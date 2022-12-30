OnePlus, şirketin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu OnePlus 11’i 4 Ocak’ta Çin’de tanıtmaya hazırlanıyor. Telefonun teknik özellikleri sızdırılmıştı ve tasarımı da şirket tarafından teaser görüntülerle ortaya çıkarıldı. Bu hafta şirket, AAC Technology tarafından geliştirilen biyonik titreşim sensörü motorunu kullanan ilk telefon olacağını doğruladı.

Bionic titreşim motoru

OnePlus bunun bir Android akıllı telefondaki en güçlü titreşim motoru olacağını ve aynı zamanda 600mm³’ü aşan hacme sahip bir Android telefondaki en büyük motor olduğunu iddia ediyor.

OnePlus 11, iPhone 14 Pro’daki 1,2’ye kıyasla 1,4 sabit durum titreşimi/Grms sunuyor ve bu da onu yüzde 17 daha iyi yapıyor. OnePlus’a göre, Başlama Süresi 16ms ve durma süresi 12ms, iPhone ile aynı ve 77Hz titreşim bant genişliği iPhone’daki 66Hz’den daha iyi ve diğer Android amiral gemilerinde sadece 37Hz.

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OnePlus 11’deki biyonik titreşim motoru, amiral gemisi telefonlarda kullanılan diğer titreşim motorlarının sunduğu 2,2’ye kıyasla 4,2’lik durum dışı titreşim / Gop sunuyor ve bu da onu yüzde 91 daha iyi hale getiriyor.

OnePlus 11, sektördeki ilk tam fazlı manyetik devre teknolojisine sahip. Şirkete göre, daha fazla manyetik kaynak ve daha büyük itici güç ile titreşim daha güçlü ve daha net. OnePlus, Baidu klavye, Happy Xiaoxiaole oyunu ve daha fazlası gibi popüler üçüncü taraf uygulamalarda bile titreşim kalitesini artırdığını söylüyor.

Kendi geliştirdiği resim motoru

OnePlus 11’in ayrıca yüksek kare hızı ve doğal görüntü kalitesi için Super Graphics Engine özelliğine sahip dünyadaki ilk telefon olduğu ve mobil oyunlarda yeni bir çağ açtığı iddia ediliyor. Şirket, orijinal oyunun hangi kare hızını desteklediğine bakılmaksızın, telefonun optimizasyonla 120 fps’ye kadar hız sunacağını söylüyor.

Bu, profesyonel bir render çipi, yazılım algoritmaları, oyun geliştirme motorları ve diğer yazılım ve donanım sinerjileri ile elde ediliyor. Şirkete göre, düşük güç tüketimi ile kare hızı ve görüntü kalitesi büyük ölçüde iyileştirilebilir ve oyunun orijinal deneyimini aşabilir.

OnePlus’a göre, OnePlus 11’de 1 saat boyunca League of Legends Mobil Oyunu oynadıktan sonra bile maksimum sıcaklık 43 ° C ve ortalama kare hızı 119.8 fps’e ulaşacak.