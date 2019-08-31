Samsung Galaxy A90 teknik özellikleri sızdırıldı!

Samsung Galaxy A90 modelinin belli başlı teknik özellikleri akıllı telefonun kutusunun görüntülerinin sızdırılmasıyla ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy A90 teknik özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung‘un yenilenen Galaxy A serisinin tepe modeli olan Galaxy A90‘ın teknik özellikleri, telefonun kutusunun görüntülerinin sızdırılmasıyla ortaya çıktı. Telefon Galaxy A70 ve A80 modellerinde olduğu gibi 6.7 inç boyutunda, Full HD+, Infinity-U çentik tasarımlı, Super AMOLED bir ekranla gelecek.

Kutuda telefonun işlemcisi belirtilmese de önceki sızıntılara dayanılarak cihazda Snapdragon 855‘e yer verildiği tahmin ediliyor. 6 GB RAM‘li telefon, 128 GB dahili hafızaya sahip. Telefonun hafızasının hafıza kartıyla artırılıp artırılamayacağı ise bilinmiyor.

5G bağlantı teknolojisini destekleyen Galaxy A90‘ın ön kamerası 32 MP çözünürlüğünde olacak. Telefonun arkasında ise üçlü arka kamera kurulumuna (48 MP, 5 MP ve 8 MP) yer veriliyor. Cihazın 25W hızlı şarj destekli bataryasının büyüklüğü ise kutusunda belirtilmemiş.