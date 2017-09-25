Samsung Galaxy A’da da Bixby Butonu Bulunacak!

Samsung, Bixby’i amiral gemisi akıllı telefonlardan sonra orta ve orta-üst segment cihazlarda da kullanmayı hedefliyor: Yeni Galaxy A da, Bixby akıllı asistanı ile güçlendirilecek.

Pek çok kullanıcı, Bixby düğmesinin yerini beğenmese de; Güney Koreli teknoloji devi politikalarından vazgeçmiyor. Samsung’un yeni orta-üst akıllı telefonu Galaxy A’da da Bixby’i çalıştıran düğmenin yer alacağı duyuruldu.

Bu gelişme; Bixby yapay zekasının, sadece üst düzey akıllı cihazlarda değil orta ve orta-üst segment cihazlarda yer alacağının işareti. Bixby butonu ile gelen Galaxy A, yıl sonuna kadar sesli arayüz ile de buluşacak.