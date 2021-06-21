Akıllı Telefon
SAMSUNG GALAXY A72 | Söylendiği kadar iyi mi?
Samsung Galaxy A72 incelemesiyle karşınızdayız. Samsung’un A52 ile beraber fazlasıyla konuşulan bir diğer telefonu A72’nin detaylı incelemesini gerçekleştirdik.
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SAMSUNG GALAXY A72 | Söylendiği kadar iyi mi?
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A72 Tasarımı
Samsung Galaxy A72, Samsung kanadının A52 ile beraber en çok konuşulan telefonu olan A72, tasarımsal olarak da piyasadaki en farklı telefonlardan biri olmayı başarıyor. Özellikle rengarenk tasarımlarıyla plastik kasa olsa da göz alıcı görünüyorlar.
8,4 mm inceliğinde ve 203 gram ağırlığında olan Samsung Galaxy A72, plastik kasasına rağmen dokusu oldukça iyi bir hissiyat veriyor. Elbette IP67 sertifikası da olması büyük bir artı. Özellikle yağmur, suya düşürme gibi sorunlarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Öndeki 6,7 inç Full HD+ ekranında elbette Samsung olunca Super AMOLED panel kullanıyor. 90 Hz tazeleme hızı ve 800 nite çıkan parlaklık sunan cihazda Gorilla Glass 3 koruma yer alıyor.
Gücünü 2020 ve 2021’in en popüler işlemcisi Snapdragon 720G’den alan Galaxy A72, Adreno 618 grafik birimi ve 8 GB RAM ile geliyor. Depolama kanadında piyasada 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Ayrıca SD kart ile artırılabilir bir hafızası olması da avantaj.
Kamera tarafı
İddialı olduğu kamera kanadına gelince 64 MP değerindeli ana kamerasına 8 MP telefoto, 12 MP geniş açı lens eşlik ediyor. Ayrıca 5 MP makro kamerası da bulunuyor. A52’den farklı olarak yer alan telefoto lensi ile yakınlaştırmaları daha iyi ve daha rahat yapabileceksiniz. Öndeki 32 MP kamerası ise oldukça tatmin edici sonuçlar veriyor. Ancak gece çekimlerinde daha iyi olmasını beklerdik.
Deneyim noktasında bulunan stereo hoparlörler geniş ekranda izleyeceğiniz içeriklerin keyfini artırabiliyor. Müzik dinlerken de bir bluetooth hoparlöre gerek kalmadan oldukça yeterli bir ses de alabiliyorsunuz.
Bağlantı ve batarya
Bağlantı kanadında Wi-Fi ac ve BT 5.0 desteği mevcut. Bunların daha güncel olması elbette bir avantaj olurdu ama bu da oldukça yeterli elbette. Güvenlik için ekran altı parmak izi ve yüz tanıma var. Yüz tanıma oldukça iyi çalışıyor ama maske kullanımı elbette dert. Ekran altı okuyucu ise biraz yavaş gibi. Kullanırken animasyondan kaynaklı mı emin olamayacağım bir şekilde sıkıntı çıkartabiliyor. Ancak okumada sorunu yok.
5.000 mAh bataryasında 25 Watt şarj desteği sunan cihaz, oldukça yeterli değerleri verebiliyor. 25 Watt’ın daha yüksek olmasını beklerdik, ama daha hiçbir cihazında daha yüksek şarja Samsung geçemedi. Bu nedenle kabul edilebilir.
Genel hatlarıyla baktığımızda Samsung Galaxy A72, fiyatına göre alınabilecek en güzel ve en şık telefonlardan biri konumunda.
Samsung Galaxy A72 özellikleri
Boyut: 165 x 77.4 x 8.4 mm
Ağırlık: 203 gram
Ekran: 67 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz
İşlemci: Snapdragon 720G
Bellek: 8 GB
Depolama: 128 GB + MicroSD
Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 32 MP
Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 25 Watt
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Samsung Galaxy A52 vs. Samsung Galaxy A72 | Hangisi alınır?
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Samsung Galaxy A52 vs. Samsung Galaxy A72 | Hangisi alınır?
Samsung Galaxy A52 incelemesini sizlere yapmıştık. En çok kıyaslanan fiyat/performans modellerinden biri olan A52’yi bu sefer satın aldığımız Samsung Galaxy A72 ile kıyaslıyoruz. İki benzer özellikteki telefonların farkı ve tercih noktasında Aydoğan görüşlerini aktarıyor.
Kamera, pil, şarj ve performans noktasında kafanıza takılan soruların cevapları bu videoda!
Samsung Galaxy A72 özellikleri
Boyut: 165 x 77.4 x 8.4 mm
Ağırlık: 203 gram
Ekran: 67 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz
İşlemci: Snapdragon 720G
Bellek: 8 GB
Depolama: 128 GB + MicroSD
Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 32 MP
Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 25 Watt
Samsung Galaxy A52 özellikleri
Boyut: 159.9 x 75.1 x 8.4 mm
Ağırlık: 189 gram
Ekran: 6,5 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz
İşlemci: Snapdragon 720G
Bellek: 8 GB
Depolama: 128 GB + MicroSD
Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP
Ön Kamera: 32 MP
Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 4500 mAh
Şarj: 25 Watt (Kutudan 15 Watt çıkıyor)
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GENERAL MOBILE GM 21 PRO GELDİ! | Yeni pro neler sunuyor?
General Mobile GM 21 Pro özellikleri
Boyut: 165.24 x 76.95 x 8.99 mm
Ağırlık: 205 gram
Ekran: 6.67″ inç FHD+ IPS
İşlemci: MediaTek Helio G90
Bellek: 6 GB
Depolama: 128 GB (+MicroSD kart)
Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 16 MP
Video: 4K 30 fps
Batarya: 5.000 mAh
Şarj: 15 Watt
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Akıllı Telefon
SAMSUNG GALAXY A52 İNCELEME | Merak edilen telefon!
Samsung Galaxy A52 incelemesiyle karşınızdayız. 4.000 TL fiyatla satışa sunulan ancak 3.800 civarına düşen Galaxy A52’nin detaylarına bakıyoruz.
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İçindekiler
SAMSUNG GALAXY A52 İNCELEME | Merak edilen telefon!
Samsung Galaxy A52 özellikleri
Samsung Galaxy A52 8.4 mm inceliğinde ve 189 gram ağırlığıyla beraber geliyor. Çerçevesi ve arkası plastik olarak seçilen Galaxy A52’nin tutuş hissiyatı ise güzel. Hiç parmak izi bırakmayan ve rahat bir kullanım vadeden cihaz, tek elle rahat kullanılabilir yapıda.
Ekran Özellikleri
6,5 inç boyutunda ve Super AMOLED panel kullanan Samsung Galaxy A52, 90 Hz tazeleme hızı da sunuyor. Gorilla Glass 5 ile korunan ekran, 800 nit parlaklığa kadar çıkarken, video ve oyun keyfinizde oldukça iyi vakit geçirmenizi de sağlıyor. Çene kısmında biraz çerçeve kalan üründe nokta çentik kısmı da mevcut.
Donanım Özellikleri
Gücünü Qualcomm Snapdragon 720G’den alan telefonda 8 GB bellek ve 128 GB depolama alanı da yer alıyor. Hibrit SIM seçeneği bulunan telefonda ikinci SIM yuvasını dilerseniz SD kart alanı olarak da kullanabilirsiniz. Ben kullanırken 256 GB bir kart kullandım ve geniş geniş depolama rahatlığını da yaşadım.
Kamera Özellikleri
Kamera tarafına geldiğimizde ise 64 MP değerinde ve OIS destekli bir kamera dörtlüsü ile geldiğini söyleyelim Samsung Galaxy A52’nin. Yardımcı kameralar olarak 12 MP geniş açı, 5 MP makro ve 5 MP değerinlik sensörü yer alıyor. 4K 30 fps, 1080p 60 ve 30 fps çekim yapabilen cihazda 1080p 60fps ve 4K 30fps çekimlerde sabitleme çalışmıyor. Kalite olarak da ciddi gelişmeler gördüğümüz Galaxy A serisinde bir amiral gemi kalitesinde ön ve arka kamera performansı sunduğunu belirtmek gerek. 32 MP ön kamerası da 4K çekim yapabildiğinin de altını çizelim.
Diğer özellikler
Deneyim olarak stereo hoparlör barındıran telefonda ikinci hoparlör ahizeden kullanıldığı için tam bir çevresel ses deneyimi olmasa da mono olanların önünde performans sunabiliyor elbette. IP67 sertifikası ise bu telefonu en farklı kılan noktalardan biri.
Batarya ve şarj noktasına geldiğimizde 4.500 mAh batarya kullanan Samsung Galaxy A52, 25 Watt’a kadar şarj desteği sunsa da kutudan 15 Watt gibi günümüzde komik bir değerde şarj aleti koymuş. Sebebini bilemiyorum fakat saçma elbet 🙂
Ancak genel olarak baktığımızda Samsung Galaxy A52, tasarımı ve sunduğu özellikler ile 3.500 – 4.000 TL bandının en önemli cihazlarından biri olmayı başarıyor. Ben keyifle kullandığımı belirtmek istiyorum.
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