şirket durumunda.

Bu iki şirketin yanı sıra 1 Mart 2022 tarihinde Apple’ın da Rusya’daki faliyetlerini durdurduğunu.

Rus Hükümeti Yaptırımlara Çözümler Arıyor!

Geçtiğimiz günlerde Nike, Shell, Boeing, H&M gibi global şirketlerin Rusya ile bağlantılarını kestiklerini ya da geçici olarak durdurduklarını görmüştük.

Moskova’nın da bu yaptırımlara bir yanıt olarak yabancılara mülk satışını engellemişti.

Buna ek olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ,Rus Sanayici ve Girişimciler Birliği başkanı Alexander Shokhin ile bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Rusya’nın bu yaptırımlardan nasıl en az hasarla çıkabileceği hakkında bir tartışma yapıldı.