macOS güncellemesi üçüncü parti cihaz korumasına yönelik olacak

Şirketin söylediğine göre yeni macOS güncellemesi MacBook bilgisayarlarındaki Apple dışı aksesuar kullanımı sorunlarını çözüyor.

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Bahsettiğimiz güncelleme, 2016 ve 2017 modellerdeki şarj olmama durumuna yakın zamanda gelen güncellemeden sonra; Apple laptoplardaki güç sorunlarını çözmeye odaklı ikinci güncelleme olarak karşımıza çıkıyor. Bununla beraber yeni güncelleme üçüncü parti istasyon cihazlarının kullanımı durumunda Apple cihazları korumaya odak veriyor.

Öyle ki bildirilenlere göre 2019 sonrasındaki MacBook Pro ve 2020 sonrasındaki MacBook Air modellerde; USB-C istasyon ve çoklayıcılara bağlı olmaları durumunda bazı sorunlar görülür durumda.

Hatta Reddit üzerinden yetmişten fazla M1 MacBook Pro kullanıcısı; USB-C çoklayıcıya bağlı olmaları durumunda cihazlarında sorun yaşadıklarını bildiriyorlar. İlgili konuda birçok kullanıcı M1 laptoplarının bu portlara bağlanmalarından kısa süre sonra cevap vermemeye başladıklarını söylüyor. Bu sorunun ortak noktası ise şarj aletlerinin hepsinin Apple dışı bir marka olması.

macOS 11.2.2 için yayınlanan notlarda Apple bu sorunu kabul ediyor. Bununla ilgili olarak ise gelen güncellemenin bilgisayarların üçüncü parti cihazlara bağlanmasıyla oluşabilen sorunları engelleyeceğini bildiriyor.

Dolayısıyla böyle bir sorun yaşayanlar için yeni macOS güncellemesi bu durumu çözecek gibi duruyor. Ayrıca otomatik güncellemeyi açmadıysanız da bilgisayarınızın güncellemeyi aldığından emin olmak için genelde olduğu gibi Sistem Seçenekleri ve Yazılım Güncellemesi kısmından güncellemelerinizi kontrol edebilirsiniz.