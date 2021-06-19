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3500 – 5000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
3500 – 5000 TL arası fiyatla satılan ülkemizdeki en iyi telefonlar listemizi yeniledik. 2021 yılındaki Haziran ayına ait güncel fiyatlarla listedik.
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İçindekiler
3500 – 5000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
Listedeki telefonlara Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz: https://listelerim.hepsiburada.com/paylas/6c48eee8-7049-4ae1-a064-f34f433326a2
2500 TL altı telefonlar; https://youtu.be/6JDKvVaY9ZU
2500 – 3500 TL arası telefonlar; https://youtu.be/ALzEdTKLUVY
3500 ve 5000 TL arası ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi yeniledik. Haziran 2021 tarihi itibarıyla hazırladığımız listemizde 3500 – 5000 TL arası fiyatlarıyla alınabilecek telefon önerilerimiz şu şekilde;
Redmi Note 10 Pro
Bu senenin en konuşulan telefonu olan Redmi Note 10 Pro, sunduğu özellikler ve fiyat avantajı ile göz kamaştırıyor. Gerçekten başarılı bir telefon olan cihaz elbette listemizde olmalıydı.
Realme 7 Pro
Realme kanadından 8 serisi halen ülkemize gelmemişken Realme 7 Pro da sunduğu özellikler ile listemizde kalmaya devam ediyor. Birçok kişinin dikkatini çeken ve satın aldığı telefon, tasarımı ve hızlı şarjı ile tercih sebebi olabilir.
Xiaomi Mi 11 Lite
Bu klasmandaki en iyi ekran deneyimini sunan Mi 11 Lite, telefondan içerik tüketenlerin tercihi olabilir. Hem ince hem hafif hem de şık olan cihaz, 10 bit renk desteği sunan en uygun fiyatlı telefon konumunda.
Samsung Galaxy A52
Samsung severlerin yeni gözdesi de A52 oldu. Plastik yoğunluklu kasasına rağmen şık bir tasarım sunmayı başaran Samsung Galaxy A52, bu noktada hem performansı hem de özellikleriyle bu yılın en çok satanlarından biri olacak.
POCO F2 Pro
Her ne kadar F3 ve Redmi Note 10 Pro dikkat çeken telefonlardan olsa da POCO’nun halen şahane telefonlarından biridir F2 Pro. AMOLED tam ekran deneyimi sunan cihazda pop-up kamera yer alıyor. Biraz ağır olması dışında Snapdragon 865 ile tam bir performans canavarı.
LG Velvet
Piyasadan çekilen LG efsanesinin son üyesi de Velvet fiyatıyla dikkat çekiyor. Snapdragon 845 ile hala şahane bir performans sunan Velvet, garanti vb. konularda da sorun olmadan alınabilecek şık, performanslı ve gerçekten güzel bir cihaz.
OPPO Reno 4 Pro
OPPO Reno 5 serisini getirmesine rağmen Reno 4 Pro’nun yeri ayrı. İnce, hafif ve şık tasarımına 65 Watt şarj desteği de sunan Reno 4 Pro, kamerada da fazlasıyla iddialı.
OPPO Reno 5
Yeni nesil telefon arayanların dikkatini çekcek Reno 5, ışıltılı tasarım arayanların gözdesi olacak. Ülkemizde de rüştünü artık ispatlayan OPPO’nun favorisi şu anda Reno 5.
Samsung Galaxy A72
Fiyat ve boyut avantajı ile Samsung Galaxy A52 dikkat çekse de benim gibi geniş ekran deneyimini sevenler de mutlaka A72’ye yönelecektir. Kamerada A52’ye bir avantaj da sağlayan A72, 25 Watt şarj desteğini kutudan çıkarması gibi hamleler ile daha alınabilir bir cihaz.
iPhone SE (2020)
iPhone 6, 6S, 7 gibi eski nesil iPhone’larını yenilemek ancak fazla para da vermek istemeyenler halen iPhone SE 2020’yi tercih ediyor. Uzun süre güncelleme desteği alacak olan A13 Bionic ile performansta sorunsuz olan bu telefon, batarya konsusunda üzebilir.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Cuma Raporu
Cuma Raporu #159: Honor 50, İstanbul metroda internet ve dahası
Cuma Raporu #159 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #159: Honor 50, İstanbul metroda internet ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş ve Ersin’in Galler maçı seyahati
05:00 Günde 1 milyona varan aşılama başladı
14:16 Leica’dan telefon: Leitz Phone 1
19:25 OnePlus, OPPO ile ortaklık duyurdu
23:38 OPPO Find X3 Pro 131 puan ile Dxomark’ta 6. sıradan girdi
28:31 Honor 50 ve 50 Pro geldi. Merhaba Google!
38:50 Windows 11 sızdı, detaylar ortaya çıktı
43:26 E3’te yeni oyunlar duyuruldu
46:35 İstanbul metrolarında internet dönemi başlıyor
52:57 Vestel’den TT ortaklığıyla Vestelcell
55:36 HarmonyOS’a geçişlerde optimizasyon sorunları başladı
59:26 Tanzanya da Bitcion’i tanıyan ülke olacak, El Salvador maaş ödemesini Bitcoin ile yapabilir
01:07:37 Deniz Poyraz…
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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Bilinçli Tüketici Samsung’u Yendi! Samsung Galaxy S10 Plus Kullanıcı Deneyimi (Dolunay Kubal)
Samsung Galaxy S10 Plus kullanan Dolunay, telefonunda yaşadıkları sorunları Aydoğan’la birlikte sizlere aktarıyor. Samsung servisi deneyimi sonucunda mutlu sonuca ulaşan Dolunay telefon ile ilgili problemler yaşandığında yapılması gerekenleri de sizlere aktarıyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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Video
2500 – 3500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
2500 – 3500 TL arası fiyatla satılan ülkemizdeki en iyi telefonlar listemizi yeniledik. 2021 yılındaki Haziran ayına ait güncel fiyatlarla listedik.
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İçindekiler
2500 – 3500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
Listedeki telefonlara Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/7f8cd149
2500 ve 3500 TL arası ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi yeniledik. Haziran 2021 tarihi itibarıyla hazırladığımız listemizde 2500 – 3500 TL arası fiyatlarıyla alınabilecek telefon önerilerimiz şu şekilde;
TCL 10 Plus
TCL 10 Plus sürekli önerdiğimiz bir telefon olmaya devam ediyor. AMOLED ekranı, ortalamanın üzerinde kamerası ve HDR desteğiyle TCL’in ülkemizdeki en etkileyici telefonu konumunda.
Redmi 9T
Redmi 9T, Xiaomi’nin ülkemizde ürettiği bir diğer yerli telefonu oldu. Kağıt üzerinde oldukça güzel özellikler sunan Redmi 9T, tasarımsal olarak da renkleriyle dikkat çekecek gibi.
OPPO A52
OPPO her ne kadar A54 modelini de tanıtmış olsa da A52 halen tasarımı ve özellikleriyle oldukça güzel bir telefon. Kamera noktasında iyi özellikler bekleyenlerin ve bol batarya arayanların tercihi olabilir.
Redmi Note 8 Pro
Yıl olmuş 2021 halen Note 8 Pro iyi bir telefon olmaya devam ediyor. Güncel fiyatıyla da dikkat çeken Redmi Note 8 Pro, şık ve oyun odaklı telefon arayanların tercihi olacak.
Redmi Note 9S
Note 8 ailesi eski kalanlara Redmi Note 9S’i de önerebiliriz. Snapdragon işlemci isteyenlerin imdadına koşan 9S, geniş ekran da arayanların ilgisini çekecek.
Redmi Note 10
En yeni seriyi isteyenler için de Redmi Note 10’u önerebiliriz. Hem Xiaomi deneyimi hem AMOLED ekran severlerin dikkatini çekebilecek olan Redmi Note 10, kamera tarafında da oldukça başarılı.
OPPO A72
A52’nin daha iyisini arayanlara A72’yi de önerebiliriz. A73’ten ziyade sayısal olarak geride kalsa da performansı oldukça ikna edici bir telefon durumunda.
POCO X3 NFC
Bir Türkiye klasiği denebilecek kadar tutulan POCO X3 NFC, performans konusunda kusursuz bir iş yapıyor. Tasarımı büyük ve ağır olması durumuna karşın birçok noktada sevilerek kullanılmaya devam ediliyor.
Samsung Galaxy A32
Samsung kanadında A52 ya da A72 alamayanlar için güzel bir tercih olan A32, MediaTek Helio G80 ile performansta da geri durmuyor. Şık tasarım arayanların tercihi olabilir.
Realme 7
Biz realme 8 serisini beklerken realme 7 de oldukça mantıklı bir tercih olacak. Helio G95 ile performansta gayet iyi, yüksek tazeleme hızı da sunan canavar, ülkemizde fazlasıyla sevildi.
OPPO Reno 5 Lite
OPPO’nun yeni serisi Reno 5 ailesinin Lite modeli olmasına rağmen hem tasarım hem performans ile dikkat çekecek gibi. P95 olması bazı kişilerin eleştirisini alsa da kamera başta olmak üzere birçok noktada kullanıcılarını memnun edecektir.
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 10’dan ziyade daha performanslı olan Redmi Note 9 Pro, geniş ekran, üstün performans gibi avantajlar ile halen alınabilir.
POCO X3 Pro
Oyuncular için listenin tartışmasız en iyisi olan POCO X3 Pro, Snapdragon 860 ile gelerek POCO X3 NFC’nin performansı artırılmış versiyonu olarak düşünebilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
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Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: yeterki, 1 gün önce
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Yazan: hasanaydogdu, 3 hafta önce
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Yazan: kadirosmanselim, 3 hafta önce
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