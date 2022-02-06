Samsung Galaxy A53 ve Galaxy A73’ün çıkış tarihi sızdırıldı!

Günümüzde devam etmekte olan çip ve tedarik krizi sebebiyle piyasadaki pek çok firmada yaşanan belirsizlikler sürüyor. Bu krizin en çok etkilediği firmalardan biri de Samsung. Firma, Galaxy S21 Fan Edition modelini piyasaya sürmekte oldukça gecikti. Bu nedenle cihaz, beklenildiği kadar popüler olamadı ve istenilen satış başarısına ulaşamadı. Şimdi ise Samsung, Galaxy A73’te de S21 Fan Edition’da olduğu gibi ağırdan almayı planlıyor.

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Samsung Galaxy A53 ve Galaxy A73 ne zaman piyasaya çıkacak?

Samsung, genellikle Galaxy A5x ve Galaxy A7x akıllı telefonlarını benzer zamanlarda piyasaya sürüyor. Ancak 2022 yılında bu iki cihaz, farklı zamanlarda satışa çıkacak. Galaxy A53, Galaxy A52’nin popülerliğini sürdürmek için pazara ilk giriş yapan cihaz olacak. Galaxy A53’ün çıkışından yaklaşık bir ay sonra ise Galaxy A73 tanıtılacak. Tahminlere göre Galaxy A73 önümüzdeki nisan ayında, Galaxy A52 ise mart ayında piyasaya çıkacak. Samsung’un yeni akıllı telefonlarının farklı zamanlarda çıkış yapmasının temel sebebinin çip krizi olduğu da sızıntılar arasında yer alıyor.

Samsung Galaxy A53, Exynos 1200 yonga setinden gücünü alacak. Cihaz, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir panel ile gelecek. Telefonun, 64 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip dörtlü bir dizilim ile geleceği de bilinmekte. Bazı sızıntılara göre Galaxy A53, 25W hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryaya sahip olacak.

Samsung Galaxy A73 ise FullHD+ çözünürlüklü 6.7 inçlik AMOLED bir panel ile gelecek. Cihaz, dönemin popüler orta segment yonga seti olan Snapdragon 750G’den gücünü alacak. Bununla birlikte telefon, 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve 5000 mAh bataryaya sahip olacak. Yazılım tarafında ise her iki telefonun da Android 12 destekli One UI 3.1 arayüzü ile gelmesi bekleniyor.

Ortaya çıkan son sızıntıda, Galaxy A52’nin halefi olan Galaxy A53’ün yüksek kalite görüntüleri ortaya çıktı. Resimlere baktığımızda bu akıllı telefon, mevcut modelden çok farklı olmayacak. Bununla birlikte hem ön hem de arka tarafta sade bir tasarımın olduğunu görüyoruz. Kamera tarafında ise cihazın, önceki nesile benzer olarak 64 MP+12 MP+ 5 MP+ 5 MP dizilimini kullanması muhtemel gözüküyor.