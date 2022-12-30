Samsung’un ilk “Ultra” dizüstü bilgisayarının tanıtım görüntüleri ortaya çıktı. Thetechoutlook, serinin iki dizüstü bilgisayarı olan Galaxy Book3 Pro ve Galaxy Book3 Pro 360’ın görüntülerini yayınladı. Birkaç gün önce de Samsung, Snapdragon 845 Gen 3’lü Galaxy Book2 Pro 360’ı duyurmuştu.

Ayrıca raporlar, Samsung’un Şubat 2023’teki lansman etkinliğinde Samsung Galaxy Book3 Ultra dizüstü bilgisayardan daha fazlasını piyasaya sürmesinin muhtemel olduğunu söylüyor. Dahası, Samsung Galaxy Book 3 Ultra’nın Bluetooth SIG sertifikasyon web sitesinde yakın zamanda ortaya çıkması, dizüstü bilgisayarın yakında çıkacağını doğruladı.

Bluetooth SIG sertifikaları veritabanında bulunan açıklamaya göre, dizüstü bilgisayar aşağıdaki dört model numarasından biriyle satışa sunulacak: NT960XFH, NT961XFH, NT960XFS ve NT960XFHZ.

Ne yazık ki, dizüstü bilgisayarın teknik özelliklerine şu anda ulaşılamıyor. Ancak, açıklamada dizüstü bilgisayarın Windows 11’i çalıştıracağı ve Intel AX210 Wi-Fi 6E sürücüsünü içereceği belirtiliyor.

Intel AX210 Wi-Fi 6E sürücüsü 2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz frekans bantlarını destekliyor ve 2.4 Gbps’ye (160 MHz) kadar hızlara ulaşabiliyor. Yerleşik Bluetooth sürücüleri 5.3 sürümüne güncellenecektir. Ancak Windows 11’in daha yüksek Bluetooth sürümleriyle uyumsuzluğu, Samsung Galaxy Book 3 Ultra’nın yalnızca mümkün olan en düşük ayar olan Bluetooth 5.1’de çalışabileceği anlamına geliyor.

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Mevcut resimler dizüstü bilgisayarların şık ve hafif bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Cihazlar arasındaki tüm bağlantılar USB Type C üzerinden yapılacak ve solda iki, sağda ise bir USB Type C portu bulunacak. Dizüstü bilgisayarlarda bir web kamerası da yer alıyor ve dizüstü bilgisayara monte edilmiş bir kamera ekranda açıkça görülebiliyor.

Dizüstü bilgisayarın hangi klavye düzenini barındıracağı belli değil, ancak muhtemelen Chiclet düzenini kullanacak. Şarj portu ve hafıza kartı okuyucusu sağ tarafta yer alıyor. Dahası, bu cihazla 180 derecelik bir katlama mümkün görünüyor.

Resimde görüldüğü gibi, Galaxy Book3 Pro 360 S-pen ile de çalışacak. Samsung, Galaxy Book3 Pro ve Galaxy Book3 Pro 360’ı Samsung Galaxy Book3 Ultra ile aynı anda piyasaya sürebilir, ancak raporlar bunun henüz kanıtlanmadığını söylüyor.