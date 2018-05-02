FaceDate: Facebook’un yeni çöpçatanlık servisi

FaceDate, Facebook‘un F8 isimli konferansında resmi olarak duyuruldu. Şirketin Tinder ve Happn gibi çöpçatanlık uygulamalarına rakip olduğu yeni servisi, aşkı internette arayanlara hitap ediyor.

FaceDate neler sunuyor?

Direkt olarak Facebook‘un içerisinde bir servis olacak bu platform, ortak arkadaşlarınız ve beğenilerinizi kullanarak potansiyel ruh eşinizle eşleşmenize olanak tanıyacak. Ayrıca bu platformda mesajlaşma, Messenger uygulamasından bağımsız olarak ilerleyecek.

Konferansta konuşan Mark Zuckerberg, birçok kişinin Facebook üzerinden tanışarak evlendiğini söylerken, yeni çöpçatanlık özelliğinin sadece tek gecelik ilişkiler için değil “gerçek, uzun süreli ilişkiler” için de kullanılacağının altını çizdi. Ayrıca önemli noktalardan biri FaceDate profiliniz, mevcut Facebook profilinden bağımsız olacak ve mevcut FB arkadaşlarınız bu profili göremeyecek. Platform size halihazırda Facebook profilinizde arkadaş olmadığınız insanları önerecek.

Yeni servisin ne zaman sunulacağı şu an bilinmiyor. Ancak konferansta “önümüzdeki aylarda” bu özelliğin aktif edileceğinin söylendiğini hatırlatalım.