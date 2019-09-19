Android 10 alması muhtemel Samsung telefonların listesi

Android 10 güncellemesi alması muhtemel olan Samsung cihazların uzun bir listesi yayımlandı. Bu liste henüz doğrulanmadı ve paylaşılan görselin de tam olarak nereden geldiği bilinmiyor. Android 10 konusunda oldukça sessiz kalan Samsung, eğer bu liste doğruysa büyük bir güncelleme takvimine hazırlanıyor.

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Payşılan görsele göre, Galaxy S9 ile Galaxy S10 serisi, Galaxy Note 9 ile Galaxy Note 10 serisi, Galaxy M10, M20, M30, M30s, M40, Galaxy A10, A20, A30, A40, A50, A60, A70, A80, A90 modelleri alacak. Ayrıca ara modelleri Galaxy J3, J4, J5, J6, J7, J8, J7 Duo, J6+, J4+ ve Galaxy Tab serisinden bazı tablet modelleri yer alıyor. Böylece Samsung bir kez daha cihazları için sunduğu iki yıllık Android sürüm güncelleme vaadini yerine getiriyor.

Android 10 güncellemesi için sunulan liste hangi cihazın Android 10’u ne zaman alacağı hakkında bilgi vermiyor. Bu yüzden Samsung’un konuyla ilgili resmi açıklama yapmasını bekliyoruz. Ancak amiral gemisi cihazları için Samsung’un geliştirici ekibinin öncelik vermesi bekleniyor. Galaxy M ve A serisi için ise kullanıcılar biraz daha beklemeleri gerekecek.

Android Q 10 ile gelen bazı yenilikler

Dark Mode (Karanlık / Koyu Mod)

Sistem genelinde karanlık tema, Android 10’nun dikkat çeken özelliklerinden biri. Bu özellik açıldığında ayarlar menüsü, başlatıcı, bildirim alanı ve diğer arayüz öğeleri tümüyle simsiyah renge bürünüyor. OLED ekranlarda oldukça kötü duran koyu gri renk, yerini simsiyah renge bıracak.

Gelişmiş Uygulama İzinleri

​Android uygulama izinleri değişiyor. Android 10’da uygulamalar, iOS’daki gibi sadece aktif olduğunda/kullanıldığında verilen izinleri kullanacak

Desktop Mode (Masaüstü Modu)

Telefonunuzu USB-C’den HDMI kabloyu monitöre bağladığınızda özel bir masaüstü karşınıza çıkıyor, Bluetooth klavye ve fare de bağlayarak günlük işlerinizi yapabiliyorsunuz. Android Q ile birlikte masaüstü modu standart bir özellik olacak.

Daha İyi Yüz Tanıma

Akıllı Kilit özelliğine ek olarak Yüz Tanıma da iyileştirildi. Yüz tanıma, Android 10 ile birlikte yüz tanıma donanımına sahip telefonların sayısı artaracak.

Dynamic Android ve Android On Tap

Google’ın Android telefonların daha hızlı güncelleme alabilmesi için başlattığı bir proje olan Project Treble, Android 10 ile bir üst seviyeye taşınacak.