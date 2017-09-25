Samsung Galaxy A’da da Bixby Butonu Bulunacak!

Samsung Galaxy A’da da Bixby Butonu Bulunacak!

25 Eylül, 2017 Genel 0 yorumlar

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Samsung, Bixby’i amiral gemisi akıllı telefonlardan sonra  orta ve orta-üst segment cihazlarda da kullanmayı hedefliyor: Yeni Galaxy A da, Bixby akıllı asistanı ile güçlendirilecek.

Pek çok kullanıcı, Bixby düğmesinin yerini beğenmese de; Güney Koreli teknoloji devi politikalarından vazgeçmiyor. Samsung’un yeni orta-üst akıllı telefonu Galaxy A’da da Bixby’i çalıştıran düğmenin yer alacağı duyuruldu.

samsungBu gelişme; Bixby yapay zekasının, sadece üst düzey akıllı cihazlarda değil orta ve orta-üst segment cihazlarda yer alacağının işareti. Bixby butonu ile gelen Galaxy A, yıl sonuna kadar sesli arayüz ile de buluşacak.

 

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