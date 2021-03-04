Samsung Galaxy A72 4G Google Play Console’da ortaya çıktı!

Meizu, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Meizu 18 serisini bugün gerçekleştirdiği lansman ile resmi olarak kullanıcılara tanıttı. Seride standart ve pro olmak üzere iki farklı model mevcut. Her iki cihazda günümüzün en üst seviye yonga setlerinden olan Snapdragon 888‘den gücünü alıyor. Ayrıca cihazlarda 12 GB’a kadar RAM seçeneği de bulunmakta. Telefonlar bugünden itibaren Çin’de ön siparişe çıkacak.

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Meizu 18 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Meizu 18 Pro, 6.7 inçlik 2K çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip Samsung E4 AMOLED bir panel ile gelecek. Bu modelde, dört taraftan kavisli ekran ve bu ekran üzerinde Qualcomm’un en yeni ultrasonik parmak izi okuyucusu mevcut. Cihaz, X60 5G modeme sahip Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alıyor. Telefonun 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçenekleri bulunmakta. Meizu 18 Pro, arka tarafta 50 MP çözünürlüklü Samsung GN1 sensörü bulunan ana kamera ile geliyor. Bu ana kameraya, 32 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve 8 MP periskop kamera eşlik ediyor. Ayrıca cihazın kamera kurulumunda bir de 3D ToF sensör mevcut. Ön tarafta ise 44 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunmakta. Telefon, 40W hızlı şarj ve 10W tersine kablosuz şarj destekli 4500 mAh batarya ile gelecek.

Standart model ise Pro model ile aynı panele sahip 6.2 inçlik bir ekran ile geliyor. Cihaz, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alıyor. Ayrıca depolama alanı ve RAM seçenekleri de Pro model ile aynı. Telefonun 5G ve UFS 3.1 desteği de bulunmakta. Arka tarafta, 64 MP çözünürlüklü Sony IMX682 ana kamera mevcut. Bu ana kameraya, 16 MP ultra geniş açılı kamera, 8 MP periskop kamera ve ToF sensör eşlik ediyor. Bu modelde 36W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya bulunuyor. Bununla birlikte, Meizu cihazın kutusuna şarj cihazı koymayacak. Ancak 2 adet eski şarj cihazı getirene yeni şarj cihazının verileceği bir kampanya başlatacak.

Meizu’nun yeni amiral gemisi serisi nasıl bir fiyatlandırma ile gelecek?

Meizu 18 serisi, 8 Mart tarihinde mağazalarda satışa çıkacak. Taban model, beyaz, mavi ve mor renkler ile geliyor olacak. Pro modelde ise beyaz, mavi ve gri renk seçenekleri bulunmakta. Standart model, 8/128 GB, 8/256 GB ve 12/256 GB seçenekleri ile gelecek. Bunlar sırasıyla, 4399 CNY, 4699 CNY ve 4999 CNY üzerinden fiyatlandırılacak. Bununla birlikte, Pro model de aynı konfigürasyon seçeneklerine sahip olacak. Pro model ise 4999 CNY, 5499 CNY ve 5999 CNY fiyat etiketiyle satışa çıkacak.