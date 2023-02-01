Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2023 yılının ilk Galaxy Unpacked etkinliğini düzenledi. Bildiğiniz üzere gecenin yıldızı Samsung S23 serisinin yanı sıra, şirket birkaç iddialı ürünü de bu etkinlikte tanıttı. Bu ürünlerden en dikkat çekenleri ise ünlü firmanın yeni dizüstü bilgisayarları Samsung Galaxy Book 3 serisi oldu.

Samsung Galaxy Book 3 Serisi Özellikleri

Uzun süredir teknoloji gündemini meşgul eden yeni seri, sızıntılarla kendini birçok kez kendini gösterdi. Bu gece ile özellikleri kesinleşen yeni cihazlar, etkileyici tasarımı ve donanımıyla piyasayı sallayabilir. Gelin hep beraber yeni serinin ayrıntılarına inelim.

Samsung Galaxy Book 3 Ultra Özellikleri

İlk olarak yeni modellerin en üst performanslı ürünü Galaxy Book 3 Ultra, 13. nesil Intel Core i9 işlemci ve NVIDIA RTX Geforce 4070 GPU içeriyor. Yeni bilgisayar, daha öncesinde Galaxy akıllı telefonlar için de kullanılan Samsung’un Dynamic OLED 2x ekranına sahip. Söz konusu ekran, 16 inç boyutunda ve3K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı özelliklerini bünyesinde barındırıyor.

Güney Kore merkezli şirket, ayrıca yeni dizüstünden yapılan çeşitli aramalarda arka plan gürültüsünü azaltmak için Yapay Zeka Gürültü Engelleme özelliğini amiral gemisine ekledi.

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Bununla beraber Samsung’un Stüdyo Modu, görüntülü toplantılar için aydınlatma düzeltmesi, otomatik çerçeveleme ve göz teması düzeltmeleri de Book 3 Ultra’da mevcut. Yeni üründe ayrıca dörtlü hoparlör sistemi de bulunuyor.

Samsung Galaxy Book 3 Pro ve Book 3 Pro 360 Özellikleri

Dev firma aynı zamanda daha uygun fiyatlı olacak iki bilgisayar seçeneği olan Book 3 Pro 360 ve Book 3 Pro‘yu da tanıttı. Mevcut cihazlarda Ultra modelde de bulunan aynı OLED ekranı kullanıyor. Öte yandan Book 3 versiyonu 14 ve 16 inç panel tercihleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Book 3 Pro 360 modeli ise sadece 16 inçlik bir seçeneğe sahip.

Yeni dizüstü bilgisayarlar, Apple’ın iPad ve Mac arasında sunduğu çoklu cihaz kontrolüne benzer şekilde, Samsung kullanıcılarının Galaxy Book 3 klavye ve trackpad ile cihazlarını bir masa üstü bilgisayara çevirmelerine olanak sağlıyor. Şirket bunun için tasarlanmış olan Samsung Multi Controle ekosistem teknolojisine güveniyor.

Samsung Galaxy Book 3 Serisi Fiyatları

Yeni Book 3 Ultra, Book 3 Pro ve Book 3 Pro 360 bugünden itibaren ön siparişe açılsa da, şirketin yeni canavarları 17 Şubat’ta resmi olarak piyasaya sürülecek. Fiyat konusuna gelecek olursak, Galaxy Book 3 Pro’nun fiyatı 1.500 dolar olarak belirlendi. Book 3 Pro 360 ise 1.900 dolarlık bir etiket değerine sahip olacak. Üst düzey Ultra model ise 2400 dolar karşılığında satın alınabilecek.