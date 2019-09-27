Samsung Galaxy A70s modeli tanıtıldı

Samsung, Galaxy A70’in halefi olarak Galaxy A70s modelini çıkaracak akıllı telefon ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Galaxy A70s modelinde şüphesiz ki en önemli gelişme, 64 megapiksel arka kameraya sahip olması. Samsung üretimi olan bu kameraya 5 megapiksel derinlik, 8 megapiksel de geniş açılı iki kamera eşlik ediyor.

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Samsung Galaxy A70s modeli, 6.7 inç büyüklüğünde Full HD + Super AMOLED ekrana sahip olan telefona Snapdragon 675 işlemcisi güç veriyor. 6GB/8GB RAM + 128GB bellek seçenekleriyle gelen telefonda pil 4.500 mAh büyüklüğünde ve 25 watt hızlı şarj desteğine sahip.

Yakın bir tarihte satışa sunulacak olan Samsung Galaxy A70s, 6GB RAM + 128GB versiyonu 412 dolar, 8GB RAM + 128GB versiyonu ise 440 dolar fiyat etiketi taşıyor. Bu modelin Türkiye’de de resmi olarak satılması bekleniyor. Ancak bu konuda bir tarih verilmiyor. Modelde prizma kırmızısı, prizma beyazı ve prizma siyahı olmak üzere üç farklı renk seçeneği olduğunu da belirtelim.

Samsung Galaxy A70s modelinin özellikleri