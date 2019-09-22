Samsung Galaxy A70s, TENAA raporlarında görüldü!

Samsung Galaxy A70s modelinin belli başlı teknik özellikleri TENAA raporlarıyla ortaya çıktı. Telefon Samsung Hindistan sitesine de eklendi.

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Samsung Galaxy A70s özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bu yıl Galaxy A serisini tamamen yenilemişti. Başarı yakalayan ailenin merakla beklenen yeni üyeleri hakkında haberler gelmeye devam ediyor. Serinin en üst seviye modellerinden olan A70‘in yenilenmiş versiyonu olan A70s, Samsung Hindistan sitesine eklendi. Ayrıca sızdırılan TENAA raporlarıyla telefonun belli başlı teknik özellikleri ortaya çıktı.

6.7 inç boyutundaki devasa bir ekrana sahip olan telefon, cüssesine yakışan 4,400 mAh büyüklüğündeki bir bataryaya sahip olacak. Samsung‘un 64MP ISOCELL BRIGHT GM1 sensörünün kullanıldığı ilk akıllı telefon olması beklenen Galaxy A70s‘in A70 modeli gibi Snapdragon 675 işlemcisinden güç alması bekleniyor.