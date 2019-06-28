Galaxy Note 10+ canlı görüntülendi

Samsung, çok yakında Galaxy Note 10 serisini tanıtacak. 7 Ağustosta gerçekleşecek olan Unpacked etkinliğine kısa bir süre kala cihazlar hakkında yeni detaylar gelmekte.

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Galaxy Note 10+ modeli canlı canlı görüntülendi. Bugüne kadar birçok sızıntı konuşuldu ve bunların birçoğu doğru iken bazılarının da değişiklik gösterdiğini görüyoruz. Bu zamana kadar Note 10 Pro olarak tanımlanan modelin aslında Plus versiyonu olması gibi.

Telefonun görülen detaylara baktığımız zaman Galaxy S10 serisinde sağ tarafta gördüğümüz ön kamera yerini tam ortaya bırakıyor. Görünümü damla çentiğin üzerindeki çerçeve kaldırılmış hissiyatı veren ön kamera Galaxy S10+ modelindeki iki kamera kullanımı yerine tek kameraya bırakıyor. Delikli ekranın yanında Samsung’un imzası haline gelen eğimli çerçeve tasarımı da devam etmekte.

Telefonun arkasında sağ üst tarafta yerleştirilmiş üçlü kamera yer alıyor. Bu kameranın yanında flaş, kalp ritminizi ölçmeye yarayan sensör ve iki tane daha sensör yer alıyor. Fotoğrafın bulanıklığından dolayı kamera olup olmadığı net olarak bilinmiyor.

Galaxy Note 10+ modelinde Kulaklık girişi var mı?

Cihaz üzerinde kulaklık girişinin olup olmadığı hala merak edilen bir konu. Fotoğraflarda cihazın yan kısımları hakkında bilgi olmasa da sızıntılara göre kulaklık girişinin bulunmayacağı kesinleşen detaylar arasında.