Samsung Galaxy A90, dönebilen kamerayla gelmeyebilir!

Samsung Galaxy A90 sızıntılara göre küçük kardeşi Galaxy A80‘in aksine geleneksel kamera tasarımıyla gelebilir.

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Samsung Galaxy A90 tahmini özellikleri

Samsung‘un merakla beklenen ve uzun zamandır dedikodulara konu olan yeni orta-üst seviye akıllı telefonu Galaxy A90‘ın özellikleri artık yavaş yavaş netleşmeye başladı. Önceleri telefonun, A80‘in farklı pazarlarda kullanılacak diğer adı ya da Galaxy R serisinin ilk üyesi olacağı gibi sızıntılar çıkmıştı. Bugün ise telefonun belli başlı teknik özelliklerinin netleştiğini söyleyebiliriz.

Telefonun, Samsung Galaxy A90 ve A90 Pro adında iki farklı varyasyonla satışa çıkması bekleniyor. Ailenin bu iki üyesi de en güçlü mobil işlemcilerden biri olan Snapdragon 855‘den gücünü alacak. Her ikisi de üçlü arka kamera kurulumuna (48 MP + 12 MP/8 MP + 5 MP) sahip olacak telefonların ikinci kameralarının çözünürlüğünde farklılaşacakları tahmin ediliyor. Cihazın arkasında üç kameraya yer verilmesi telefonun pop-up ya da dönebilen ön kameraya sahip olmayabileceğini gösteriyor. Ayrıca Galaxy A90 Pro, daha iyi bir kamera performansı için Tilt OIS ismindeki yeni bir optik sabitleme sistemini de kullanacak gibi gözüküyor.

Baz model de Pro model de 6.7 inç büyüklüğündeki, Full HD+ çözünürlüğünde ve Infinity-U çentik tasarımlı Super AMOLED ekrana sahip olacaklar. Ayrıca ilginç bir şekilde A90‘ın 5G desteğine sahip olacağı fakat Pro modelin bu özellikten mahrum olacağı dillendiriliyor.