Samsung’un orta sınıf akıllı telefonu Galaxy A71, Android 11 güncellemesi alıyor. Güncelleme şimdilik 5G modeliyle sınırlıyken, 4G hala beklemede.

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Samsung, geçmişin hatalarını düzeltmeye ve kullanıcılarına yeni deneyimler sunmaya kararlı gözüküyor. Şirket, bundan birkaç sene önce hayatımıza soktuğu ONE UI ile daha sade bir arayüz ve daha kullanışlı bir işletim sistemi sunarken, güncelleme konusunda da hız kazandı. Hemen hemen her gün, bir başka modelin güncelleme haberi geliyor. Özellikle güvenlik yamaları içermesi, hataları düzeltmesi açısından güncellemeler oldukça önemli. Geçmişte bu konuda çok başarılı olmayan şirket, hatalarını düzelterek, rakiplerini yakalıyor. Son olarak Samsung Galaxy A71, Android 11 alarak şirketin güncelleme alan en son telefonu oldu.

Samsung Galaxy A71 Android 11 güncellemesi aldı.

Güney Koreli şirket, son dönemlerde oldukça sık güncelleme haberleriyle gündeme geliyor. İlk olarak A51, M30S derken, şimdi de Samsung Galaxy A71, Android 11 güncellemesi alıyor. A716USQU2CUA7 koduyla gelen güncelleme, Ocak 2021 güvenlik yamasıyla geliyor ve telefona Android 11 tabanlı, ONE UI 3.0 sürümünü getiriyor. Güncelleme şimdilik sadece telefonun 5G modeli için mevcut. 4G modeli için ne zaman güncelleme geleceği ise merak konusu. Güncellemenin orijinal olarak Mayıs 2021 tarihi için planlandığını düşünürsek, kısa zaman içerisinde gelmesini bekleyebiliriz. Samsung’un güncelleme konusundaki hızının artması ise oldukça önemli bir olay. Şirket geçtiğimiz yıllarda, özellikle akıllı telefonlarına verdiği yetersiz güncellemelerle eleştiriliyordu. Ancak güncellemelerin gelişen teknolojiyle kolaylaşması ve ONE UI gibi etkenler durumu değiştirdi. Bugünlerde oldukça sık güncelleme haberleriyle gündeme gelen şirket, nihayet aklını başına almış gibi. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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