3500 – 5000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)

3500 – 5000 TL arası fiyatla satılan ülkemizdeki en iyi telefonlar listemizi yeniledik. 2021 yılındaki Haziran ayına ait güncel fiyatlarla listedik.

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Listedeki telefonlara Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz: https://listelerim.hepsiburada.com/paylas/6c48eee8-7049-4ae1-a064-f34f433326a2

2500 TL altı telefonlar; https://youtu.be/6JDKvVaY9ZU

2500 – 3500 TL arası telefonlar; https://youtu.be/ALzEdTKLUVY

3500 ve 5000 TL arası ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi yeniledik. Haziran 2021 tarihi itibarıyla hazırladığımız listemizde 3500 – 5000 TL arası fiyatlarıyla alınabilecek telefon önerilerimiz şu şekilde;

Redmi Note 10 Pro

Bu senenin en konuşulan telefonu olan Redmi Note 10 Pro, sunduğu özellikler ve fiyat avantajı ile göz kamaştırıyor. Gerçekten başarılı bir telefon olan cihaz elbette listemizde olmalıydı.

Realme 7 Pro

Realme kanadından 8 serisi halen ülkemize gelmemişken Realme 7 Pro da sunduğu özellikler ile listemizde kalmaya devam ediyor. Birçok kişinin dikkatini çeken ve satın aldığı telefon, tasarımı ve hızlı şarjı ile tercih sebebi olabilir.

Xiaomi Mi 11 Lite

Bu klasmandaki en iyi ekran deneyimini sunan Mi 11 Lite, telefondan içerik tüketenlerin tercihi olabilir. Hem ince hem hafif hem de şık olan cihaz, 10 bit renk desteği sunan en uygun fiyatlı telefon konumunda.

Samsung Galaxy A52

Samsung severlerin yeni gözdesi de A52 oldu. Plastik yoğunluklu kasasına rağmen şık bir tasarım sunmayı başaran Samsung Galaxy A52, bu noktada hem performansı hem de özellikleriyle bu yılın en çok satanlarından biri olacak.

POCO F2 Pro

Her ne kadar F3 ve Redmi Note 10 Pro dikkat çeken telefonlardan olsa da POCO’nun halen şahane telefonlarından biridir F2 Pro. AMOLED tam ekran deneyimi sunan cihazda pop-up kamera yer alıyor. Biraz ağır olması dışında Snapdragon 865 ile tam bir performans canavarı.

LG Velvet

Piyasadan çekilen LG efsanesinin son üyesi de Velvet fiyatıyla dikkat çekiyor. Snapdragon 845 ile hala şahane bir performans sunan Velvet, garanti vb. konularda da sorun olmadan alınabilecek şık, performanslı ve gerçekten güzel bir cihaz.

OPPO Reno 4 Pro

OPPO Reno 5 serisini getirmesine rağmen Reno 4 Pro’nun yeri ayrı. İnce, hafif ve şık tasarımına 65 Watt şarj desteği de sunan Reno 4 Pro, kamerada da fazlasıyla iddialı.

OPPO Reno 5

Yeni nesil telefon arayanların dikkatini çekcek Reno 5, ışıltılı tasarım arayanların gözdesi olacak. Ülkemizde de rüştünü artık ispatlayan OPPO’nun favorisi şu anda Reno 5.

Samsung Galaxy A72

Fiyat ve boyut avantajı ile Samsung Galaxy A52 dikkat çekse de benim gibi geniş ekran deneyimini sevenler de mutlaka A72’ye yönelecektir. Kamerada A52’ye bir avantaj da sağlayan A72, 25 Watt şarj desteğini kutudan çıkarması gibi hamleler ile daha alınabilir bir cihaz.

iPhone SE (2020)

iPhone 6, 6S, 7 gibi eski nesil iPhone’larını yenilemek ancak fazla para da vermek istemeyenler halen iPhone SE 2020’yi tercih ediyor. Uzun süre güncelleme desteği alacak olan A13 Bionic ile performansta sorunsuz olan bu telefon, batarya konsusunda üzebilir.