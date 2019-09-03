Samsung Galaxy A90, 5G desteği ile duyuruldu!

Samsung, Galaxy A serisinin en güçlü modeli olan Galaxy A90’ı duyurdu. Üst seviye teknik özelliklere sahip olan Samsung Galaxy A90, 5G desteği sunması ile dikkat çekiyor.

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Samsung Galaxy A90 duyuruldu: Snapdragon 855 ve 5G desteği!

Yeniden konumlandırdığı Galaxy A serisi sayesinde orta seviye akıllı telefon pazarında yeniden iddialı konuma gelen Samsung, serinin en üst modelinde farklı bir tercihe gitmiş. Bu sefer üst seviye akıllı telefon kullanıcılarını hedefleyen Samsung Galaxy A90’ın ön yüzünde Infinity-U damla çentik tasarımı göze çarpıyor. Telefonun arka yüzeyi ise plastik gövdeye sahip ve tıpkı Google Pixel serisinde olduğu gibi çift dokulu bir yüzey tasarımıyla geliyor.

Ekran tarafında 6.7 inçlik Full HD+ Super AMOLED bir panel kullanan telefon, ekran içi parmak izi okuma teknolojine sahip. Gücünü Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisinden alan Samsung Galaxy A90, bünyesinde Qualcomm’un isteğe bağlı sunduğu 5G yongasını da barındırıyor. 6/8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi ile gelen telefonun yalnızca 8 GB RAM’li sürümünde microSD kart girişi bulunuyor.

Samsung, fiyat dengesini yakalayabilmek adına Galaxy A90’ın kamera paketinde daha mütevazı davranmayı tercih etmiş. Telefonun arkasında 48+8+5 megapiksel çözünürlüklü üçlü kamera kullanılırken, OIS ve 4K/60 FPS video kaydı gibi özellikler kırpılmış. Ön bölümdeki çentiğin altında ise 32 megapiksellik bir kameraya yer veriliyor.

Kutusundan 25W hızlı şarj adaptörü ile çıkan telefonda 4.500 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Ayrıca telefonun harici bir ekranda kullanılmasını sağlayan Samsung DeX desteği de A serisinde ilk defa sunuluyor. Henüz fiyatı açıklanmayan Galaxy A90, ilk etapta yarın Güney Kore’de satışa sunulacak. Cihazın önümüzdeki günlerde Avrupa’ya da gelmesi bekleniyor.