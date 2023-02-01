Samsung, Galaxy A14 5G’yi birkaç hafta önce piyasaya sürdü. Winfuture haberine göre, Galaxy A14 4G‘nin ayrıntılı yüzeyleri şimdi çevrimiçi olarak ortaya çıkardı. Galaxy A14 4G’nin tasarımı, bazı özellik farklılıklarıyla birlikte Galaxy A14 5G’ninkine benzer olacak.

Samsung Galaxy A14 4G, Infinity-V çentikli ve 60Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç Full HD+ LCD ekrana sahip olacak. MediaTek Helio G80 işlemci, 4GB RAM ve 128GB’a kadar dahili depolama alanı ile donatılacak.

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Üçlü kamera modülü, 5G versiyonuyla aynı 50MP arka kameranın yanı sıra 5MP ultra geniş ve 2MP makro sensör içerecek. Öne bakan kamera 13 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak. Büyük bir 5000mAh pil ile güçlendirilmiş Android 13 yazılımını çalıştıracak.

İçindekiler Samsung Galaxy A14 4G beklenen teknik özellikler

Samsung Galaxy A14 4G beklenen teknik özellikler

60Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç FHD+ (2408×1080 piksel) Infinity-V LCD ekran, 480 nit en yüksek parlaklık

950MHz’e kadar ARM Mali-G52 2EEMC2 GPU ile Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio G80 12nm işlemci (Çift

2GHz Cortex-A75 + Hexa 1.8GHz 6x Cortex-A55 CPU)

64GB / 128GB depolama alanına sahip 4GB RAM, microSD ile 1TB’a kadar genişletilebilir bellek

OneUI 5.0 ile Android 13

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 50MP arka kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 5MP ultra geniş ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP sensör f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

Stereo Hoparlörler, Dolby Atmos, 3,5 mm ses jakı

Ağırlık: 201g

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C, NFC

10W şarj ile 5000mAh pil

Galaxy A14 4G’nin Mart 2023’te duyurulması ve fiyatının 200 Euro civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki haftalarda resmi lansman tarihi hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.